FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фоторепортажи 1269 постов • 234 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Фоторепортажи
Оседлай бревно и попытайся не умереть

Оседлай бревно и попытайся не умереть

Автор:
02 февраля 2024 09:34
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Оседлай бревно   в мире   люди   онбасира-мацури   развлечение   фото   японский фестиваль   
891
7
1

Мощный японский фестиваль, который проводят только раз в шесть лет. Видимо, чтобы японцы совсем уж не переубивались все. Потому что я не могу припомнить более опасного фестиваля, разве что пирамиды из школьников на фестивалях!

Что такое и зачем онбасира-мацури

Мацури переводится как фестиваль, а онбасира как почетные столбы. Это не какие-то святые столбы, они становятся почетными потом, когда их разместят в храмах Нагано, где и проводится праздник. Но до этого на них нужно обязательно прокатиться.

Главное событие праздника – спуск верхом на огромном гладко обтесанном бревне с холма Сува к реке. Фестивалю уже 1200 лет, и хотя все признают его опасность, отменять его японцы не собираются. Уважение к традиции дороже.


Бревна и правда огромные, без шуток, это вероятная причина, почему фетисваль проводят редко. Чтобы не вырубать быстро лес, которому сотни лет. Длина бревна не должна быть менее 17 метров.

И 16 таких бревен с песнями и плясками проносят через город, а потом обвязывают веревками, чтобы хоть как-то держаться, когда бревно полетит неконтролируемо вниз с холма.

Само скатывание на бревне называется ки-отоши. На каждом бревне есть главный наездник, который седит впереди. И правщики по бокам бревна, пытающиеся удержать разгон при помощи толстых веревок.

Остальными же всадниками могут быть кто угодно. Обычно это крепкие спортивные мужчины, но могут записаться и женщины. Никаких предрассудков, хочешь - убивайся.

В Японии очень много уникальных фестивалей, чего стоит только ритуальное регулярное СОЖЖЕНИЕ ГОРЫ или фестиваль голых мужчин. Кстати, слышали новость? Недавно объявили, что в следующем голом фестивале впервые разрешат участвовать женщинам.

Мировая общественность замерла в ожидании!

Но обычно первенство по самоубийственным обрядам крепко держала за собой Индия. У них есть фестиваль метания друг в друга горящих палок. Или попроще – просто камнями кидаются в головы, играя в свою версию Царя горы.

Но съехать на бревне с холма… Это уделывает индийцев на две головы. Ни разу не обходилось без переломов рук, ног, а порой – и смертельные случаи. Причем умирают не только участники, упав с бревна, но и зрители.

Ведь бревно едет неуправляемо, риск погибнуть тут гораздо выше, чем у зрителей за сеткой трассы Формулы 1.

В последний раз такой праздник проводили в 2016 году, но пандемия и землетрясения внесли коррективы в уже запланированное празднование. Однако – будем ждать.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фоторепортажи"
Метки: Оседлай бревно   в мире   люди   онбасира-мацури   развлечение   фото   японский фестиваль   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
ЦСКА 36 минут назад
Прикольно! Вот это тоже знатная развлекуха!
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

47676



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 31 января
Мемы из соцсетей. Свежак за 31 января
В Санкт-Петербурге задержали членов новой молодёжной банды, избивавших на улице людей
В Санкт-Петербурге задержали членов новой молодёжной банды, избивавших на улице людей
Набирающие популярность в сообществах
Как советский ученый создавал идеального гражданина
Как советский ученый создавал идеального гражданина
Раскрыто меню обеда Путина и&nbsp;Лукашенко
Раскрыто меню обеда Путина и Лукашенко
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Холостяцкий студенческий уют

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#Юмор#ДТП#авто аварии#Разное#подборка#милота#природа
#животные#автомир#факты#интересное#аварии#позитив#история#забавно#улыбнуло#Москва
#Прикол#машина#в мире#полиция#люди#Автовсячина#кот#кино#Ynews#задержание
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил Перевел, оплатил — лишнего не заплатил 16 крутых вещиц, созданных во имя пользы или ради развлечения 16 крутых вещиц, созданных во имя пользы или ради развлечения Один из древнейших городов Ближнего Востока может исчезнуть с карт уже в ближайшие годы Один из древнейших городов Ближнего Востока может исчезнуть с карт уже в ближайшие годы Исследователи американского института назвали 10 самых счастливых стран в мире Исследователи американского института назвали 10 самых счастливых стран в мире Японкам впервые разрешили участвовать в "голом" мужском фестивале Японкам впервые разрешили участвовать в "голом" мужском фестивале Куда миллионы бангладешцев едут верхом на поездах и кораблях Куда миллионы бангладешцев едут верхом на поездах и кораблях

На что жалуетесь?

Вернуться