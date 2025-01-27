Живодёры на снегоходах загнали лису

На кадрах парни 17 и 20 лет, чьи имена не разглашаются, мчатся за беспомощным животным и сбивают его.

По данным Комиссии по охоте штата Пенсильвания, издевательства продолжались около 30 минут.

«В ходе расследования, проведённого инспекторами штата, выяснилось, что в течение более получаса два человека на снегоходах преследовали лису. Во время этого ужасного инцидента подозреваемые на снегоходах несколько раз переехали лису», — прокомментировали власти.