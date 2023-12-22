FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8974 поста • 855 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
17 игрушек-крипотушек, которые были сделаны теми, кто явно не любит детей

17 игрушек-крипотушек, которые были сделаны теми, кто явно не любит детей

Автор:
22 декабря 2023 09:19
Сообщество : ФотоМир
Метки: Для детей   Юмор   игрушка   креатив   крипота   фантазия   фото   
1357
18

Сегодня производством детских игрушек занимаются тысячи компаний по всему миру. Каждая из них делает всё возможное, чтобы привлечь к своим товарам маленьких покупателей и угодить им. Однако иногда их старания выходит за грани приличного.

В результате этого на полках игрушечных магазинов и супермаркетов появляются страшные куклы с пугающим выражением лиц, игрушечные животные с неестественной анатомией и странные игровые наборы, которые, кажется, придумал какой-то злобный шутник. Что подтолкнуло производителей к таким решениям? Наверное, мы с вами никогда не получим ответ на этот вопрос. Предлагаем вам взглянуть на эти странные игрушки, вдоволь посмеяться и немножко ужаснуться.

×
×

Вытащите набивку, заберитесь внутрь. Теперь у вас есть дурацкий жуткий костюм на Хэллоуин, которым можно напугать соседских детей.


Какая добродушная улыбка и совсем не маньячный взгляд.

Смотрит прямо в душу и, кажется, не против завладеть ею!

Если обычных пупсов недостаточно, можно попробовать поэкспериментировать с другими созданиями.

Удивительно, но почему-то сериал «Игра в кальмара» пользовался небывалой популярностью не только среди взрослых, но и среди детей.

Интересно, кому это вообще пришло в голову?

Ну вот так примерно и выглядят все эти сиквелы приквелы.



А вы когда-нибудь встречали на полках магазинов игрушки, которые вызывали у вас удивление и недоумение? 

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Для детей   Юмор   игрушка   креатив   крипота   фантазия   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Дмитрий Носов 49 минут назад
Если она пойдет, то это уже "leg_go" получается

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Лис 17 минут назад
В 60-х были большие плюшевые мишки, набитые опилками. Обалденная вещь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Rodaslav 21 минуту назад
Я примерно так с бодуна выгляжу.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Bonifacia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

71513



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Росомаха: «берсеркер» из тайги
Росомаха: «берсеркер» из тайги
22 участников драки у рынка "Садовод" выдворят из России
22 участников драки у рынка "Садовод" выдворят из России
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Подарки к Новому году со скидками
Подарки к Новому году со скидками
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Так и быть, прощаю

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#факты#Юмор#кино#фильм#авто аварии#дети#Россия#новый год
#животные#машина#автомир#интересное#ДТП#аварии#собака#подборка#забавно#история
#в мире#автомобили#люди#интересно#Автовсячина#США#кот#природа#шоу бизнес#полиция
Робопёс установил рекорд скорости в стометровке (видео) Робопёс установил рекорд скорости в стометровке (видео) Петербургский художник нарисовал «средневековые» логотипы известных брендов Петербургский художник нарисовал «средневековые» логотипы известных брендов 17 странных предметов одежды от модных дизайнеров, которые заставят вас смеяться и плакать одновременно 17 странных предметов одежды от модных дизайнеров, которые заставят вас смеяться и плакать... 17 косплеев от парня из Таиланда, который изображает всё на свете, используя только то, что под руку попадётся 17 косплеев от парня из Таиланда, который изображает всё на свете, используя только то, что под... 16 гениальных косплеев от парня из Таиланда 16 гениальных косплеев от парня из Таиланда 17 фотошоп-нелепиц, которые были сделаны людьми на полном серьёзе 17 фотошоп-нелепиц, которые были сделаны людьми на полном серьёзе

На что жалуетесь?

Вернуться