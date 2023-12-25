Материнский капитал станут выплачивать, только если ребёнок будет российским гражданином

Такой закон подписал сегодня Владимир Путин.
О выплатах материнского капитала говорили давно. И на самым высоком уровне. Например, депутат Останина заявляла, что это пособие почему-то получают иностранные граждане:
Когда к нам приезжали мигранты и рожали здесь детей, они имели право на получение маткапитала, но сохраняли гражданство своей страны.
И требовала прикрыть эту лазейку. По словам парламентария, маткапитал должен решать проблемы россиян, а не иностранцев.
Сегодня инициативу узаконили. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Теперь маткапитал положен только родителям с российским гражданством. А ребёнок должен быть россиянином по рождению.
Ситуация с маткапиталом вообще была странной. Получается, что солидная часть денег уходила иностранцам, которые рожали здесь детей. Почему - непонятно. Но мигранты заволновались, по их словам «лавочка закрывается».
Как заявил глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов:
Ими уже давно были разработаны/освоены и функционируют криминальные схемы «обналички» этих средств, в том числе переписывания долей на детей с целью дальнейшей благополучной жизни на своей реальной исторической родине.
Они просто обирают наш социальный бюджет, практически ничего в него не вкладывая.
Теперь лавочка и впрямь закрылась - маткапитал будут получать только российские граждане.
Ну а ранее о мигрантах высказывался всем известный депутат Виталий Милонов. Он заявил, что детям приезжих нужно запретить обучаться в российских школах. Если хотят дать ребёнку образование - пусть отдают в платное учреждение или увозят его домой:
Если мигрант приехал сюда работать - пусть работает, а если он приехал и привез всю свою семью, то толк какой нам с этого? Для чего надо увеличивать население нашей страны за счет огромного потока мигрантов? Мы и так видим печальную статистику по преступности среди мигрантов. Есть школы, где мигранты создают этнические группировки и избивают местных детей. Этого не должно быть.
Милонова поддержал другой депутат, Александр Хинштейн и добавил, что к нам приезжают «отнюдь не лучшие представители своих народов».
А президент России предложил подумать о квотах для мигрантов в школах:
В некоторых европейских странах, да и в Штатах, когда уровень детей мигрантов в школе достигает определенного процента, местные жители своих детей из этих школ забирают. Там образуются школы, которые фактически на 100% укомплектованы детьми мигрантов. В России ни в коем случае нельзя допустить развития событий подобного рода.
Это обсуждалось ещё в прошлом году. Затем о подобной инициативе высказался глава Совета по правам человека Валерий Фадеев:
Возможно, нужно вводить и квоты. Кому-то это покажется жёсткими мерами, нарушающими права человек. Нет, это сегодня мы нарушаем права детей и учителей, которым мешаем работать.
Пока вопрос с квотами не решён.
Источник:
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а то уже и ёлки в наших школах надумали отменить!