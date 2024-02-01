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Министр просвещения рассказал, чему будут учить школьников на на уроках ОБЗР

Министр просвещения рассказал, чему будут учить школьников на на уроках ОБЗР

Автор:
01 февраля 2024 18:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ОБЗР   Сергей Кравцов   новый предмет   обж   образование   школы   
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С первого сентября этот предмет заменит собой ОБЖ.

Новый школьный предмет "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР), который заменит собой "Основы безопасности и жизнедеятельности" (ОБЖ), будет состоять из нескольких новых модулей, включающих в себя усиленную военную подготовку и изучение кибербезопасности. Об этом сегодня рассказал министра просвещения Сергей Кравцов во время своего визита в петербургскую школу №703.

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"С 1 сентября во всех школах, начиная с 8 по 11 класс, час в неделю будет введен предмет "Основы безопасности и защиты Родины". Этот урок комплексный, он затрагивает в том числе вопросы информационной безопасности, вопросы противодействия киберугрозам, различным фейкам, информационной войне, оказания первой медицинской помощи, действия в различных техногенных катастрофах, а также бытовые вопросы", — рассказал Кравцов.

По словам министра, программа нового предмета уже разработана, сейчас готовится учебник по ОБЗР и регламент по оснащению кабинетов.


"Мы все прекрасно понимаем, что задача этого предмета - воспитание патриотизма, чтобы в случае, если кто-то когда-то захочет посягнуть на наш суверенитет, на нашу культуру, на нашу страну, все могли понимать, что мы готовы к защите нашей Родины", — добавил Кравцов.


Добавим, что в августе 2023 года в ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" были внесены поправки, включающие в том числе переименование школьной дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) в "Основы безопасности и защиты Родины".

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Метки: ОБЗР   Сергей Кравцов   новый предмет   обж   образование   школы   
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4  комментария
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14k
Иван Иваныч 17 минут назад
В мое время было НВП. Самый ржачный предмет, наш "воевода" зажигал армейским юмором.
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22k
Альберт Полчаса назад
Любите Родину, мать вашу!
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5k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
"Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении своем есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти.
Так он и проповедуется везде, где проповедуется патриотизм.
Патриотизм есть рабство".
Л. Н. Толстой.
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6k
Трям 38 минут назад
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