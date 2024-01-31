Исследователи американского института назвали 10 самых счастливых стран в мире

Ниже представлен список 10 самых счастливых стран мира. Для большей наглядности прилагаю фотографии одних из самых знаменитых людей, происходящих из этих стран.
Американский Институт Гэллапа, специализирующийся на социологии, проанализировал опросы, проведённые в 149 странах мира за последние три года, чтобы вычислить страну с самым счастливым населением. Исследователи опирались на шесть главных критериев: валовый внутренний продукт на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода выбора, благосостояние населения в целом и представление об уровнях внутренней и внешней коррупции.
Чтобы быть как можно точнее в оценке каждой страны, исследователи создали вымышленную страну, получившую название «Дистопия», наполненную наименее счастливыми людьми в мире. Они установили её как минимальное значение в каждой из шести категорий и сопоставили оценки реальных стран с этим значением.
На фото слева — Вики Крипс, люксембургская актриса, наиболее известная по роли Альмы в фильме «Призрачная нить» (2017).
Венсан Перес — актёр родом из Швейцарии. В 2023 году состоялась премьера фильма «Первая дуэль» с ним в главной роли.
Ингрид Болсай Бердал — норвежская актриса, наиболее известная по серии фильмов «Остаться в живых».
Карис ван Хаутен — нидерландская актриса, прославившаяся ролью Мелисандры в сериале «Игра престолов» (2011-2019).
Ещё раз уточним, что результат исследования основан на данных последних трёх лет.
Балтазар Кормакур — исландский режиссёр, наиболее известный по фильмам «101 Рейкьявик» (2000) и «Море» (2002).
А вы заметили, что большинство стран этого списка находятся ближе к северу? Так вот где закаляется счастье!
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