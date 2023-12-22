17 игрушек-крипотушек, которые были сделаны теми, кто явно не любит детей

Сегодня производством детских игрушек занимаются тысячи компаний по всему миру. Каждая из них делает всё возможное, чтобы привлечь к своим товарам маленьких покупателей и угодить им. Однако иногда их старания выходит за грани приличного.
В результате этого на полках игрушечных магазинов и супермаркетов появляются страшные куклы с пугающим выражением лиц, игрушечные животные с неестественной анатомией и странные игровые наборы, которые, кажется, придумал какой-то злобный шутник. Что подтолкнуло производителей к таким решениям? Наверное, мы с вами никогда не получим ответ на этот вопрос. Предлагаем вам взглянуть на эти странные игрушки, вдоволь посмеяться и немножко ужаснуться.
Вытащите набивку, заберитесь внутрь. Теперь у вас есть дурацкий жуткий костюм на Хэллоуин, которым можно напугать соседских детей.
Какая добродушная улыбка и совсем не маньячный взгляд.
Смотрит прямо в душу и, кажется, не против завладеть ею!
Если обычных пупсов недостаточно, можно попробовать поэкспериментировать с другими созданиями.
Удивительно, но почему-то сериал «Игра в кальмара» пользовался небывалой популярностью не только среди взрослых, но и среди детей.
Интересно, кому это вообще пришло в голову?
Ну вот так примерно и выглядят все эти сиквелы приквелы.
А вы когда-нибудь встречали на полках магазинов игрушки, которые вызывали у вас удивление и недоумение?
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