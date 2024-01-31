В Японии новая мода — кафе, где можно обниматься со свиньями

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Правда за удовольствие придется заплатить
Только по миру прошлась волна популярности котокафе, как теперь Япония задает новый тренд. Гостям заведений предлагают провести время в компании маленьких свиней. С ними можно играть, фотографироваться и даже кормить. За такое удовольствие клиенты платят 2200 иен (1400 руб) за 30 минут.
Наши свиньи на удивление тихие. Они не любят оставаться в одиночестве, что делает их отличными друзьями. А еще они очень чистые и не пахнут, — говорят в заведении.
Сходили бы в такое кафе, если бы оно было в вашем городе?
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