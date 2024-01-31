Почему голландские женщины ходили с "железными ушами"

В разных странах есть свои традиционные наряды. Порой появлялись они по стечению обстоятельств и вливались в культурный код. Сегодня окунёмся в моду Голландии.
На фото голландские дамы начала XX века, у которых необычный аксессуар на голове под названием "oorijzer" ("железные ушки"). Появился он раньше 1906 года.
Этот необычный элемент стал неотъемлемой частью традиционного женского костюма Нидерландов, особенно в северных провинциях. Почему он такой причудливый и как его придумали?
В Нидерландах ветрено, и головные уборы часто могли слетали с головы. А быть замеченной на улице без головного убора в то время считалось позорным для уважаемой дамы. Потому женщины стали закреплять чепцы таким образом - с помощью специальных железных заколок.
Однако "железные ушки" были не только практичным аксессуаром. С течением времени они стали объектом для дизайнерского творчества и даже состязаний. Устраивали конкурсы, к которым женщины оригинально стилизовали свои "ушки".
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