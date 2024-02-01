Убойные и нелепые татуировки, на которые без смеха не взглянешь

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Порой татуировки, вместо того, чтобы стать произведением искусства на теле, становятся неудачным экспериментом. Неопытные мастера, ужасные идеи - всё это вы найдёте внутри поста. О чём думали люди, когда создавали такой кошмар?
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А как вы относитесь к татуировкам?
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пока не попал в тюрьму
Тяжело жить без мозга, но они, видимо, не заметили его потерю.
Единственное, что понимаю, так это небольшие татушки типа клейма, типа визитной карточки или символа клуба какого-нибудь (скажем, байкеры или карточный клуб), которые распознают своих по таким клеймам.
Клеймят только животных.
Многие люди, уже имеющие "партаки" на своём теле, в беседе со мной, истинно недоумевали, почему я категорически против. Да просто я не хочу уродовать (именно такое отношение у меня к татуировкам) свое тело. Считаю, что набивают их закомплексованные люди (если они не уголовники).