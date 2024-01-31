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Исследователи американского института назвали 10 самых счастливых стран в мире

Исследователи американского института назвали 10 самых счастливых стран в мире

Автор:
31 января 2024 09:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Улыбка   в мире   исследователи   люди   счастье   факты   фото   
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Ниже представлен список 10 самых счастливых стран мира. Для большей наглядности прилагаю фотографии одних из самых знаменитых людей, происходящих из этих стран.

Американский Институт Гэллапа, специализирующийся на социологии, проанализировал опросы, проведённые в 149 странах мира за последние три года, чтобы вычислить страну с самым счастливым населением. Исследователи опирались на шесть главных критериев: валовый внутренний продукт на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода выбора, благосостояние населения в целом и представление об уровнях внутренней и внешней коррупции.


Чтобы быть как можно точнее в оценке каждой страны, исследователи создали вымышленную страну, получившую название «Дистопия», наполненную наименее счастливыми людьми в мире. Они установили её как минимальное значение в каждой из шести категорий и сопоставили оценки реальных стран с этим значением.


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На фото слева — Вики Крипс, люксембургская актриса, наиболее известная по роли Альмы в фильме «Призрачная нить» (2017).

Венсан Перес — актёр родом из Швейцарии. В 2023 году состоялась премьера фильма «Первая дуэль» с ним в главной роли.

Ингрид Болсай Бердал — норвежская актриса, наиболее известная по серии фильмов «Остаться в живых».

Карис ван Хаутен — нидерландская актриса, прославившаяся ролью Мелисандры в сериале «Игра престолов» (2011-2019).

Ещё раз уточним, что результат исследования основан на данных последних трёх лет.

Балтазар Кормакур — исландский режиссёр, наиболее известный по фильмам «101 Рейкьявик» (2000) и «Море» (2002).

А вы заметили, что большинство стран этого списка находятся ближе к северу? Так вот где закаляется счастье!


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Метки: Улыбка   в мире   исследователи   люди   счастье   факты   фото   
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10  комментариев
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59k
dima423 2 часа назад
Это все настолько субъективно... я и в России счастлив, и вокруг себя не вижу как то особенно несчастных людей))
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5k
Харон 20 минут назад
О, а где ОМЕРИКА, Американский Институт Гэллапа???
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3k
Pioner76 41 минуту назад
Ну что за бред. Самая счастливая сейчас страна в Мире это усраина. Они самые богатые, побороли Русский язык и культуру, воюет за всех кому это надо и не надо, им все должны, а еще они цэ Европа. и многое другое. Ну что там фины...
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19k
SandMANn Час назад
"Исследователи американского института"...
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62k
pynh 2 часа назад
А где же хохлы?
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