Чтобы вырастить из мальчиков настоящих мужчин, в России захотели организовать «школу отцовства»

Книга достаточно известная, поэтому я думаю, что наши разработчики с ней хорошо знакомы. У нас большая группа разработчиков была, но я уверена, что эту книгу («Домострой», прим.) тоже брали, потому что мы хорошо о ней информированы. Я думаю, что часть статей и рекомендаций так же имелись ввиду в этом пособии.

Мы естественно обращаемся и к советской практике, ведь был достаточно популярный и эффективный предмет как «этика и психология семейной жизни», естественно, какие-то вещи мы берем оттуда, моменты, связанные с психологией. Конечно, заглядывали в различные пособия. Та или иная работа, которая ведется по воспитанию, - это в первую очередь, анализ тех учебников и пособий, которые уже были.

Я бы сказала, это компиляция нашего видения. Мы в данном случае не столько изобретаем все с нуля, сколько пытаемся основываться на том, что давало хорошие результаты, - сообщает Наталья Агре, один из авторов учебника.