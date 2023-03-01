20 тату, чьим владельцам не помешал бы переводчик

Татуировки с китайскими иероглифами были бешено популярны лет десять назад, но и сейчас находится немало любителей восточной эстетики. Вот только большинство людей с такими татуировками не владеют китайским и в выборе дизайна полностью доверяют своему татуировщику или незнакомцам в интернете. Само собой, ошибки при таком раскладе неизбежны, а в случае с тату — еще и вечны (ну почти).