Как умирает тысячелетний плавучий рынок торговцев лотосом

Плавучий рынок Кашмира медленно умирает, хотя он успешно работал более тысячи лет. В нем все еще нуждаются покупатели, он все еще приносит деньги, пусть и небольшие, торговцам, но приходит конец самому ценному компоненту этого рынка – самой реке.
10 лет назад тут были 100 других торговцев, сейчас остался десяток. Хотя все они – потомки целых династий водных торговцев Шринигара.
Плавучий рынок Кашмира пережил все – огромные наводнения, постоянные конфликты между Индией и Пакистаном (Кашмир – спорная территория между двумя странами), сепаратистские движения.
Но не пережил одного – загрязнения реки. Она уничтожает ремесло плавучих торговцев сильнее, чем любые дрязги между государствами.
Торговцы говорят, что раньше могли просто опустить руку в воду, когда плыли на своей лодке на рынок, чтобы попить. Сейчас же тот, кто это сделает, обязательно заболеет.
Секретные плавучие делянки – в чем особенность рынка
Сейчас почти всем торговцам глубоко за 60 или даже 70. Но они все равно упорно поднимаются с первыми лучами солнца в шесть утра. Помолясь, они отправляются на реку, но не на рынок.
А туда, куда могут добраться только они на своих лодках, - на плавающие острова с грядками. Очень удобно, не болтаешь, где твоя делянка, и никто из жителей берега ее не найдет и не обчистит.
Такие грядки оставили им в наследство их отцы – большая часть сделана руками человека. Это поднятый со дна ил, превращенный в плавучие острова.
Такая почва достаточно питательна, чтобы без труда выращивать морковь, салаты, капусту, турнепс (который репа). Но самый дорогой продукт на рынке, который позволяет фермерам еще держаться на плаву – корень лотоса.
Они опускают багры в грязную мутную моду и ловко выцепляют корни со дна, как их натренировали их отцы и деды. Беда в том, что мало кто из их внуков решил унаследовать этот навык сбора корня лотоса.
Кашмирцы просто обожают лотосовый корень, без него не обходится ни один день у обычного кашмирца. И это делает кухню этого небольшого региона такой уникальной. В других странах его тоже едят, но нигде не делают основой рациона.
Сама торговля занимает меньше всего времени. Плавучий рынок обычно распродает все за два часа. Потом торговцы уплывают, лотос скупают владельцы продуктовых лавок и кафе из города, порой конкурируя между собой, чтобы не остаться без главного, за чем к ним идут – за лотосом.
Если опустить руку в реку, то больше не видишь своих пальцев…
Река кормит 60 000 человек, живущих вдоль нее. Раньше жители опирались на рыбную ловлю, но с загрязнениями рыбы становилось меньше.
Из города в воду смывается 44 миллиона литров отходов ЕЖЕДНЕВНО. Плюс по поверхности плавает мусор, который скидывают владельцы дорогих плавучих домов на реке.
Сейчас счастливчики те, кто первый переделал свою лодку под паланкин для туристов. Да, тут есть туристы, пусть и немного. В Кашмире довольно бедные здания и инфраструктура, что выглядит скорее удручающе для большинства путешественников. Хотя в 90-е годы здесь был невероятный бум туризма.
Потом очередная волна конфликта Индии и Пакистана свела туризм почти до нуля, сейчас народ возвращается, но от былого великолепия водного рынка уже не осталось следа.
Возможно, сейчас мы живем при последнем поколении уникальных торговцев конями лотоса на плавучем рынке. Они, как и многие другие профессии, угаснут раньше, чем наши жизни. И это немного грустно.
Источник:
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