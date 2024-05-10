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Морская змея, чей яд в разы мощнее яда кобры

Морская змея, чей яд в разы мощнее яда кобры

Автор:
10 мая 2024 09:30
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   змея   интересно   морская змея   факты   
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Морской крайт — одна из самых ядовитых змей в мире. В продолжении поста вы узнаете немного о жизни этого животного.

Морской чернополосый крайт, большой плоскохвост, или эрабу — токсичная рептилия из семейства аспидовых и подсемейства морских крайтов. Отличить их можно по серо-жёлтому окрасу с широкими чёрными полосами и внушительным габаритам: взрослые особи вырастают до 170 сантиметров в длину и весят около килограмма. Для обычных змей — это не так уж много, но для своего образа жизни плоскохвосты считаются довольно крупными.

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Встретить эрабу можно в западной части Тихого океана: от Японии на севере до Самоа на юге. Змеи обитают на коралловых рифах вдоль побережья и не заплывают далеко в открытые воды, поскольку им всё ещё требуется выходить на сушу. Рептилии находятся где-то на середине пути от наземной формы к полностью водоплавающей.

Для начала крайты изменили форму тела на более обтекаемую и обзавелись удобным веслом. Им послужил хвост: кожа на нём стала широкой и плоской, что помогает змее лучше плавать. Правда, за морскими обитателями им всё равно не угнаться, поэтому еду крайты добывают тоже по-особенному. Днём змеи сидят в засаде среди камней и кораллов, а ночью плавают в поисках съестного. Под водой рептилия проводит до 6 часов! Питаются змеи преимущественно небольшой рыбой: из-за относительно маленькой головы пасть крайтов не может распахиваться до размеров Вселенной, а скромно открывается всего лишь вдвое шире морды.

С таким непрезентабельным вводным набором качеств эрабу могут показаться серой посредственностью, но не спешите делать выводы. Самое главное оружие рептилий вовсе не сила. Их козырь — токсичность. В этом крайты очень преуспели даже лучше некоторых наземных родственников: яд полосатиков считается одним из самых сильных в мире. Эрабутоксин, основное действующее вещество яда, поражает нервную систему и вызывает периферический паралич. При попадании этого вещества в организм нарушается работа мышц и отказывает нервная система, так что жертва не может пошевелиться и дышать.

Такой сильный яд нужен крайтам для охоты на рыбу — холоднокровные животные плохо воспринимают токсичные вещества, потому и состав отравы для такой добычи нужен ядрёный. Людей змеи кусают редко и только если их сильно потревожить. Смельчаки говорят, что ядовитые зубы крайтов расположены далеко в пасти. А она, как мы знаем, довольно плохо открывается. Мол, даже если крайт вас цапнет, его возможностей будет недостаточно, чтобы нанести ядовитый укус. Проверять это, как и дружелюбность змей, мы настоятельно не рекомендуем. Пусть такими вещами занимаются специалисты.

Но, несмотря на все вышеперечисленные приспособления, рептилии всё ещё нуждаются в суше. Дышать, переваривать пищу и спариваться под водой крайты не могут. Да и для питья им нужна пресная вода — вот и плавают, родимые, туда-сюда, как неприкаянные. Особенно туго приходится во время размножения. Летом и осенью змеи выбираются на скалистые берега, чтобы сплестись в громадные любовные клубки.

Пока не пройдет брачный сезон и самки не отложат яйца, змеи не уйдут в море и будут голодать на берегу. Одна мамаша принесёт до 8 крупных яиц, инкубация которых длится 4-5 месяцев. Дорожку в жизнь змеёныши будут прокладывать себе сами: родительской заботой крайты себя не обременяют. А ведь опасностей целый океан! Например, люди. Полосатиков ловят для вполне определённых целей — кожи и мяса. Змей употребляют в пищу в жареном и копчёном виде.

Тем не менее, вымирание виду сегодня не угрожает. Даже наоборот! Учёные всё чаще фиксируют появление эрабу у берегов Южной Кореи. По всей видимости, рептилии попали туда с тёплыми морскими течениями да так и остались: глобальное потепление сделало местные воды вполне комфортными для этих товарищей. Кто знает, что будет, если океан ещё больше нагреется. Чай, и до отечественных берегов доберутся!

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Метки: в мире   животные   змея   интересно   морская змея   факты   
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4  комментария
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Zmey8838 Час назад
Помню-помню по ТВ днем про них передачу.....
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3682 поста (3647 в горячем)

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