«Это всё даётся на откуп директору»: чиновники не считают, что запрет телефонов в школах помешает ученикам вызвать полицию в случае ЧП

Это всё даётся на откуп директору, который должен организовать сохранность телефона. Мы даём право на это, а думает директор и его заместители, совет школы и учитель.

Согласитесь, когда вы усваиваете знания, это помеха. Если мы дадим возможность держать в руках телефон, кто-то помешает учебному процессу. Думаю, здесь нужен разумный подход.

А для вызова полиции и Росгвардии, в школах предлагают установить сразу несколько тревожных кнопок. Хотя их и так должно быть несколько, чтобы вызов силовиков не зависел от одного охранника.