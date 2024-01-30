«Нива» 2009 года и автомобильный прицеп «Скиф»: ЦИК опубликовала декларацию Владимира Путина о доходах и имуществе

Кроме того, у президента есть членство в гаражном кооперативе.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) представила декларации о доходах и расходах кандидатов в президенты России на выборах в этом году.
Сейчас есть данные о четырёх участниках: их доходы и имущество за последние 6 лет.
Владислав Даванков от партии «Новые люди»
Заработал 76,9 миллиона рублей. В собственности депутата - Майбах, дом и квартира.
Николай Харитонов от КПРФ
За 6 лет депутат получил 36,2 миллиона рублей. В декларации он отметил два участка, два дома, две квартиры, гараж и УАЗ.
Леонид Слуцкий - ЛДПР
У нового лидера партии есть машиноместо, дом, два участка, три квартиры и 36 миллионов заработанных депутатским трудом денег. Также у кандидата два счёта в банках, на них лежит 1 285 рублей.
Владимир Путин - самовыдвиженец
Владимир Владимирович заработал 67 миллионов рублей. У него есть квартира и гараж в Питере, две «Волги» 1960-х годов, «Нива» 2009 года выпуска и автоприцеп «Скиф».
Выборы назначены на март 2024 года. В них хотела участвовать Ирина Свиридова, но позже сняла свою кандидатуру.
Планировал участвовать в борьбе за кресло президента и Сергей Бабурин, но позже снялся. Потом заявил, что из собранных на предвыборную компанию денег «в бюджет не пойдёт ни копейки».
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Есть ещё кандидат Борис Надеждин:
Но будет он участвовать или нет - пока непонятно.
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"Но будет он участвовать или нет - пока непонятно"
У него самая бурная предвыборная деятельность. Причем все его выступления начинаются со слов: " Когда я стану президентом....."
Жестоко лишать последней надежды (прям каламбур) 5ю колонну с их западными кураторами!
Если че, Маск говорил, что у Путина больше денег,чем у него.А у Маска больше 200 миллиардов долларов..
А либерасты и всепропальщики, пусть воют на болотах и ищут пресловутые миллиарды Путина.
Думаю, что реальный доход ВВП == ВВП России, т.е. 5.5 триллиона долларов в 2023 году.