Министр просвещения рассказал, чему будут учить школьников на на уроках ОБЗР

С первого сентября этот предмет заменит собой ОБЖ.
Новый школьный предмет "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР), который заменит собой "Основы безопасности и жизнедеятельности" (ОБЖ), будет состоять из нескольких новых модулей, включающих в себя усиленную военную подготовку и изучение кибербезопасности. Об этом сегодня рассказал министра просвещения Сергей Кравцов во время своего визита в петербургскую школу №703.
"С 1 сентября во всех школах, начиная с 8 по 11 класс, час в неделю будет введен предмет "Основы безопасности и защиты Родины". Этот урок комплексный, он затрагивает в том числе вопросы информационной безопасности, вопросы противодействия киберугрозам, различным фейкам, информационной войне, оказания первой медицинской помощи, действия в различных техногенных катастрофах, а также бытовые вопросы", — рассказал Кравцов.
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По словам министра, программа нового предмета уже разработана, сейчас готовится учебник по ОБЗР и регламент по оснащению кабинетов.
"Мы все прекрасно понимаем, что задача этого предмета - воспитание патриотизма, чтобы в случае, если кто-то когда-то захочет посягнуть на наш суверенитет, на нашу культуру, на нашу страну, все могли понимать, что мы готовы к защите нашей Родины", — добавил Кравцов.
Добавим, что в августе 2023 года в ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" были внесены поправки, включающие в том числе переименование школьной дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) в "Основы безопасности и защиты Родины".
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Так он и проповедуется везде, где проповедуется патриотизм.
Патриотизм есть рабство".
Л. Н. Толстой.