10 жутких персонажей из детских шоу разных стран

Детские передачи должны развлекать ребёнка, веселить, возможно обучать чему-то и давать немного отдыха родителям чада. Однако герои нашей подборки докажут, что оставить своё дитя наедине с детским шоу, совершенно не интересуясь что же он там такое смотрит – это плохая идея.
Нет, это не персонажи странных арт-хаусных ужастиков, а герои вполне реальных шоу, ориентированных на аудиторию малышей.
Ратафак Плахта
Ратафак Плахта – это персонаж детского кукольного шоу «Slniečko» (в переводе на русский «Солнечный свет»), выпускавшегося Чехословацкими телевидением в период с 1980 по 1994 год. Эта ростовая кукла состоит из большого одеяла (куда могут поместиться два взрослых человека) с руками и маленькой странной головы на очень длинной шее. Имя персонажа можно перевести как «любопытное одеяло». Несмотря на специфический внешний вид, сам персонаж был добрым и забавным и искренне нравился детям, которые выросли на этом шоу. А аудиторию, совершенно не знакомую с чехословацким телевиденьем тех годов, милый добряк Ратафак Плахта приводит если не в ужас, то в недоумение.
Никто
Персонаж Nobody или Никто – это творение американского кукловода Джима Хенсона. Представляет из себя одну нитку, образующую рот, ещё две нитки, формирующие глаза, и выразительный тревожный голос, пробирающий зрителя до мурашек. Появлялся в паре экспериментальных короткометражек и был мало кому известен. До тех пор, пока не попал в одну из серий очень популярного американского телешоу «Улица Сезам». Там это минималистичное летающее на чёрном фоне лицо на протяжении минуты учило маленьких зрителей устному счёту. Действо сопровождалось тревожными звуковыми эффектами. Больше Никто в «Улице Сезам» не появлялся. Но этой серии хватило, чтобы посмотревшие это детишки мучились от кошмаров.
Карбонкель
Карбонкель – злодей из нидерландской детской передачи Ik Mik Loreland. Шоу должно было учить детей чтению. И всё было бы прекрасно, если бы Карбонкель не пугал маленьких зрителей слишком сильно. Из-за жалоб внешний вид персонажа пришлось изменить.
Визбит
Визбит – это главный герой британской образовательной детской передачи Wizbit. Он – инопланетная шляпа волшебника, которая прибыла на Землю решать головоломки. Передача отличалась очень странным, тревожным музыкальным сопровождением. Отдельно нужно отметить голос главного героя. Это скрипуче-писклявое нечто в сочетании со странным внешним видом оставляет после себя неизгладимое впечатление.
Мистер Носибонк
Мистер Носибонк – герой детской британской обучающей передачи Jigsaw. Носибонк задумывался как комедийный персонаж, но запомнился он маленьким зрителям совсем не этим. Создатель сериала «Чёрное зеркало» Чарли Брукер рассказывал, что этот длинноносый человек с маньячной улыбкой много раз навещал его во снах, когда Чарли был ещё ребёнком.
Герои передачи Peppermint Park
Peppermint Park – британская передача с героями-куклами, отличавшимися специфическим дизайном, что придаёт происходящему в шоу какой-то жуткий оттенок. Особо тревожным считается момент в одном из выпусков шоу, где кукла по имени Эрни поёт песню про букву М.
Заяц Хартли Хэйр
Детская британская передача Pipkins рассказывает о компании животных, которые помогают всем вокруг с любыми проблемами. Однако сами куклы довольно жуткие. Заяц Хартли Хэйр так вообще больше походит на творение таксидермиста.
Ананас
Название передачи «Téléfrançais!» корректнее всего перевезти как «Телефранцуз!». Это канадское шоу на французском языке, призванное научить маленьких зрителей французскому языку. Один из главных героев — ананас, который и пугал смотревших передачу детей.
Морж
Пингу — это англо-швейцарский пластилиновый мультсериал с главными героями-пингвинами. Мультфильм максимально безобидный. Однако одна серия была запрещена к показу из-за того, что слишком пугала зрителей. Главным антагонистом этой запрещённой серии выступил жутко смеющийся морж, который сжирает всё, что видит.
Морра
Морра — это злой персонаж в мире Муми-троллей, созданном Туве Янссон. Это создание и должно быть пугающим, но японские мультипликаторы явно перестарались. В японском мультсериале-экранизации Мумми-тролей Морра пугает не просто своей таинственностью, но и жутким гортанным рыком.
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В Швеции выпускают телепередачу «Biss & Kajs», которая очень популярна среди детей, главными героями являются «струя мочи» и «какашка» (ростовые куклы). Каждый выпуск передачи к ним приходит гость один из органов человеческого тела, например, героем одной передачи стала «жопа».
P.S. Малышева не одинока.