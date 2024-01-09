Рыжеватая цапля: птица, которая рушит привычные представления о цаплях

«К черту всё это! Надоело ждать!» — однажды раздалось над водоёмами Центральной Америки. Это ознаменовало появление рыжеватой цапли — птицы, которая устала от засад и медитативного выжидания и перешла к действию!

Горячей голове из Техаса и Мексики осатанело стоять по стойке смирно на одной ноге или медитативно бродить по мелководью. Ей больше нравится азарт погони и молниеносный натиск. Именно в охотничьем раже эту цаплю можно застать в тропических болотах на берегах Мексиканского залива. Небольшая тушка, не больше 70 сантиметров в длину, рассекает по мелководью, растопырив крылья. Весь процесс охоты похож на буйство пьяницы, но техника «нетрезвой цапли» показывает себя с хорошей стороны.