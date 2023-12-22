Учёные разработали нейросеть, которая предсказывает дату смерти человека

Среди факторов, провоцирующих раннюю смерть, - мужской пол, психиатрические заболевания, а также профессия, требующая высокой квалификации. Тот, кто хорошо зарабатывает или занимает руководящую должность, живёт дольше.

Подобно тому, как пользователи просят ChatGPT написать песню, стихотворение или эссе, life2vec можно задать простые вопросы вроде "смерть в течение четырех лет?"

Модель обучена на данных с 2008 по 2016 год. Она правильно предсказала, кто умрёт к 2020 году более чем в трёх четвертях случаев.

Чтобы защитить личную информацию людей, данные которых были использованы для обучения системы, она не доступна для использования широкой публикой или компаниями.

Даже когда модель станет общедоступной, датские законы о конфиденциальности запретят использование life2vec для составления страховых полисов или принятия решений о найме.