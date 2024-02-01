Как умирает тысячелетний плавучий рынок торговцев лотосом

Торговцы говорят, что раньше могли просто опустить руку в воду, когда плыли на своей лодке на рынок, чтобы попить. Сейчас же тот, кто это сделает, обязательно заболеет.

Секретные плавучие делянки – в чем особенность рынка

Сейчас почти всем торговцам глубоко за 60 или даже 70. Но они все равно упорно поднимаются с первыми лучами солнца в шесть утра. Помолясь, они отправляются на реку, но не на рынок.