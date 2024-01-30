За этими мощными воротами был ядерный арсенал нескольких ракетных полков

Сегодня я покажу давно заброшенное подземное хранилище специальных (ядерных) боевых частей для межконтинентальных баллистических ракет Р-16У, построенное в 1965 г. недалеко от бывших позиций этих ракетных комплексов, которые были расформированы ещё в конце 1970-х гг.
В 1960-х гг. одновременно с развёртыванием в СССР ракетных полков межконтинентальных баллистических ракет Р-16, формировались и Ремонтно-Технические Базы ядерного обеспечения, где Специальные Боевые Части ракет, или проще говоря ядерные боеголовки к ним, хранились в небольших спецхранилищах РТБ при боевых стартовых позициях в повышенной степени готовности.
Обычно на такие РТБ изделия доставлялись с основных хранилищ огромных Центральных Баз Хранения ядерного оружия, называемых "Объектами-С".
Но в некоторых очень редких случаях, когда поблизости к позиционным районам ракетных дивизий РВСН не было таких ЦБХ, в составе РТБ строились крупные отдельные хранилища СБЧ, выполняющие роль главного хранилища сразу на несколько ракетных полков, из которого изделия уже выдавались на более мелкие "расходные" хранилища РТБ сборочных бригад при позициях ракет.
Одним из таких главных хранилищ РТБ было и это, спрятанное глубоко в лесу в искусственном холме недалеко от позиционного района одной ракетной дивизии, в последствии канувшей в небытие.
Межконтинентальные баллистические ракеты первого поколения Р-16/Р-16У очень быстро устарели, т.к. требовали огромных средств на содержание их ракетных комплексов просто монструозных размеров, да ещё и с низкой эффективностью и долгим развёртыванием в боевой режим. Поэтому уже в 1977 г. они были сняты с вооружения, уступив место следующему поколению ракет. А те следующему, а те тоже следующему. Именно по этой причине на вооружении РВСН сейчас стоят и заступают на вооружение всё новые современные ракеты в компактных позициях, а устаревшие боевые стартовые позиции становятся невостребованными, т.к. как правило, по множеству технических причин и габаритов, их просто невозможно приспособить под новые ракеты.
Так к концу 1970-х гг. снабжавшиеся из этой РТБ ракетные полки были расформированы, а бывшую территорию её воинской части с хранилищем передали артиллеристам для хранения обычного вооружения.
Но к концу 1990-х гг. и их отсюда вывезли, после чего хранилище было законсервировано, а с окончательным расформированием части в 2000-х гг. началось расселение городка и к середине 2010-х гг. всё это было заброшено.
И если саму часть мародёры разграбили за прошедшие два с половиной десятилетия до разбитых стен, то к нашему приезду сюда около десятка лет назад, неподалёку в сопке всё ещё оставалось нераспиленное на момент визита хранилище этой базы.
Когда-то вокруг периметра проходила освещённая фонарями дорожка для вооружённого караула. Теперь о ней напоминали лишь редкие и практически упавшие фонарные столбы посреди леса.
Вдоль бывшей дорожки местами ещё оставался заросший внешний периметр территории.
В центре же территории в окружении сопок располагалось кольцо из тройного периметра вокруг самого хранилища. Средний периметр при жизни объекта был под напряжением и работал в режимах от 750 до 3000 вольт.
Но и он сохранился лишь частично.
Зато здесь сохранились одни из трёх установленных подряд ворот главного въезда на техническую территорию хранилища. Снаружи они выглядели ещё не ржавыми, но это обманчивое впечатление, т.к. с другой стороны картина была обратная. Эту территорию использовали до последнего уже после расформирования части под склад всякого имущества и военные покинули её лишь в 2010-х гг.
Сразу за воротами виден ангар маскировочного сооружения, скрывавшего в себе вход в подземный объект с перегрузочной площадкой и помещения с системами жизнеобеспечения.
Левую часть наземного маскировочного сооружения занимали помещения с климатической установкой и щитовой, но уже тогда с неё были сняты все моторы с насосами, а со стен и пола вырваны все кабеля. Тем не менее корпус самой климатической установки всё ещё присутствовал.
Большую же часть масксооружения занимала перегрузочная площадка с входом в объект и грузовой шахтой, над которой была смонтирована мощная кран-балка. Внутрь заезжала спецмашина-хранилище, в которую при помощи крана из шахты перегружали изделие.
Внутри главный зал на тот момент выглядел совсем не тронутым и местами даже ещё присутствовала проводка, потому что сам зал использовали как склад, когда самим подземельем уже давно не пользовались.
По такому наклонному ходку для личного состава осуществлялся спуск под землю.
К слову, раньше туда имел допуск только специально обученный офицерский состав, который подчинялся напрямую 12-му Главному Управлению МО СССР, занимавшемуся всем, что связано с хранением и выдачей в войска ядерного оружия. Обычные военнослужащие срочной службы в такие объекты не допускались, за некоторыми совсем редкими исключениями под тотальным присмотром.
Спустившись по ходку мы попадаем в грузовую шахту, ведущую в подходной тоннель с утопленными в пол рельсами узкоколейки, по которой изделия из хранилища доставлялись к шахте на тележках.
Пройдя по тоннелю около 40 метров выходим к ряду двухстворчатых ворот выдающего тамбур-шлюза. Здесь, за первыми лёгкими тонкими гермоворотами весом несколько сотен кг, находился тамбур-шлюз с щитом управления затворами и гидравлическими приводами, которые открывали установленные следом толстенные защитные ворота весом несколько десятков тонн. Их мы подробно не фотографировали, но ниже покажем такие же на другом аварийном выходе.
Но и это ещё не всё. За многотонными защитными воротами следом были установлены ещё одни ворота, но уже весом несколько тонн, а в левых створках первых и третьих ворот была предусмотрена ещё и герметическая дверь для прохода людей.
Пройдя тамбур-шлюзы выдающих ворот мы вышли в ещё один тамбур с поворотным кругом, который мы тоже к сожалению не сфотографировали. Из этого тамбура можно было попасть в главное хранилище и в зал регламентных работ, где изделия собирали в более высокую степень готовности перед выдачей. Здесь уже влажность берёт своё и состояние объекта становится гораздо хуже.
Что интересно, проход в зал регламентных работ был уже с обычными деревянными воротами обитыми металлом, а не с металлическими герметическими, но в их левой створке также была предусмотрена дверь для прохода людей.
Так выглядел зал регламентных работ, где под потолком была смонтирована кран-балка для работы с изделиями. Состояние объекта становится ещё хуже и здесь явно была нарушена гидроизоляция.
По фото не видно, но раньше весь пол двух боковых платформ был расчерчен на квадраты с различными техническими обозначениями.
А ещё почему-то рельсы узкоколейки здесь заканчиваются странным тупиком на платформе, а по самому цеху узкоколейка проходила ниже и никак не связана с той, что вела к тамбуру с поворотным кругом.
Вернёмся обратно к тамбуру с поворотным кругом, где рельсы от выдающей грузовой шахты ведут прямо в главное хранилище СБЧ (ядерных боеголовок), также защищённое толстенными защитными воротами и гермоворотами за ними, которые видно в проёме на фото за главным выдающим тамбуром.
В этом зале на боковых перронах и хранился основной запас СБЧ для ракет нескольких ракетных полков.
Можно заметить, что в этом зале не было кран-балки, а перегрузка изделий осуществлялась безподъёмным способом на специальные роликовые платформы с амортизаторами, которых конечно же не сохранилось.
А в конце зала рельсы упирались в ещё одни гермоворота аварийного выхода.
За которыми расположены ещё одни многотонные защитные ворота, вмёрзшие в лёд и на них мы посмотрим повнимательнее. Снаружи они зелёного цвета т.к. ими никогда не пользовались по назначению.
Здесь часть гидравлических систем с приводами и вовсе были демонтированы.
Кстати на таких защитных воротах каждый штурвал на створках блокировался специальными замками.
В каждый из замков на каждой створке для открытия было необходимо вставить по два ключа и провернуть, после чего повернуть рукоять блокировки и только после этого можно было вращать разблокированный штурвал, который через редуктор тягами высвобождал запоры в полу и потолке.
Хоть тяги гидроприводов, которые открывали и закрывали створки, были демонтированы, но часть систем всё же ещё оставались на месте.
Правда и они тоже подразобранные. Например здесь были вынуты цилиндры.
За тамбуром следовал проход с такими деревянными воротами.
В левой створке также была дверь для прохода людей.
За воротами располагался ещё один подходной тоннель аварийного выхода.
В нём круглый год не тает лёд.
А вёл он ко второй аварийной грузовой шахте.
Здесь мы встретили несколько интересных табличек, оставшихся со времён хранения ядерного оружия.
Рельсы подо льдом упирались в лестницу.
Которая уходила наверх вдоль шахты и упиралась в потолок, накрытой сверху железобетонными плитами.
Эта шахта была необходима на случай поражения и разрушения главного входа сооружения. В таком случае было необходимо откопать плиты и убрать их с оголовка шахты аварийного выхода, после чего через эту шахту осуществлялась бы аварийная выдача СБЧ.
Но вернёмся обратно к дверям в предтамбур.
Где над защитными воротами в потолке была ещё одна шахта аварийного выхода/входа для людей, через которую мы и смогли попасть за закрытые вмёрзшие в лёд ворота.
Через эту же шахту личный состав РТБ мог попасть в хранилище в нештатной ситуации.
А сделав два изгиба шахта выходила в скрытый от глаз гермолюк, у которого когда-то располагался один из караульных постов.
Вот такое относительно хорошо сохранившееся на то время хранилище нам как-то довелось посетить до последующего полного распила мародёрами. Сейчас в нём не осталось никакого металла, а само оно давно затоплено по шею.
Ну а на этом всё.
Источник:
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