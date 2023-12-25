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Материнский капитал станут выплачивать, только если ребёнок будет российским гражданином

Материнский капитал станут выплачивать, только если ребёнок будет российским гражданином

Автор:
25 декабря 2023 16:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Владимир Путин   выплаты   дети   закон   иностранцы   маткапитал   мигранты   пособие   родители   российское гражданство   
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Такой закон подписал сегодня Владимир Путин.

О выплатах материнского капитала говорили давно. И на самым высоком уровне. Например, депутат Останина заявляла, что это пособие почему-то получают иностранные граждане:

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Когда к нам приезжали мигранты и рожали здесь детей, они имели право на получение маткапитала, но сохраняли гражданство своей страны.

И требовала прикрыть эту лазейку. По словам парламентария, маткапитал должен решать проблемы россиян, а не иностранцев.

Сегодня инициативу узаконили. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Теперь маткапитал положен только родителям с российским гражданством. А ребёнок должен быть россиянином по рождению.

Ситуация с маткапиталом вообще была странной. Получается, что солидная часть денег уходила иностранцам, которые рожали здесь детей. Почему - непонятно. Но мигранты заволновались, по их словам «лавочка закрывается».

Как заявил глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов:

Ими уже давно были разработаны/освоены и функционируют криминальные схемы «обналички» этих средств, в том числе переписывания долей на детей с целью дальнейшей благополучной жизни на своей реальной исторической родине.

Они просто обирают наш социальный бюджет, практически ничего в него не вкладывая.

Теперь лавочка и впрямь закрылась - маткапитал будут получать только российские граждане.

Ну а ранее о мигрантах высказывался всем известный депутат Виталий Милонов. Он заявил, что детям приезжих нужно запретить обучаться в российских школах. Если хотят дать ребёнку образование - пусть отдают в платное учреждение или увозят его домой:

Если мигрант приехал сюда работать - пусть работает, а если он приехал и привез всю свою семью, то толк какой нам с этого? Для чего надо увеличивать население нашей страны за счет огромного потока мигрантов? Мы и так видим печальную статистику по преступности среди мигрантов. Есть школы, где мигранты создают этнические группировки и избивают местных детей. Этого не должно быть.

Милонова поддержал другой депутат, Александр Хинштейн и добавил, что к нам приезжают «отнюдь не лучшие представители своих народов».

А президент России предложил подумать о квотах для мигрантов в школах:

В некоторых европейских странах, да и в Штатах, когда уровень детей мигрантов в школе достигает определенного процента, местные жители своих детей из этих школ забирают. Там образуются школы, которые фактически на 100% укомплектованы детьми мигрантов. В России ни в коем случае нельзя допустить развития событий подобного рода.

Это обсуждалось ещё в прошлом году. Затем о подобной инициативе высказался глава Совета по правам человека Валерий Фадеев:

Возможно, нужно вводить и квоты. Кому-то это покажется жёсткими мерами, нарушающими права человек. Нет, это сегодня мы нарушаем права детей и учителей, которым мешаем работать.

Пока вопрос с квотами не решён.

Источник:

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Метки: Владимир Путин   выплаты   дети   закон   иностранцы   маткапитал   мигранты   пособие   родители   российское гражданство   
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18  комментариев
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29k
AzuveR 38 минут назад
Отличная новость. Давно нужно было принять такой закон.Я прямо вижу ,как чуркабесы рвут волосы на жопе.
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4k
Пионер зрелого возраста 2 минуты назад
Я так понимаю, гастарбайтеры в последние годы стали не столь активно получать гражданство РФ и убыль коренного населения на этом фоне уже особо не спрячешь за их притоком, а значит пришла пора их простимулировать?!?
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−12
Андрей 2 минуты назад
Давно пора
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3k
Василий Афиногенов 5 минут назад
все равно чемодан-вокзал-кишлак!
а то уже и ёлки в наших школах надумали отменить!
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20k
Shtoppi 6 минут назад
надеюсь что теперь какая-то часть этого долбанного зверинца уберется из России в свои жопы мира.
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5k
Феликс Дзержинский 15 минут назад
А что мешает обналичить маткапитал имея российское гражданство, а после перестать(сменить гражданство)быть россиянином? Гром не из тучи, а из навозной кучи, как всегда, громко перданули в лужу.
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6k
Alex 18 минут назад
Только чурки сейчас массово начнут покупать паспорта РФ. В ФМС один предатели сидят.
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332
costarox Alex 13 минут назад
Пруфы про предателей в ФМС в студию
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17k
Majul Полчаса назад
Все логично. Давно пора было.
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4k
poбт Полчаса назад
для начала должен быть отец с российским гражданством, как минимум
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22k
сеньор Леонсио 40 минут назад
Надо только в том случае выдавать, если отец в российской армии отслужил!
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66k
Александр Ломовицкий 45 минут назад
чемодан вокзал аул чурки вонючие
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208
ruslan d 51 минуту назад
Наконец-то нормальный закон ...
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August

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