«Нива» 2009 года и автомобильный прицеп «Скиф»: ЦИК опубликовала декларацию Владимира Путина о доходах и имуществе

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) представила декларации о доходах и расходах кандидатов в президенты России на выборах в этом году.

Сейчас есть данные о четырёх участниках: их доходы и имущество за последние 6 лет.

Владислав Даванков от партии «Новые люди»