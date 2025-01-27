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Живодёры на снегоходах загнали лису

Живодёры на снегоходах загнали лису

Автор:
27 января 2025 08:24
Сообщество : Животные
Метки: Животное   США   живодёр   лиса   мучитель   снегоход   
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Двое молодых людей из Пенсильвании, США, сознались в том, что преследовали на снегоходах лисицу и несколько раз сбили её. Мучителей засняли 20 января на замёрзшем озере в городе Лебанон.

На кадрах парни 17 и 20 лет, чьи имена не разглашаются, мчатся за беспомощным животным и сбивают его.

По данным Комиссии по охоте штата Пенсильвания, издевательства продолжались около 30 минут.

«В ходе расследования, проведённого инспекторами штата, выяснилось, что в течение более получаса два человека на снегоходах преследовали лису. Во время этого ужасного инцидента подозреваемые на снегоходах несколько раз переехали лису», — прокомментировали власти.

После того как оба молодых человека добровольно сдались полиции, Комиссия по охоте Пенсильвании опубликовала новое заявление: «Благодаря огласке в социальных сетях, комментариям и общественному резонансу виновники сами обратились к властям. Им будут предъявлены обвинения. Спасибо, что помогаете защищать дикую природу и ресурсы Пенсильвании, информируя о подобных случаях».


Представители службы защиты животных пока не сообщают, выжила ли лиса после нападения.

Это произошло почти через год после того, как охотник из Вайоминга сбил волчицу и притащил её в бар. 42-летний Коди Робертс заклеил умирающему животному пасть и ещё несколько часов мучил.

За свои действия охотник был оштрафован на 250 долларов, но не был осуждён. Согласно законам Вайоминга, убийство волков в так называемой «зоне хищников» не является преступлением.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Животное   США   живодёр   лиса   мучитель   снегоход   
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Alex 51 минуту назад
Желаю им под лед провалиться
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Павел Смирнов 2 минуты назад
Говорят сейчас в АП пердаки подгорают из-за того, что у Трампа в России рейтинг выше, чем у Путина, из-за его действий с мигрантами.
Но, даже если оно так, чего-то дофига Америки сегодня на сайте. Любви к ней точно не будет, хватит. Это скорее в укор Путину, чем в плюс Трампу.
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 3519 постов (3470 в горячем)

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