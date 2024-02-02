Оседлай бревно и попытайся не умереть

Мощный японский фестиваль, который проводят только раз в шесть лет. Видимо, чтобы японцы совсем уж не переубивались все. Потому что я не могу припомнить более опасного фестиваля, разве что пирамиды из школьников на фестивалях!
Что такое и зачем онбасира-мацури
Мацури переводится как фестиваль, а онбасира как почетные столбы. Это не какие-то святые столбы, они становятся почетными потом, когда их разместят в храмах Нагано, где и проводится праздник. Но до этого на них нужно обязательно прокатиться.
Главное событие праздника – спуск верхом на огромном гладко обтесанном бревне с холма Сува к реке. Фестивалю уже 1200 лет, и хотя все признают его опасность, отменять его японцы не собираются. Уважение к традиции дороже.
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Бревна и правда огромные, без шуток, это вероятная причина, почему фетисваль проводят редко. Чтобы не вырубать быстро лес, которому сотни лет. Длина бревна не должна быть менее 17 метров.
И 16 таких бревен с песнями и плясками проносят через город, а потом обвязывают веревками, чтобы хоть как-то держаться, когда бревно полетит неконтролируемо вниз с холма.
Само скатывание на бревне называется ки-отоши. На каждом бревне есть главный наездник, который седит впереди. И правщики по бокам бревна, пытающиеся удержать разгон при помощи толстых веревок.
Остальными же всадниками могут быть кто угодно. Обычно это крепкие спортивные мужчины, но могут записаться и женщины. Никаких предрассудков, хочешь - убивайся.
Японское состязание с индусами
В Японии очень много уникальных фестивалей, чего стоит только ритуальное регулярное СОЖЖЕНИЕ ГОРЫ или фестиваль голых мужчин. Кстати, слышали новость? Недавно объявили, что в следующем голом фестивале впервые разрешат участвовать женщинам.
Мировая общественность замерла в ожидании!
Но обычно первенство по самоубийственным обрядам крепко держала за собой Индия. У них есть фестиваль метания друг в друга горящих палок. Или попроще – просто камнями кидаются в головы, играя в свою версию Царя горы.
Но съехать на бревне с холма… Это уделывает индийцев на две головы. Ни разу не обходилось без переломов рук, ног, а порой – и смертельные случаи. Причем умирают не только участники, упав с бревна, но и зрители.
Ведь бревно едет неуправляемо, риск погибнуть тут гораздо выше, чем у зрителей за сеткой трассы Формулы 1.
В последний раз такой праздник проводили в 2016 году, но пандемия и землетрясения внесли коррективы в уже запланированное празднование. Однако – будем ждать.
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