Министр просвещения рассказал, чему будут учить школьников на на уроках ОБЗР

По словам министра, программа нового предмета уже разработана, сейчас готовится учебник по ОБЗР и регламент по оснащению кабинетов.

"Мы все прекрасно понимаем, что задача этого предмета - воспитание патриотизма, чтобы в случае, если кто-то когда-то захочет посягнуть на наш суверенитет, на нашу культуру, на нашу страну, все могли понимать, что мы готовы к защите нашей Родины", — добавил Кравцов.

Добавим, что в августе 2023 года в ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" были внесены поправки, включающие в том числе переименование школьной дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) в "Основы безопасности и защиты Родины".