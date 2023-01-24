Как выглядел бы наш мир, если бы его создавали непрофессиональные татуировщики

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Сабреддит Tattoo Comparisons коллекционирует плохие татуировки и остроумно, но по-доброму высмеивает их, сравнивая с оригиналом. Так, изображение льва сравнивают с настоящим львом, а изображение Брэда Питта — с настоящим Питтом. Сравнение, как вы понимаете, не в пользу тату. И выглядит это уморительно!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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