Живодёры на снегоходах загнали лису

Двое молодых людей из Пенсильвании, США, сознались в том, что преследовали на снегоходах лисицу и несколько раз сбили её. Мучителей засняли 20 января на замёрзшем озере в городе Лебанон.
На кадрах парни 17 и 20 лет, чьи имена не разглашаются, мчатся за беспомощным животным и сбивают его.
По данным Комиссии по охоте штата Пенсильвания, издевательства продолжались около 30 минут.
«В ходе расследования, проведённого инспекторами штата, выяснилось, что в течение более получаса два человека на снегоходах преследовали лису. Во время этого ужасного инцидента подозреваемые на снегоходах несколько раз переехали лису», — прокомментировали власти.
После того как оба молодых человека добровольно сдались полиции, Комиссия по охоте Пенсильвании опубликовала новое заявление: «Благодаря огласке в социальных сетях, комментариям и общественному резонансу виновники сами обратились к властям. Им будут предъявлены обвинения. Спасибо, что помогаете защищать дикую природу и ресурсы Пенсильвании, информируя о подобных случаях».
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Представители службы защиты животных пока не сообщают, выжила ли лиса после нападения.
Это произошло почти через год после того, как охотник из Вайоминга сбил волчицу и притащил её в бар. 42-летний Коди Робертс заклеил умирающему животному пасть и ещё несколько часов мучил.
За свои действия охотник был оштрафован на 250 долларов, но не был осуждён. Согласно законам Вайоминга, убийство волков в так называемой «зоне хищников» не является преступлением.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Но, даже если оно так, чего-то дофига Америки сегодня на сайте. Любви к ней точно не будет, хватит. Это скорее в укор Путину, чем в плюс Трампу.