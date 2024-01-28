Больно ли лошади от удила во рту?

Но, естественно, не всё так радужно. Всё вышеперечисленное работает тогда, когда всадник обращается со всем снаряжением правильно. А что, если нет? А что, если всадник намеренно дёргает повод? В таком случае, будет больно. Железка может травмировать слизистую рта, язык, зубы и даже кости челюсти.