FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8198 постов • 1041 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«Нива» 2009 года и автомобильный прицеп «Скиф»: ЦИК опубликовала декларацию Владимира Путина о доходах и имуществе

«Нива» 2009 года и автомобильный прицеп «Скиф»: ЦИК опубликовала декларацию Владимира Путина о доходах и имуществе

Автор:
30 января 2024 20:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Владимир Путин   Доход   выборы   декларация   имущество   президент России   
1517
8
1

Кроме того, у президента есть членство в гаражном кооперативе.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) представила декларации о доходах и расходах кандидатов в президенты России на выборах в этом году.

Сейчас есть данные о четырёх участниках: их доходы и имущество за последние 6 лет.

Владислав Даванков от партии «Новые люди»

Заработал 76,9 миллиона рублей. В собственности депутата - Майбах, дом и квартира.

Николай Харитонов от КПРФ

За 6 лет депутат получил 36,2 миллиона рублей. В декларации он отметил два участка, два дома, две квартиры, гараж и УАЗ.

Леонид Слуцкий - ЛДПР

У нового лидера партии есть машиноместо, дом, два участка, три квартиры и 36 миллионов заработанных депутатским трудом денег. Также у кандидата два счёта в банках, на  них лежит 1 285 рублей.

Владимир Путин - самовыдвиженец

Владимир Владимирович заработал 67 миллионов рублей. У него есть квартира и гараж в Питере, две «Волги» 1960-х годов, «Нива» 2009 года выпуска и автоприцеп «Скиф».

Выборы назначены на март 2024 года. В них хотела участвовать Ирина Свиридова, но позже сняла свою кандидатуру.

Планировал участвовать в борьбе за кресло президента и Сергей Бабурин, но позже снялся. Потом заявил, что из собранных на предвыборную компанию денег «в бюджет не пойдёт ни копейки».

Есть ещё кандидат Борис Надеждин:

Но будет он участвовать или нет - пока непонятно.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Владимир Путин   Доход   выборы   декларация   имущество   президент России   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Господин Уэф 44 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
kotovski 9 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
kotovski 21 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
workmen77 Полчаса назад
Самое интересное не то, что на них записано, а что записано на их жен/мужей, родителей и детей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Андрей А 43 минуты назад
Что-то про последнего не очень понял.
"Но будет он участвовать или нет - пока непонятно"
У него самая бурная предвыборная деятельность
. Причем все его выступления начинаются со слов: " Когда я стану президентом....."
Жестоко лишать последней надежды (прям каламбур) 5ю колонну с их западными кураторами!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Владимир Час назад
Что то маловато, для такой фигуры как Владимир Владимирович.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
380
iskra Владимир 15 минут назад
Не дурак. На него ЛИЧНО,столько и записано. А сколько у родственников,друзей и любовниц - мы никогда не узнаем.
Если че, Маск говорил, что у Путина больше денег,чем у него.А у Маска больше 200 миллиардов долларов..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
Прораб Час назад
Полагаю, что Темнейшему деньги не нужны, от слова совсем. Причём совершенно заслуженно.
А либерасты и всепропальщики, пусть воют на болотах и ищут пресловутые миллиарды Путина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Fishki_surfer Час назад
Твой доход и твое имущество - это то, чем ты можешь распоряжаться по своему усмотрению.
Думаю, что реальный доход ВВП == ВВП России, т.е. 5.5 триллиона долларов в 2023 году.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

275758



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Власти запретили": Наргиз Закирова заявила, что её тур по Европе отменила Россия
"Власти запретили": Наргиз Закирова заявила, что её тур по Европе отменила Россия
Мемы из соцсетей. Свежак за 28 января
Мемы из соцсетей. Свежак за 28 января
Набирающие популярность в сообществах
Детские часы родом из СССР
Детские часы родом из СССР
Чемпиона России по боксу расстреляли из-за ревности к жене
Чемпиона России по боксу расстреляли из-за ревности к жене
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#машина#люди#аварии#Россия#Автовсячина#улыбнуло#милота#забавно
#животные#автомобили#Прикол#ДТП#позитив#история#кино#Жизнь#собака#КИтай
#Юмор#автомир#интересно#интересное#авто аварии#новости#факты#кот#полиция#подборка
Оплачивайте, но не переплачивайте Оплачивайте, но не переплачивайте "Это им с рук не сойдет": недовольные выборами в Белграде попытались ворваться в городскую администрацию "Это им с рук не сойдет": недовольные выборами в Белграде попытались ворваться в городскую... "С Богом!" Владимир Путин запустил движение по трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани "С Богом!" Владимир Путин запустил движение по трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани Учёные разработали нейросеть, которая предсказывает дату смерти человека Учёные разработали нейросеть, которая предсказывает дату смерти человека Да какая разница! Депутат прифотошопил свою голову к чужому туловищу Да какая разница! Депутат прифотошопил свою голову к чужому туловищу Материнский капитал станут выплачивать, только если ребёнок будет российским гражданином Материнский капитал станут выплачивать, только если ребёнок будет российским гражданином

На что жалуетесь?

Вернуться