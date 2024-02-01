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Убойные и нелепые татуировки, на которые без смеха не взглянешь

Убойные и нелепые татуировки, на которые без смеха не взглянешь

Автор:
01 февраля 2024 13:34
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   идиотия   нелепые тату   тату   татуировки   ужасные тату   
2409
16

Порой татуировки, вместо того, чтобы стать произведением искусства на теле, становятся неудачным экспериментом. Неопытные мастера, ужасные идеи - всё это вы найдёте внутри поста. О чём думали люди, когда создавали такой кошмар?

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А как вы относитесь к татуировкам?


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Метки: забавно   идиотия   нелепые тату   тату   татуировки   ужасные тату   
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17  комментариев
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4k
Евгений 51 минуту назад
ну всё, с квадратиком её теперь ни кто не узнает
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95k
7guest 10 минут назад
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833
Андрей Понамарев Полчаса назад
О, Кукурузина экстра древних баянов подвезла
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4k
Евгений 48 минут назад
Браен думал, что у него крутое тату...
пока не попал в тюрьму

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6k
Харон 52 минуты назад
Пожалейте этих ... людей.
Тяжело жить без мозга, но они, видимо, не заметили его потерю.
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19k
Голос Вселенной Час назад
Лично я никогда не понимал и не понимаю смысл тату. Наколоть одну и ту же картинку, чтобы все ее постоянно видели. Что в этом особенного, что крутого?
Единственное, что понимаю, так это небольшие татушки типа клейма, типа визитной карточки или символа клуба какого-нибудь (скажем, байкеры или карточный клуб), которые распознают своих по таким клеймам.
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4k
Отвратительный Мужик Час назад
На лице или на голове тату это жесть . На сколько надо быть отбитым что бы такое сотворить .
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24k
сеньор Леонсио Час назад
Комментарий к фото
Джефри Дамер это серийный убийца, очень популярный у американских элит. Например у того самого Тони Падесты, замешанного в скандале, со взломом и публикацией переписки Хиллари Клинтон , и обвинениями в педофилии.
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12k
Б.Касторский Час назад
На себе отрицательно, на близких с недоумением, на посторонних все равно. Какое мне дело кто и как живет, если это мне не мешает.
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40k
Седой Час назад
Отрицательно отношусь к любым тату! Только следователи в этих случаях довольны, трупы распознавать легче
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Спелая кукурузинка

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