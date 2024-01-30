За этими мощными воротами был ядерный арсенал нескольких ракетных полков

Одним из таких главных хранилищ РТБ было и это, спрятанное глубоко в лесу в искусственном холме недалеко от позиционного района одной ракетной дивизии, в последствии канувшей в небытие.

Межконтинентальные баллистические ракеты первого поколения Р-16/Р-16У очень быстро устарели, т.к. требовали огромных средств на содержание их ракетных комплексов просто монструозных размеров, да ещё и с низкой эффективностью и долгим развёртыванием в боевой режим. Поэтому уже в 1977 г. они были сняты с вооружения, уступив место следующему поколению ракет. А те следующему, а те тоже следующему. Именно по этой причине на вооружении РВСН сейчас стоят и заступают на вооружение всё новые современные ракеты в компактных позициях, а устаревшие боевые стартовые позиции становятся невостребованными, т.к. как правило, по множеству технических причин и габаритов, их просто невозможно приспособить под новые ракеты.

Так к концу 1970-х гг. снабжавшиеся из этой РТБ ракетные полки были расформированы, а бывшую территорию её воинской части с хранилищем передали артиллеристам для хранения обычного вооружения.

Но к концу 1990-х гг. и их отсюда вывезли, после чего хранилище было законсервировано, а с окончательным расформированием части в 2000-х гг. началось расселение городка и к середине 2010-х гг. всё это было заброшено.