Исследователи американского института назвали 10 самых счастливых стран в мире

Американский Институт Гэллапа, специализирующийся на социологии, проанализировал опросы, проведённые в 149 странах мира за последние три года, чтобы вычислить страну с самым счастливым населением. Исследователи опирались на шесть главных критериев: валовый внутренний продукт на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода выбора, благосостояние населения в целом и представление об уровнях внутренней и внешней коррупции.





Чтобы быть как можно точнее в оценке каждой страны, исследователи создали вымышленную страну, получившую название «Дистопия», наполненную наименее счастливыми людьми в мире. Они установили её как минимальное значение в каждой из шести категорий и сопоставили оценки реальных стран с этим значением.