Прекрасный и ужасный "Халиф-аист"

Халиф мается от скуки. Он молод, ему хочется развлечений, но положение не позволяет. А тут еще этот визирь со своими государственными делами - подпишите то, подпишите сё. А халифу хочется стать аистом, ему кажется, что аисты совершенны, и жизнь у них совершенна, а главное, в ней нет приставучего визиря и государственных дел - как не вспомнить библейское "кто бы дал мне крылья как у голубя, я бы улетел и успокоился"? И тут, как говорится, бойтесь своих желаний - они могут исполниться. Судьба посылает халифу удивительную возможность: в его руки попадает волшебный порошок (тут тоже возникают некоторые ассоциации), который может сделать его другим. Достаточно нюхнуть и произнести слово "мутабор" (кстати говоря, это не выдуманное слово, а вполне существующее латинское, однокоренное со словом "мутация", и означает оно "изменюсь, превращусь").

Превратиться можно в любое животное, а потом обратно в человека, главное - не засмеяться, ведь тогда забудешь волшебное слово. И восторженный халиф с головой окунается в новые развлечения: превращается то в рыбку, то в паука, и наконец он исполняет свою мечту - становится аистом. Но он еще не совсем аист: он все еще сохраняет человеческую фигуру, и одну человеческую ногу. Но он тут же встречает прекрасную аистиху (с модненькой причесочкой). Аистиха, вся такая воздушная, к поцелуям зовущая, моментально закружила халифу голову и увлекла его в свое гнездо.

Сейчас я взрослыми глазами посмотрела этот эпизод - ох, не детское что-то там было в этом гнезде, совсем не детское. В результате халиф впадает в эйфорию и начинает смеяться. И происходит то, что должно было произойти - он забывает волшебное слово и становится аистом полностью.