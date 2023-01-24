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Как выглядел бы наш мир, если бы его создавали непрофессиональные татуировщики

Как выглядел бы наш мир, если бы его создавали непрофессиональные татуировщики

Автор:
24 января 2023 12:14
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   плохие тату   сравнение   тату   татуировки   убогие татуировки   ужасные тату   ужасные татуировки   фейлы   
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Сабреддит Tattoo Comparisons коллекционирует плохие татуировки и остроумно, но по-доброму высмеивает их, сравнивая с оригиналом. Так, изображение льва сравнивают с настоящим львом, а изображение Брэда Питта — с настоящим Питтом. Сравнение, как вы понимаете, не в пользу тату. И выглядит это уморительно!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   плохие тату   сравнение   тату   татуировки   убогие татуировки   ужасные тату   ужасные татуировки   фейлы   
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1  комментарий
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ПЕТР 50 минут назад
По ходу один и тот же художник.
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