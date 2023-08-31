10 жутких персонажей из детских шоу разных стран

Ратафак Плахта – это персонаж детского кукольного шоу «Slniečko» (в переводе на русский «Солнечный свет»), выпускавшегося Чехословацкими телевидением в период с 1980 по 1994 год. Эта ростовая кукла состоит из большого одеяла (куда могут поместиться два взрослых человека) с руками и маленькой странной головы на очень длинной шее. Имя персонажа можно перевести как «любопытное одеяло». Несмотря на специфический внешний вид, сам персонаж был добрым и забавным и искренне нравился детям, которые выросли на этом шоу. А аудиторию, совершенно не знакомую с чехословацким телевиденьем тех годов, милый добряк Ратафак Плахта приводит если не в ужас, то в недоумение.

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