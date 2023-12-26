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Прекрасный и ужасный "Халиф-аист"

Прекрасный и ужасный "Халиф-аист"

Автор:
26 декабря 2023 09:32
Сообщество : Кино
Метки: Видео   Для детей   Халиф-аист   интересно   мультфильм   сказка   фото   
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Мультфильм снят по одноименной сказке Вильгельма Гауфа. В нем каждая мелочь, каждый кадр имеют смысл, ничто не показывается зрителю "просто так". Гауф, кстати, был доктором философии и теологии, поэтому его сказкам свойственна иносказательность, которую создатели мультфильма смогли передать в своем творении в полной мере и даже преумножить.

Начинается он с титров, которые демонстрируются на белом полотне, в правом нижнем углу которого движется зацикленная картинка - аист, который пытается взлететь, но не может - каждый раз он опускается на землю. Возникает ассоциация с несбывшимися мечтами, с чем-то безнадежным. Затем нам показывают богато одетого молодого красивого мужчину, который, судя по его позе и выражению лица... скучает. Он крутит зоотроп - аппарат для показа "движущихся" картинок, и с тоской в глазах смотрит на изображение того самого аиста, который не может взлететь. Он ассоциирует себя с этим аистом. А потом халиф видит странный сон - на высоком обрыве сидит человек. Халиф приближается к нему, тот оборачивается, и оказывается, что халиф видит самого себя. И тот, второй халиф от его прикосновения падает в бездонную пропасть... Так и есть - люди сами толкают себя в пропасть.

Халиф мается от скуки. Он молод, ему хочется развлечений, но положение не позволяет. А тут еще этот визирь со своими государственными делами - подпишите то, подпишите сё. А халифу хочется стать аистом, ему кажется, что аисты совершенны, и жизнь у них совершенна, а главное, в ней нет приставучего визиря и государственных дел - как не вспомнить библейское "кто бы дал мне крылья как у голубя, я бы улетел и успокоился"? И тут, как говорится, бойтесь своих желаний - они могут исполниться. Судьба посылает халифу удивительную возможность: в его руки попадает волшебный порошок (тут тоже возникают некоторые ассоциации), который может сделать его другим. Достаточно нюхнуть и произнести слово "мутабор" (кстати говоря, это не выдуманное слово, а вполне существующее латинское, однокоренное со словом "мутация", и означает оно "изменюсь, превращусь").


Превратиться можно в любое животное, а потом обратно в человека, главное - не засмеяться, ведь тогда забудешь волшебное слово. И восторженный халиф с головой окунается в новые развлечения: превращается то в рыбку, то в паука, и наконец он исполняет свою мечту - становится аистом. Но он еще не совсем аист: он все еще сохраняет человеческую фигуру, и одну человеческую ногу. Но он тут же встречает прекрасную аистиху (с модненькой причесочкой). Аистиха, вся такая воздушная, к поцелуям зовущая, моментально закружила халифу голову и увлекла его в свое гнездо.


Сейчас я взрослыми глазами посмотрела этот эпизод - ох, не детское что-то там было в этом гнезде, совсем не детское. В результате халиф впадает в эйфорию и начинает смеяться. И происходит то, что должно было произойти - он забывает волшебное слово и становится аистом полностью.

В итоге все закончилось хорошо, но, мой бог, какой ужас наводил на меня этот мультик в детстве! И мрачной картинкой, на фоне которой изящные фигуры визиря и халифа выглядят весьма странно, и искаженными фигурами придворных, и этим волшебником, особенно в тот момент, когда он является к халифу в маске японского театра


Все это тщательнейшим образом создает зловещую атмосферу, нагнетает обстановку, дает понять, что должно произойти нечто ужасное. И оно происходит. Ужас не в том, что халиф стал аистом, а в том, что ничего нельзя изменить. Точка невозврата пройдена. Но и это еще не все. Это чувство безысходности усиливается, когда видишь всех этих чудовищ, скачущих по замку колдуна - это же бывшие люди. Все эти гигантские крабы, человеко-слоны, кобро-женщины, свино-мужчины, полустраусы - все это люди. Вот что делает волшебный порошок с теми, кто им пользуется.

А этот момент, когда из пустого глаза бывшего чудища выкатывается слеза? Мне кажется, ничего более трешового в советской мультипликации не было.


И тем не менее мультфильм притягивает. Удивительными образами, в первую очередь образом халифа. Эта его аристократичность, утонченность, огромные глаза с поволокой, и голос. Какой голос!


Трудно поверить, что халифа озвучивал 56-летний Иннокентий Смоктуновский. Притягивает мультфильм и своей мистикой, и завуалированными отсылками, и тревожной музыкой, создающей ощущение хаоса, и даже этими жуткими образами волшебников и чудовищ. Он ужасающий и завораживающий одновременно.


Да, халифу удалось вернуть себе человечески облик, но... Но возвращается он на руины своего замка - замок разрушен, а гнезда аистов сожжены. И вы помните, чем заканчивается мультфильм? Халиф опять отмахивается от визиря - "государственными делами мы займемся... завтра!" Ну хоть птичку выпустил - и на том спасибо.


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Метки: Видео   Для детей   Халиф-аист   интересно   мультфильм   сказка   фото   
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11  комментариев
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79
alexroland 2 часа назад
Один из любимейших мультфильмов детства .. сам удивляюсь .. не "Ну погоди" или "Львенок и черепаха" а именно этот бы в десятку вписал бы ... всегда при возможности смотрел ... (тк мульт 20мин. то в телепрограмме обычно шел не сборке .. поэтому название было написано ... еще пытался зарисовать монстриков .. конечно не успевал во время просмотра - зато армия авторских монстяр оригинальной была
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2k
Baklanavr 13 минут назад
Да уж. Жутковатый мультфильм для детей. В детстве с трудом его смотрел, расстраивался когда в программе передач были мультфильмы, а показывали его. Мультипликация в Союзе иногда вот выдавала такое. Вроде взрослым, а показывали детям.
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3k
Шапкин Полчаса назад
Мда, знатный порошок...
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45k
Цыц тут у меня Полчаса назад
Мульт шикарный, но автор поста, по моему, слишком глубоко копает, все немного проще.
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6k
hhwost 59 минут назад
это скорее из серии "мультфильмы для взрослых".
для детей трешновато и глючновато, имхо.
нарисовано то прекрасно, но меня не покидает ощущение, что автор фильма тоже нюхал что-то волшебное.
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28k
Lehoia Час назад
Мне кажется, я этот мультик до сих пор боюсь, с детства...
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3k
Едондер пуп Час назад
Явно продолжение "полуголой вечеринки": во-первых, клуб " Мутабор", ну и набор чудовищ во-вторых))
Но вообще не помню, чтобы этот мультфильм в детское время показывали, посмотрел его в поздней программе "Мультфильмы для взрослых" из-за родительской двери.
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2k
Ивлар 2 часа назад
Автору стоит внимательно посмотреть этот мультфильм. В замке колдуна не бывшие люди, а бывшие животные превращенные в человека. И порошок, пока не засмеёшся, не дпет полного обращения, отсюда и внешний вид этих "чудовищ". Животные засмеяться не могут...
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27k
Андрей 2 часа назад
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143
Мальчик в трусиках Андрей 10 минут назад
Василий Ливанов вроде бы озвучивал...
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