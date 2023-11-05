В Дании решили убрать красное мясо из меню школ и детских садов

Запрет на говядину, баранину и телятину для детей вступит в силу со следующего учебного года. Пока только в Копенгагене, но если эксперимент признают успешным, то нововведение коснется всех образовательных учреждений страны.
Чиновники уверены, что потребление красного мяса ужасно вредно для окружающий среды и нужно формировать "правильную экологическую повестку" буквально с яслей. В настоящее время говядина и баранина занимают всего 0,6% от рациона местных школ и детских садов. Но и этого уже много, ведь климатический кризис требует, чтобы датчане изменили свой рацион.
Плюс выращивать крупный рогатый скот и баранов это достаточно затратно по сравнению с той же курицей или свиньей. Кстати, свинина (в виде исключения), курица и рыба, еще должны будут присутствовать в школьном меню. Ну а красное мясо планируют заменить бобовыми культурами.
Профессор кафедры агроэкологии Орхусского университета Йорген Э. Олесен утверждает, что это может благотворно повлиять на детей и молодежь. Они могут привыкнуть к тому, что меньшее количество мяса в блюдах также может быть полезно. И в рационе определенно необходимо больше растительной пищи.
Источник:
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