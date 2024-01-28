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Больно ли лошади от удила во рту?

Больно ли лошади от удила во рту?

Автор:
28 января 2024 09:01
Сообщество : Животные
Метки: боль   животные   интересно   лошадь   удила   факты   фото   
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Сегодня мы постараемся выяснить, что же происходит за закрытыми дверьми конно-спортивных клубов, для чего лошадям удила, а козе — баян?

Для начала уточним две вещи. Первое: никакой нормальный спортсмен не будет калечить свою лошадь. Мало того, что это само по себе ужасно, так ещё и жутко невыгодно для самого всадника — от состояния коня непосредственно зависят его показатели.

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Второе: для чего вообще требуется вставлять коню железки в рот? Во-первых, чтобы сделать верховую езду безопаснее для всадника, лошади и всех окружающих. Лошадь, хоть и травоядная, но покалечить или убить человека ей раз копытом стукнуть. А во-вторых, чтобы корректно донести до зверя, чего двуногие от него хотят.

При правильном обращении удила не причиняют коню боли. Как и множество других деталей упряжи, удила подбираются под каждую конкретную лошадь, чтобы обеспечить ей максимальный комфорт.

А как же зубы? Их что, выбивают, чтобы вставить железяку в рот? Конечно нет! Они сами выпали с течением эволюции. Череп и зубной ряд лошадей устроены таким образом, что между резцами и коренными зубами есть пустой промежуток. И появилась эта щель задолго до появления уздечек.

Но, естественно, не всё так радужно. Всё вышеперечисленное работает тогда, когда всадник обращается со всем снаряжением правильно. А что, если нет? А что, если всадник намеренно дёргает повод? В таком случае, будет больно. Железка может травмировать слизистую рта, язык, зубы и даже кости челюсти.

Есть дело случая, есть неопытная рука всадника. Но от этих бед спасает регулярный осмотр полости рта коня на предмет травм и повреждений. А вот от необдуманной жестокости, которой может воспользоваться конник, лекарства ещё не придумали.

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Метки: боль   животные   интересно   лошадь   удила   факты   фото   
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