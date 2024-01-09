Рыжеватая цапля: птица, которая рушит привычные представления о цаплях

Рыжеватая цапля предпочитает более активный способ охоты, чем большинство других цапель.
«К черту всё это! Надоело ждать!» — однажды раздалось над водоёмами Центральной Америки. Это ознаменовало появление рыжеватой цапли — птицы, которая устала от засад и медитативного выжидания и перешла к действию!
Горячей голове из Техаса и Мексики осатанело стоять по стойке смирно на одной ноге или медитативно бродить по мелководью. Ей больше нравится азарт погони и молниеносный натиск. Именно в охотничьем раже эту цаплю можно застать в тропических болотах на берегах Мексиканского залива. Небольшая тушка, не больше 70 сантиметров в длину, рассекает по мелководью, растопырив крылья. Весь процесс охоты похож на буйство пьяницы, но техника «нетрезвой цапли» показывает себя с хорошей стороны.
Такая поза нужна неспроста — у рыжеватой цапли нет времени на прицеливание и наблюдение, ей нужен чистый и точный бросок здесь и сейчас. Блики на воде могут сбить прицел или укрыть добычу, поэтому птахе ничего не остается, как закрыть солнечный свет распростертыми крыльями. Стоит тени накрыть небольшую рыбешку, лягушку, улитку и прочую мелочь, как она тут же превращается в трепещущий шашлычок на шампуре из клюва.
Но одной странностью птаха не ограничилась. Рыжеватая цапля не только пошатнула устои охоты своего рода, но и во внешности умудряется самовыражаться. Всё дело в том, что у вида есть две морфы, два типа внешности. Стандартная комплектация — это синевато-серое тулово и буро-рыжая головёшка. Но есть еще одна — полностью белая. На кой черт это надо, учёные ещё не выяснили, на жизнь птах расцветка никак не влияет.
К делам амурным цапли тоже подходят со всей страстью. Нарастив длинные перья на затылке и шее, цапли активно ухаживают друг за другом: бегают, летают, танцуют, кланяются, клацают клювами. В общем, как могут выражают свою пламенную натуру!
Как только пара остудит свой пыл, настанет время гнездования. С локацией для потомков цапли не очень привередливы, подойдут и деревья, и плавучие острова изо всякого хвороста, и даже простая песчаная отмель. А если местечко уже приметили другие цапли, то птахи организуют коммуналку.
В таком родительском кооперативе будущие цапли рискуют уже с рождения. Но виной тому не хищники или нерадивые родители, а обычная вода. Половина всех невыросших цапель утонет из-за резких повышений уровня воды. А остальным предстоит пережить трудности первой зимовки. Пусть в Центральной Америке зимы и мягкие, но юное поколение цапель ещё не освоило мастерство охоты, и для них это становится настоящим испытанием.
Источник:
- Пустынный канюк: птица, которая охотится в организованной стае
- Щелезуб: нервный и ядовитый зверь
- Росомаха: «берсеркер» из тайги
- Ну, что за попугай этот "орёл"!
- Очаровательный попугай какапо