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16 классических и современных боевиков, которые по мнению пользователей сети являются самыми лучшими

16 классических и современных боевиков, которые по мнению пользователей сети являются самыми лучшими

Автор:
30 января 2024 10:02
Сообщество : Кино
Метки: актеры   боевик   кино   рейтинг   роль   съемка   фильм   
1405
17

Боевик — киножанр, который давно завоевал популярность благодаря захватывающим сюжетам, увлекательным сценам боя и невероятным спецэффектам. Современный мир кинематографа предлагает к просмотру бесчисленное количество фильмов этого жанра, ведь его актуальность по-прежнему не иссякла.

Среди них встречаются как классические истории, предназначенные для единичного просмотра, так и настоящие жемчужины, которые можно считать настоящими шедеврами кино. Как найти среди них самые-самые захватывающие и незабываемые? Ranker предложил пользователям интернета самостоятельно выбрать боевики, которые они бы отметили знаком качества. И вот какой рейтинг у них получился.

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Год производства: 2019

Кинопоиск: 6,2

IMDb: 6,2

Год производства: 1980

Кинопоиск: 8,1

IMDb: 8,7

Год производства: 1996

Кинопоиск: 7,9

IMDb: 7,4

Год производства: 1993

Кинопоиск: 7,9

IMDb: 7,8

Год производства: 1999

Кинопоиск: 8,5

IMDb: 8,7

Год производства: 1987

Кинопоиск: 7,9

IMDb: 7,8

Год производства: 1995

Кинопоиск: 8,3

IMDb: 8,3

Год производства: 1998

Кинопоиск: 8,2

IMDb: 8,6

Год производства: 2014

Кинопоиск: 7

IMDb: 7,4

Год производства: 1982

Кинопоиск: 7,8

IMDb: 7,7

Год производства: 1993

Кинопоиск: 7,2

IMDb: 7,8

Год производства: 1966

Кинопоиск: 8,5

IMDb: 8,8

Год производства: 2008

Кинопоиск: 8,5

IMDb: 9

Год производства: 1988

Кинопоиск: 8

IMDb: 8,2

Год производства: 2000

Кинопоиск: 8,6

IMDb: 8,5

Год производства: 1991

Кинопоиск: 8,4

IMDb: 8,6

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Метки: актеры   боевик   кино   рейтинг   роль   съемка   фильм   
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4  комментария
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3k
Илья 45 минут назад
Джон Вик и Снегоуборщик что в этом списке шедевров делают ?
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8k
Mauritanien 49 минут назад
Минус за лень. Уважающие публику авторы добавляют описание.
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