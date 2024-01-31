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Путешествие по Сахаре на грузовом поезде

Путешествие по Сахаре на грузовом поезде

Автор:
31 января 2024 14:51
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Африка   Мавритания   Сахара   грузовой поезд   железная дорога   железная руда   пустыня сахара   экстремальный туризм   
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Фотожурналист и любитель экстремальных путешествий Миколас Юоделе рассказал о том, как проехал через пустыню Сахара на грузовом поезде, который перевозит железную руду.


«Путешествие под звёздным небом по пустыне Сахара трудно забыть. Ощущение, что твоя жизнь зависит только от поезда, поскольку ты находишься за сотни километров от ближайшей деревни. Тишина пустыни, когда поезд останавливается, и оглушительный грохот, когда он начинает двигаться. Горячая еда, приготовленная пастухами в поезде. Сотни овец и коз на вершине вагонов, груженных железной рудой»...


Это лишь некоторые из незабываемых моментов, которые вспоминает Миколас Юоделе о своем путешествии на грузовом поезде по пустыне Сахара. Это железнодорожное путешествие по Мавритании (Западная Африка) он считает самым экстремальным в своей жизни.


Железная дорога Мавритании осуществляет перевозку железной руды через пустыню Сахара с 1963 года. Поезд движется по единственной ветке протяженностью 704 км, соединяющей порт Нуадибу с шахтами Зуерата.


Миколас вдохновился идеей прокатиться на этом поезде после своего первого посещения Мавритании в 2013 году. И заодно лучше изучить страну, побывав в самой «глубинке».


«Я вернулся в Мавританию специально для того, чтобы сфотографировать поезд с железной рудой, поскольку мне показалось, что это чрезвычайно уникальное явление, пугающее и прекрасное, — рассказал он. — Поезд настолько длинный, что, стоя на вершине последнего вагона, невозможно увидеть локомотивы, которые его тянут».



В марте 2016 года фотожурналист вернулся на месяц с целью проехать по железной дороге туда и обратно несколько раз и запечатлеть это путешествие на пленке. По его словам, поездка в один конец занимает от 16 до 20 часов, и всё это время вы «фактически едете в облаке пыли». Или дольше, если возникают технические проблемы.


Миколас сел на поезд на крошечной железнодорожной станции в Нуадибу, расположенной на окраине прибрежного города. У поезда нет расписания, но известно, что обычно он прибывает во второй половине дня. Пассажиры приходят на станцию начиная с 13:00 и иногда могут ждать посадки до 17:00. Когда поезд наконец появляется, пассажиры начинают заполнять пустые вагоны.


Пассажиры поезда — местные пастухи со своими овцами и козами, а также торговцы, которые перевозят свои товары из Нуадибу, чтобы продать их в шахтах Зуерата. Обычно люди перевозят продукты питания, такие как рис, овощи, финики, банки с фасолью, тунцом и бутылки с газированными напитками. Они покупают их в портовом городе подешевле и продают чуть дороже в Зуерате — городе рядом с железными рудниками.


Рядом с шахтами есть несколько городков, где проживает несколько тысяч человек, для которых железная дорога — единственное средство передвижения, а дорог, связывающих их с остальной частью страны, практически нет.


Основная задача поезда заключается в доставке железной руды из шахт в порт Нуадибу, откуда она экспортируется на кораблях в Китай, ЕС и другие страны.


Железная руда — один из самых важных экспортных товаров для Мавритании. Она составляет около 50 процентов всего экспорта Мавритании. Так что, по сути, этот поезд отвечает за половину экспорта страны.


По словам Миколаса, на борту поезда пассажиры устраиваются так, чтобы сделать путешествие максимально комфортным. Он видел, как люди готовят еду, едят и пытаются заснуть, лежа на металлическом полу вагона.


«Оказавшись внутри вагона, местные жители делают две кучи песка в противоположных углах вагона — одна будет служить туалетом, другая — очагом», — говорит он.


«Большинство людей путешествуют группами, у них есть кастрюли и сковородки, и они всегда заваривают чай и готовят еду в пути, — продолжает Миколас. — Поезд иногда останавливается посреди пустыни на два часа, и никогда не знаешь, почему и когда он снова начнет движение. Тогда люди спрыгивают вниз и идут гулять по пустыне, не отходя далеко от поезда. Известны случаи, когда овцы спрыгивали с поезда, пытаясь убежать».



На пути из Нуадибу в Зуерат поезд останавливается сначала в деревне Инал, затем в городе Чум и в городе Фдерик, обычно всего на несколько минут. Иногда поезд останавливается и возле крошечных поселений. Но в самой большой деревне по дороге к шахтам проживает всего 2 500 человек. В других местах это просто несколько разбросанных лачуг посреди пустыни.


Большую часть пути занимают однообразные, но завораживающие пустынные пейзажи, а поезд идет ночью, отправляясь из Нуадибу незадолго до захода солнца и продолжая путь в темноте.


«Ночь — самая трудная часть путешествия, — говорит фотограф. — Нужно просто переждать ее, а потом все встают с солнцем, заваривают чай, возможно, готовят другую еду, и обычно до полудня поезд прибывает в Зуерат».


В Зуерате рабочие выгружают груз на грузовики и немного отдыхают, а затем поезд загружается железной рудой и готовится к обратному путешествию.


Когда Миколаса спросили о самой сложной части поездки, он ответил, что это «страдание от песка и пыли железной руды, которые постоянно раздражают глаза».


«Спать было практически невозможно из-за шума и тряски вагонов, — добавил он. — Так что физически это довольно неприятная поездка — особенно на пути к шахтам, когда поезд пустой и едет быстрее, что вызывает больше пыли и тряски».


В целом Миколас позитивно оценил свое приключение. Он говорит, что научился не судить о книге по ее обложке и поменял свое представление о Мавритании как о стране с грубыми и враждебно настроенными людьми. На самом деле, по его словам, он познакомился с «добрейшими людьми» и не было ни одного неприятного инцидента.


«Мавритания имеет негативную репутацию из-за нескольких похищений иностранцев, произошедших более десяти лет назад, — говорит Миколас. — Она также известна коррупцией, рабством и некоторыми террористическими организациями, возможно, действующими в ее бескрайних пустынях. Поэтому я был готов к тому, что мне придется столкнуться с гораздо более суровыми условиями».


Однако в действительности, по словам Миколаса, в стране было вполне безопасно, а люди были очень любезны и отзывчивы. «Рабочие и пассажиры поезда были невероятно гостеприимны и относились ко мне как к другу», — признается он.


Миколас также был впечатлен стойкостью и выносливостью людей, ехавших в поезде.


«Для некоторых из них это работа, и они совершают это путешествие по нескольку раз в месяц. И все же они выглядят радостными и полными оптимизма. Я думаю, это связано с адреналином и чистой магией поездки на грузовом поезде через пустыню».


«Бесконечные пустынные пейзажи, мощь поезда, почти духовный опыт путешествия в глубины пустыни Сахара в трясущемся грузовом вагоне, — все это очень вдохновляет и навсегда останется в моей памяти».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Африка   Мавритания   Сахара   грузовой поезд   железная дорога   железная руда   пустыня сахара   экстремальный туризм   
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3  комментария
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9k
Бритва Час назад
как думаете, понятны ли им проблемы котика, выброшенного с поезда?
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11k
Борис Карабанов 43 минуты назад
Доводилось ездить на товарняке, как на открытой грузовой платформе, так и на сцепке. Шумно чертовски. А на сцепке ещё и мотает сильно, приходится постоянно держаться обеими руками.
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