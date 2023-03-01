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20 тату, чьим владельцам не помешал бы переводчик

20 тату, чьим владельцам не помешал бы переводчик

Автор:
01 марта 2023 18:01
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   иероглифы   китайский   тату   ужасные тату   фейлы   
2402
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Татуировки с китайскими иероглифами были бешено популярны лет десять назад, но и сейчас находится немало любителей восточной эстетики. Вот только большинство людей с такими татуировками не владеют китайским и в выборе дизайна полностью доверяют своему татуировщику или незнакомцам в интернете. Само собой, ошибки при таком раскладе неизбежны, а в случае с тату — еще и вечны (ну почти).

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   иероглифы   китайский   тату   ужасные тату   фейлы   
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13  комментариев
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530
Feto13 43 минуты назад
Тем временем где-то в Китае...
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10k
Касьян Пуздой 14 минут назад
Кольщик, наколи мне все подряд,
Крест немецкий, рядом кошку с тапками.
Светофор и трех солдатов в ряд,
Принтер, флэшку, документы с папками.

Наколи на жопе кенгуру
И велосипед с большими фарами,
На плече набей певца Шуру,
Рядом октябрят стоящих парами.

Если места хватит наколи
Дом с трубой, тарелку супа полную,
Телевизор и троих косуль,
Чтобы навсегда меня запомнили.

Ты набей мне творог и кларнет,
Буратину с Чиполином, в валенках,
Наколи на блюдце винегрет,
Профиль Цоя, три цветочка аленьких.

Если сможешь ,то набей ежа,
Гимн России на румынском выколи,
Три огромных кухонных ножа,
Малышей, чтоб у калитки сикали.

Бутерброд мне с сыром наколи,
И тетрадку в клетку цвета алого,
Голубя сидящего в пыли,
А под мышкой тойтерьера мАлого.

Наколи танцующих бомжей,
Наколи как мышь енота трогает,
Наколи гадюку и ужей,
Наколи… и пусть стереть попробуют…
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13k
a_komolow Полчаса назад
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1k
Lenusya 47 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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61k
Дворняга 57 минут назад
Муж руки - сильно! Полвагона метро на мой смех оглянулось.
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17k
Александр 59 минут назад
Кольщик, наколи мне черепок
Рядом непонятные иероглифы...
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35k
Опаньки Час назад
не знаю, фотошоп ли эти тату, но реально переводчик дает такие транслиты
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22k
hebpat Час назад
17 просто супер
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7k
Горец Ю Час назад
Не трать время на познания, будь загадочным Иероглифом.
"Моё имя -стершийся Иероглиф,
мои одежды посыпаны пеплом.
Что ищу я...
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