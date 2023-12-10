Чтобы вырастить из мальчиков настоящих мужчин, в России захотели организовать «школу отцовства»

По словам автора инициативы, полноценно воспитывать парней женщины не могут.
В 2024 году в российских школах может появиться новый предмет «Семьеведение». Оно и так уже преподаётся в 40 регионах в рамках «Обществознания», а скоро станет обязательной отдельной дисциплиной. Подростков собираются учить взаимоотношениям в семье, азам быта и прочим штукам. Понятно, что в каждой паре всё будет индивидуально, но какую-то базу детям дадут. Так полагает глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Для «Семьеведения»
разработают ряд пособий и учебник - в его основу лягут советские наработки и даже какие-то моменты из «Домостроя».
Книга достаточно известная, поэтому я думаю, что наши разработчики с ней хорошо знакомы. У нас большая группа разработчиков была, но я уверена, что эту книгу («Домострой», прим.) тоже брали, потому что мы хорошо о ней информированы. Я думаю, что часть статей и рекомендаций так же имелись ввиду в этом пособии.
Мы естественно обращаемся и к советской практике, ведь был достаточно популярный и эффективный предмет как «этика и психология семейной жизни», естественно, какие-то вещи мы берем оттуда, моменты, связанные с психологией. Конечно, заглядывали в различные пособия. Та или иная работа, которая ведется по воспитанию, - это в первую очередь, анализ тех учебников и пособий, которые уже были.
Я бы сказала, это компиляция нашего видения. Мы в данном случае не столько изобретаем все с нуля, сколько пытаемся основываться на том, что давало хорошие результаты, - сообщает Наталья Агре, один из авторов учебника.
Заодно обсуждают и «Школу отцовства». Идею продвигает сенатор Ольга Епифанова, она считает, что мужиков должны воспитывать мужчины, а не женщины, которые боятся лишний раз цыкнуть на своего «любимого пирожочка».
Нам надо просить наших мужчин организовать школу отцовства. Женщины не в силах полноценно вырастить из мальчика мужчину из-за мягкости и потакания капризам ребёнка.
По задумке парламентария, вести предмет должны многодетные отцы, которые доказали, что умеют создавать крепкую семью и воспитывать ребятишек. То ли «Школу отцовства» будут преподавать вместе с «Семьеведением», то ли дадут предметы на выбор - пока неизвестно.
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Я не против "этики и психологии семейной жизни " если там детям расскажут о контрацепции, планировании семьи, планировании бюджета, оплаты налогов, об особенностях и различиях кредитных и дебетовых карт, об особенностях выбора ипотеки и крупных кредитов, об составлении накоплений и пенсии.
Но что-то мне подсказывает, что ничего из этого не будет, кроме "плодитесь и размножайтесь", "аборт это грех", "детей надо много", "молитесь и кайтесь".
Без отца сложно, сам так рос, знаю о чём говорю
Если такое дитятко вырастили, сами и виноваты
вообще проблем не вижу
уёпуй накуй
Не всех мам вы видимо знаете, многие могут (думаю как и в случае с отцами 50/50)