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В Дании решили убрать красное мясо из меню школ и детских садов

В Дании решили убрать красное мясо из меню школ и детских садов

Автор:
05 ноября 2023 11:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Дания   Копенгаген   детский сад   красное мясо   меню   питание   школы   
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Запрет на говядину, баранину и телятину для детей вступит в силу со следующего учебного года. Пока только в Копенгагене, но если эксперимент признают успешным, то нововведение коснется всех образовательных учреждений страны.

​​Чиновники уверены, что потребление красного мяса ужасно вредно для окружающий среды и нужно формировать "правильную экологическую повестку" буквально с яслей. В настоящее время говядина и баранина занимают всего 0,6% от рациона местных школ и детских садов. Но и этого уже много, ведь климатический кризис требует, чтобы датчане изменили свой рацион.


Плюс выращивать крупный рогатый скот и баранов это достаточно затратно по сравнению с той же курицей или свиньей. Кстати, свинина (в виде исключения), курица и рыба, еще должны будут присутствовать в школьном меню. Ну а красное мясо планируют заменить бобовыми культурами.


Профессор кафедры агроэкологии Орхусского университета Йорген Э. Олесен утверждает, что это может благотворно повлиять на детей и молодежь. Они могут привыкнуть к тому, что меньшее количество мяса в блюдах также может быть полезно. И в рационе определенно необходимо больше растительной пищи.

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Метки: Дания   Копенгаген   детский сад   красное мясо   меню   питание   школы   
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7  комментариев
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10k
Гомерчик 38 минут назад
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Dwarf61 56 секунд назад
Прекрасная новость! Хотелось бы, конечно, чтобы ещё и рыбу из меню исключили полностью. Для полного эффекта надо бы ещё у них начать проповедовать кровосмешение, а лучше пересадить всех на строго однополые отношения. Через лет 50 ничейную территорию можно будет заселять.
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29k
Alex Минуту назад
Идиоты! Почему всякая мерзость навязывает свой идиотизм всем??? Что за бред
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56k
zloykoyot Полчаса назад
Да чего мелочиться, свинину и птицу тоже отменяйте. Видать кто-то со сверчковой фермы в тамошнее минобразования таки свёрточек занёс.
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Надежда Полчаса назад
То есть они видели красное мясо 2 раза в год. И это их очень беспокоит...
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Mnop 46 минут назад
А разве свинина - это не красное мясо?)))) Автор биологию прогуливал?)
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