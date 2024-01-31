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В Японии новая мода — кафе, где можно обниматься со свиньями

В Японии новая мода — кафе, где можно обниматься со свиньями

Автор:
31 января 2024 09:29
Сообщество : Животные
Метки: Япония   в мире   животные   кафе   милота   обнимашки   свинья   
988
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Правда за удовольствие придется заплатить

Только по миру прошлась волна популярности котокафе, как теперь Япония задает новый тренд. Гостям заведений предлагают провести время в компании маленьких свиней. С ними можно играть, фотографироваться и даже кормить. За такое удовольствие клиенты платят 2200 иен (1400 руб) за 30 минут.


Наши свиньи на удивление тихие. Они не любят оставаться в одиночестве, что делает их отличными друзьями. А еще они очень чистые и не пахнут, — говорят в заведении.

Сходили бы в такое кафе, если бы оно было в вашем городе?

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Метки: Япония   в мире   животные   кафе   милота   обнимашки   свинья   
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9  комментариев
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974
adssaf afasffdsga 16 минут назад
В Мэгуро уже года 3 минимум антикафе со свиньями работает. Учитывая то, что это, получается, что-то около пандемии, думаю, им лет пять уже, а то и больше. Где тут новая мода-то? И по мне котокафе в разы лучше - свинтусов ради денег исключительно разводят, а вот котокафе почти все начинались с того, что в кафе поселились бродячие коты и понеслось. Почти все котокафе помогают кошачьи приюта, помогают в поиске хозяев, лечении и т.д.
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9k
Роман 4 минуты назад
Что бы пообниматься со свиньями, не нужно в Японию ехать. Достаточно зайти в какую дешевую наливайку.
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76
WIZEER Полчаса назад
Тоже за обнимашки приходиться платить.
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618
Василий 54 минуты назад
свинки супер!
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4k
Ухалус Посовиномус 2 часа назад
Хохлам на заметку.
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3k
Оксид Бетона 2 часа назад
А потом выбираешь понравившегося и тебе его не вертеле готовят?
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159
ruslan d 2 часа назад
Ха , крутые пороси
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