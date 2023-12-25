Материнский капитал станут выплачивать, только если ребёнок будет российским гражданином

Если мигрант приехал сюда работать - пусть работает, а если он приехал и привез всю свою семью, то толк какой нам с этого? Для чего надо увеличивать население нашей страны за счет огромного потока мигрантов? Мы и так видим печальную статистику по преступности среди мигрантов. Есть школы, где мигранты создают этнические группировки и избивают местных детей. Этого не должно быть.

Милонова поддержал другой депутат, Александр Хинштейн и добавил, что к нам приезжают «отнюдь не лучшие представители своих народов».

А президент России предложил подумать о квотах для мигрантов в школах:

В некоторых европейских странах, да и в Штатах, когда уровень детей мигрантов в школе достигает определенного процента, местные жители своих детей из этих школ забирают. Там образуются школы, которые фактически на 100% укомплектованы детьми мигрантов. В России ни в коем случае нельзя допустить развития событий подобного рода.

Это обсуждалось ещё в прошлом году. Затем о подобной инициативе высказался глава Совета по правам человека Валерий Фадеев: