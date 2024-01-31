Путешествие по Сахаре на грузовом поезде

Пассажиры поезда — местные пастухи со своими овцами и козами, а также торговцы, которые перевозят свои товары из Нуадибу, чтобы продать их в шахтах Зуерата. Обычно люди перевозят продукты питания, такие как рис, овощи, финики, банки с фасолью, тунцом и бутылки с газированными напитками. Они покупают их в портовом городе подешевле и продают чуть дороже в Зуерате — городе рядом с железными рудниками.

Рядом с шахтами есть несколько городков, где проживает несколько тысяч человек, для которых железная дорога — единственное средство передвижения, а дорог, связывающих их с остальной частью страны, практически нет.