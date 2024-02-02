Оседлай бревно и попытайся не умереть

Бревна и правда огромные, без шуток, это вероятная причина, почему фетисваль проводят редко. Чтобы не вырубать быстро лес, которому сотни лет. Длина бревна не должна быть менее 17 метров.

И 16 таких бревен с песнями и плясками проносят через город, а потом обвязывают веревками, чтобы хоть как-то держаться, когда бревно полетит неконтролируемо вниз с холма.