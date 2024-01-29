Карликовый муравьед: милый зверёк разрывает осиные ульи на куски, а потом пирует на руинах

Крюки на лапах у муравьеда многофункциональные. Это и беспроигрышная страховка для древолазания, и отличное оружие против врагов — соперников и хищников, и замечательный механизм для вскрытия убежищ, где могут прятаться питательные букашки. Если к нам в страшных снах приходит Фредди Крюгер, то муравьям, жукам и даже осам Южной Америки в кошмарах снится крошка-муравьед, зловеще постукивающий когтями. Встреча с длинным липким языком становится последней для тысячи букашек в день — за сутки муравьед способен съесть до 5000 насекомых.