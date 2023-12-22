Учёные разработали нейросеть, которая предсказывает дату смерти человека

Эксперты из США и Дании представили алгоритм, который на основе истории жизни человека делает прогноз продолжительности жизни, а также заработка. Модель "life2vec" выдаёт результаты с точностью до 78%. В отличие от аналогов, алгоритм работает как чат-бот, используя данные для предсказания будущего.
Для обучения нейросети учёные взяли информацию о более чем 6 млн людей, включая сведения о доходах, профессии, месте жительства, травмах, а также беременности.
В результате была создана модель, способная понимать речь и генерировать прогнозы относительно вероятности ранней смерти человека или его доходов.
Среди факторов, провоцирующих раннюю смерть, - мужской пол, психиатрические заболевания, а также профессия, требующая высокой квалификации. Тот, кто хорошо зарабатывает или занимает руководящую должность, живёт дольше.
Подобно тому, как пользователи просят ChatGPT написать песню, стихотворение или эссе, life2vec можно задать простые вопросы вроде "смерть в течение четырех лет?"
Модель обучена на данных с 2008 по 2016 год. Она правильно предсказала, кто умрёт к 2020 году более чем в трёх четвертях случаев.
Чтобы защитить личную информацию людей, данные которых были использованы для обучения системы, она не доступна для использования широкой публикой или компаниями.
Даже когда модель станет общедоступной, датские законы о конфиденциальности запретят использование life2vec для составления страховых полисов или принятия решений о найме.
Ведущий исследователь Суне Леманн и его команда присвоили каждому фрагменту информации различные маркеры, и все эти данные отображены на карте по отношению друг к другу.
Маркеры охватывают весь спектр человеческого опыта: перелом предплечья представлен как S52, работа в табачной лавке закодирована как IND4726, а кровотечение после родов - O72.
life2vec также может делать прогнозы относительно личности человека. Для этого модель обучили предсказывать ответы людей.
В ходе теста респондентам предлагается оценить 10 пунктов в зависимости от того, насколько они согласны, например: "Первое, что я делаю на новом месте, — завожу друзей" или "Я редко высказываю свое мнение на собраниях".
Важно отметить, что все данные были собраны в Дании, так что прогнозы могут не работать на жителях других странах. Кроме того, мало кто хочет знать дату своей смерти.
"Подобные технологии предсказания событий жизни и поведения человека уже сегодня применяются в IT-компаниях, которые, например, отслеживают наше поведение в социальных сетях. Они составляют чрезвычайно точные портреты и используют их для прогноза нашего поведения и влияния на нас", - говорит Леманн.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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