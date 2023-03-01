20 тату, чьим владельцам не помешал бы переводчик

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Татуировки с китайскими иероглифами были бешено популярны лет десять назад, но и сейчас находится немало любителей восточной эстетики. Вот только большинство людей с такими татуировками не владеют китайским и в выборе дизайна полностью доверяют своему татуировщику или незнакомцам в интернете. Само собой, ошибки при таком раскладе неизбежны, а в случае с тату — еще и вечны (ну почти).
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Крест немецкий, рядом кошку с тапками.
Светофор и трех солдатов в ряд,
Принтер, флэшку, документы с папками.
Наколи на жопе кенгуру
И велосипед с большими фарами,
На плече набей певца Шуру,
Рядом октябрят стоящих парами.
Если места хватит наколи
Дом с трубой, тарелку супа полную,
Телевизор и троих косуль,
Чтобы навсегда меня запомнили.
Ты набей мне творог и кларнет,
Буратину с Чиполином, в валенках,
Наколи на блюдце винегрет,
Профиль Цоя, три цветочка аленьких.
Если сможешь ,то набей ежа,
Гимн России на румынском выколи,
Три огромных кухонных ножа,
Малышей, чтоб у калитки сикали.
Бутерброд мне с сыром наколи,
И тетрадку в клетку цвета алого,
Голубя сидящего в пыли,
А под мышкой тойтерьера мАлого.
Наколи танцующих бомжей,
Наколи как мышь енота трогает,
Наколи гадюку и ужей,
Наколи… и пусть стереть попробуют…
Рядом непонятные иероглифы...
"Моё имя -стершийся Иероглиф,
мои одежды посыпаны пеплом.
Что ищу я...