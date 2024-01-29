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Карликовый муравьед: милый зверёк разрывает осиные ульи на куски, а потом пирует на руинах

Карликовый муравьед: милый зверёк разрывает осиные ульи на куски, а потом пирует на руинах

Автор:
29 января 2024 08:15
Сообщество : Животные
Метки: Карликовый муравьед   животные   интересно   милый зверёк   природа   факты   фото   
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Как же обманчив иногда бывает внешний вид. Идешь себе по джунглям и видишь пушистый комок ми-ми-мишности, мягко цепляющийся за ветку. Уже воображаешь, как он умилительно кушает всякие фруктики, но тут прямо на твоих глазах зверь находит гнездо ос, разрушает их дом и невозмутимо хрустит адовыми созданиями!

В суровых тропических лесах Южной Америки крохотным пушистикам не место. Поэтому и карликовый муравьед не так прост, как кажется. Плотный желтый мех, вытянутая мордаха, длинный цепкий хвост, глазки-пуговки и... огромные когти на передних лапах в стиле велоцираптора! Ладно, два коготка на каждой лапе огромны только по сравнению с остальной тушкой. Карликовый муравьед полностью оправдывает название и легко помещается в ладонях.

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Крюки на лапах у муравьеда многофункциональные. Это и беспроигрышная страховка для древолазания, и отличное оружие против врагов — соперников и хищников, и замечательный механизм для вскрытия убежищ, где могут прятаться питательные букашки. Если к нам в страшных снах приходит Фредди Крюгер, то муравьям, жукам и даже осам Южной Америки в кошмарах снится крошка-муравьед, зловеще постукивающий когтями. Встреча с длинным липким языком становится последней для тысячи букашек в день — за сутки муравьед способен съесть до 5000 насекомых.

Но как медлительный зверёк справляется с роем разъярённых бестий? Он берёт рой хитростью. С заходом солнца пыл ос утихает — они становятся вялыми и сонными. Именно ночью крошка-муравьед наносит свой роковой удар, разрывая улей когтями и нанизывая растерянных насекомых на когти и язык.

Набив живот белком, муравьед отправляется искать укрытие среди ветвей, пока не взошло солнце. На его пятую точку тоже найдутся любители — ястребы и гарпии только и ждут того, чтобы сомкнуть когти на хрупкой тушке. Некоторые ученые считают, что муравьед и тут проявляет свою смекалку — зверёк маскирует мохнатую морду под плоды хлопковых деревьев.

Однако грамотная маскировка не мешает животинам находить противоположный пол. В вечнозеленых лесах париться на счёт правильного сезона не нужно, поэтому муравьеды заводят потомство два раза в год. С рождения и почти до самого совершеннолетия единственный потомок буквально висит на шее у родителей. Таскается с детёнышем не только мама, но и папа.

С родителями малыш пробудет до тех пор, пока не научится есть твёрдую пищу. К этому моменту он весит половину от взрослой массы — с такой ношей таскаться не будет ни отец, ни мать. Вот так внезапно молодой муравьед становится взрослым и вступает на путь коварного истребителя насекомых!


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Метки: Карликовый муравьед   животные   интересно   милый зверёк   природа   факты   фото   
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