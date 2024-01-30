16 классических и современных боевиков, которые по мнению пользователей сети являются самыми лучшими

Боевик — киножанр, который давно завоевал популярность благодаря захватывающим сюжетам, увлекательным сценам боя и невероятным спецэффектам. Современный мир кинематографа предлагает к просмотру бесчисленное количество фильмов этого жанра, ведь его актуальность по-прежнему не иссякла.
Среди них встречаются как классические истории, предназначенные для единичного просмотра, так и настоящие жемчужины, которые можно считать настоящими шедеврами кино. Как найти среди них самые-самые захватывающие и незабываемые? Ranker предложил пользователям интернета самостоятельно выбрать боевики, которые они бы отметили знаком качества. И вот какой рейтинг у них получился.
Год производства: 2019
Кинопоиск: 6,2
IMDb: 6,2
Год производства: 1980
Кинопоиск: 8,1
IMDb: 8,7
Год производства: 1996
Кинопоиск: 7,9
IMDb: 7,4
Год производства: 1993
Кинопоиск: 7,9
IMDb: 7,8
Год производства: 1999
Кинопоиск: 8,5
IMDb: 8,7
Год производства: 1987
Кинопоиск: 7,9
IMDb: 7,8
Год производства: 1995
Кинопоиск: 8,3
IMDb: 8,3
Год производства: 1998
Кинопоиск: 8,2
IMDb: 8,6
Год производства: 2014
Кинопоиск: 7
IMDb: 7,4
Год производства: 1982
Кинопоиск: 7,8
IMDb: 7,7
Год производства: 1993
Кинопоиск: 7,2
IMDb: 7,8
Год производства: 1966
Кинопоиск: 8,5
IMDb: 8,8
Год производства: 2008
Кинопоиск: 8,5
IMDb: 9
Год производства: 1988
Кинопоиск: 8
IMDb: 8,2
Год производства: 2000
Кинопоиск: 8,6
IMDb: 8,5
Год производства: 1991
Кинопоиск: 8,4
IMDb: 8,6
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