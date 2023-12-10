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Чтобы вырастить из мальчиков настоящих мужчин, в России захотели организовать «школу отцовства»

Чтобы вырастить из мальчиков настоящих мужчин, в России захотели организовать «школу отцовства»

Автор:
10 декабря 2023 16:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: воспитание   мужчины   образование   предмет   семьеведение   школа отцовства   
856
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По словам автора инициативы, полноценно воспитывать парней женщины не могут.

В 2024 году в российских школах может появиться новый предмет «Семьеведение». Оно и так уже преподаётся в 40 регионах в рамках «Обществознания», а скоро станет обязательной отдельной дисциплиной. Подростков собираются учить взаимоотношениям в семье, азам быта и прочим штукам. Понятно, что  в каждой паре всё будет индивидуально, но какую-то базу детям дадут. Так полагает глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Для «Семьеведения»

разработают ряд пособий и учебник - в его основу лягут советские наработки и даже какие-то моменты из «Домостроя».

Книга достаточно известная, поэтому я думаю, что наши разработчики с ней хорошо знакомы. У нас большая группа разработчиков была, но я уверена, что эту книгу («Домострой», прим.) тоже брали, потому что мы хорошо о ней информированы. Я думаю, что часть статей и рекомендаций так же имелись ввиду в этом пособии.

Мы естественно обращаемся и к советской практике, ведь был достаточно популярный и эффективный предмет как «этика и психология семейной жизни», естественно, какие-то вещи мы берем оттуда, моменты, связанные с психологией. Конечно, заглядывали в различные пособия. Та или иная работа, которая ведется по воспитанию, - это в первую очередь, анализ тех учебников и пособий, которые уже были.

Я бы сказала, это компиляция нашего видения. Мы в данном случае не столько изобретаем все с нуля, сколько пытаемся основываться на том, что давало хорошие результаты, - сообщает Наталья Агре, один из авторов учебника.

Заодно обсуждают и «Школу отцовства». Идею продвигает сенатор Ольга Епифанова, она считает, что мужиков должны воспитывать мужчины, а не женщины, которые боятся лишний раз цыкнуть на своего «любимого пирожочка».

Нам надо просить наших мужчин организовать школу отцовства. Женщины не в силах полноценно вырастить из мальчика мужчину из-за мягкости и потакания капризам ребёнка.

По задумке парламентария, вести предмет должны многодетные отцы, которые доказали, что умеют создавать крепкую семью и воспитывать ребятишек. То ли «Школу отцовства» будут преподавать вместе с «Семьеведением», то ли дадут предметы на выбор - пока неизвестно.

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Метки: воспитание   мужчины   образование   предмет   семьеведение   школа отцовства   
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13  комментариев
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17k
Марина 37 минут назад
А можно в школы вернуть астрономию и точные науки и убрать "разговоры о важном", "основы религии" или "религию", "домострой".
Я не против "этики и психологии семейной жизни " если там детям расскажут о контрацепции, планировании семьи, планировании бюджета, оплаты налогов, об особенностях и различиях кредитных и дебетовых карт, об особенностях выбора ипотеки и крупных кредитов, об составлении накоплений и пенсии.
Но что-то мне подсказывает, что ничего из этого не будет, кроме "плодитесь и размножайтесь", "аборт это грех", "детей надо много", "молитесь и кайтесь".
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24k
MrGod 13 секунд назад
Ещё бы институт Благородных девиц не помешает, что б не за айфон мужика искали а по любви и для семьи.
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326
Александр Шевченко 2 минуты назад
Всё новое, это хорошо забытое старое :)
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27k
ПаганецЪ 11 минут назад
И что? Сразу начнут "воспитывать настоящих мужчин"? Вон, в "неназывстане" уже "воспитывают"
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16k
GROMOZEKA 50 минут назад
Отчасти правда.
Без отца сложно, сам так рос, знаю о чём говорю
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357
iskra 58 минут назад
Сейчас все труднее найти отцов, которые могут цыкнуть на ребенка, а тем более - шлепнуть или другим способом наказать. Спасибо ювенальной юстиции - в школе дети регулярно заполняют анкеты, где высказывают претензии и обиды на родителей. И если дите считает, что его права ущемляются, то родителям приходится несладко..
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58k
alertol Час назад
- Женщины не в силах полноценно вырастить из мальчика мужчину из-за мягкости и потакания капризам ребёнка

Не всех мам вы видимо знаете, многие могут (думаю как и в случае с отцами 50/50)
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August

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