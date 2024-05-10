Морская змея, чей яд в разы мощнее яда кобры

Пока не пройдет брачный сезон и самки не отложат яйца, змеи не уйдут в море и будут голодать на берегу. Одна мамаша принесёт до 8 крупных яиц, инкубация которых длится 4-5 месяцев. Дорожку в жизнь змеёныши будут прокладывать себе сами: родительской заботой крайты себя не обременяют. А ведь опасностей целый океан! Например, люди. Полосатиков ловят для вполне определённых целей — кожи и мяса. Змей употребляют в пищу в жареном и копчёном виде.

Тем не менее, вымирание виду сегодня не угрожает. Даже наоборот! Учёные всё чаще фиксируют появление эрабу у берегов Южной Кореи. По всей видимости, рептилии попали туда с тёплыми морскими течениями да так и остались: глобальное потепление сделало местные воды вполне комфортными для этих товарищей. Кто знает, что будет, если океан ещё больше нагреется. Чай, и до отечественных берегов доберутся!