«Это всё даётся на откуп директору»: чиновники не считают, что запрет телефонов в школах помешает ученикам вызвать полицию в случае ЧП

И настаивают, что смартфоны лишь отвлекают от учёбы.
Со следующего года школьники не смогут пользоваться телефонами в школах. Даже на переменах.
На эту тему развернулась целая дискуссия. Особенно на фоне сегодняшней стрельбы в брянской школе. Как утверждает первый замглавы комитета по просвещению Михаил Берулава, всё нормально. Новые поправки в закон «Об образовании» дают лишь право забрать у школьца телефон. Всё остальное - на усмотрение директора и педагогов.
Это всё даётся на откуп директору, который должен организовать сохранность телефона. Мы даём право на это, а думает директор и его заместители, совет школы и учитель.
Согласитесь, когда вы усваиваете знания, это помеха. Если мы дадим возможность держать в руках телефон, кто-то помешает учебному процессу. Думаю, здесь нужен разумный подход.
А для вызова полиции и Росгвардии, в школах предлагают установить сразу несколько тревожных кнопок. Хотя их и так должно быть несколько, чтобы вызов силовиков не зависел от одного охранника.
Спорную тему рассматривают и так и эдак. Например, есть и такое, вполне обоснованное мнение:
В самом деле, сейчас многие школьники вместо уроков увлечённо лазают по соцсетям, играют и общаются. С другой стороны, ученики могут заснять одноклассника-неадеквата и показать запись родителям. А без телефона? Показывать синяки? И для учителей это дикая головная боль: бегать за детьми и отнимать у них телефоны.
Скорее всего, большая часть школ на этот запрет просто «забьёт». Потому что мало принять какие-то поправки или закон - надо ещё обеспечить условия для его исполнения.
Источник:
- Госдума в первом чтении приняла закон о запрете "наливаек"
- «Главенствующая роль принадлежит учителю»: в Госдуме решили запретить школьникам пользоваться телефонами даже на переменах
- Депутат Госдумы нашла причину, из-за которой молодёжь отказывается заводить семью и детей
- Школьникам хотят полностью запретить пользоваться телефонами в школах
- В Госдуме призвали запретить в России поп-MMA
А зачем дитачке в школе телефон?
На весь город три телефона.
И школу 3-4 раза в год взрывали.
(Да, мы не пропускали химию).