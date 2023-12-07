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«Это всё даётся на откуп директору»: чиновники не считают, что запрет телефонов в школах помешает ученикам вызвать полицию в случае ЧП

«Это всё даётся на откуп директору»: чиновники не считают, что запрет телефонов в школах помешает ученикам вызвать полицию в случае ЧП

Автор:
07 декабря 2023 15:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   запрет   смартфоны   телефоны   ученики   школы   
863
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И настаивают, что смартфоны лишь отвлекают от учёбы.

Со следующего года школьники не смогут пользоваться телефонами в школах. Даже на переменах.

На эту тему развернулась целая дискуссия. Особенно на фоне сегодняшней стрельбы в брянской школе. Как утверждает первый замглавы комитета по просвещению Михаил Берулава, всё нормально. Новые поправки в закон «Об образовании» дают лишь право забрать у школьца телефон. Всё остальное - на усмотрение директора и педагогов.

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Это всё даётся на откуп директору, который должен организовать сохранность телефона. Мы даём право на это, а думает директор и его заместители, совет школы и учитель.

Согласитесь, когда вы усваиваете знания, это помеха. Если мы дадим возможность держать в руках телефон, кто-то помешает учебному процессу. Думаю, здесь нужен разумный подход.

А для вызова полиции и Росгвардии, в школах предлагают установить сразу несколько тревожных кнопок. Хотя их и так должно быть несколько, чтобы вызов силовиков не зависел от одного охранника.

Спорную тему рассматривают и так и эдак. Например, есть и такое, вполне обоснованное мнение:

В самом деле, сейчас многие школьники вместо уроков увлечённо лазают по соцсетям, играют и общаются. С другой стороны, ученики могут заснять одноклассника-неадеквата и показать запись родителям. А без телефона? Показывать синяки? И для учителей это дикая головная боль: бегать за детьми и отнимать у них телефоны.

Скорее всего, большая часть школ на этот запрет просто «забьёт». Потому что мало принять какие-то поправки или закон - надо ещё обеспечить условия для его исполнения.

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Метки: Госдума   запрет   смартфоны   телефоны   ученики   школы   
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7  комментариев
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Андрей Иванов 37 минут назад
Ввести "школьный" телефон - только дозвон и смс, без камер и прочего. А смартфоны к ношению в школе запретить.
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49
alexroland 2 минуты назад
а если телефон треснутым или неработающим вернут - кто возместит (может и треснутым и неработающим был до этого а кто фиксировал ... кто докажет) ... а если хоть один раз возместят (и от этом еще и СМИ поведают) - тогда у половины детей телефоны апгрейда потребуют и сломаются в срочном порядке
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Б.Касторский 36 минут назад
Одно дело запрет на уроках, это логично. Но полностью запретить в школе? Перебор.
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