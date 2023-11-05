В Дании решили убрать красное мясо из меню школ и детских садов

​​Чиновники уверены, что потребление красного мяса ужасно вредно для окружающий среды и нужно формировать "правильную экологическую повестку" буквально с яслей. В настоящее время говядина и баранина занимают всего 0,6% от рациона местных школ и детских садов. Но и этого уже много, ведь климатический кризис требует, чтобы датчане изменили свой рацион.



