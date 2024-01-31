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Почему голландские женщины ходили с "железными ушами"

Почему голландские женщины ходили с "железными ушами"

Автор:
31 января 2024 14:06
Сообщество : Исторические факты
Метки: голландия   железные ушки   интересно   традиционный наряд   факты   фото   
1776
10

В разных странах есть свои традиционные наряды. Порой появлялись они по стечению обстоятельств и вливались в культурный код. Сегодня окунёмся в моду Голландии.

На фото голландские дамы начала XX века, у которых необычный аксессуар на голове под названием "oorijzer" ("железные ушки"). Появился он раньше 1906 года.

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Этот необычный элемент стал неотъемлемой частью традиционного женского костюма Нидерландов, особенно в северных провинциях. Почему он такой причудливый и как его придумали?

В Нидерландах ветрено, и головные уборы часто могли слетали с головы. А быть замеченной на улице без головного убора в то время считалось позорным для уважаемой дамы. Потому женщины стали закреплять чепцы таким образом - с помощью специальных железных заколок.

Однако "железные ушки" были не только практичным аксессуаром. С течением времени они стали объектом для дизайнерского творчества и даже состязаний. Устраивали конкурсы, к которым женщины оригинально стилизовали свои "ушки".

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Метки: голландия   железные ушки   интересно   традиционный наряд   факты   фото   
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17  комментариев
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4k
Илья 2 часа назад
Сначала сожгли всех красивых баб на кострах а потом устроили лигалайз, чего от них еще ожидать
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37k
АнтонПолднев 12 минут назад
Появился он раньше 1906 года.(с)
Раньше 1906 года, это 1905?
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17k
Элитный тигр 18 минут назад
Капец они какие странные... Гвоздиком прибить намного проще и практичнее.
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38k
Александр 37 минут назад
связб с рептилоидами, не иначе )
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9k
vasilykopkov Час назад
На самом деле это защита от зомбирования инопланетянами.
Ранний аналог шапочек из фольги....
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5k
Suvar_ Час назад
если так ветрено то зачем такие головные уборы с запредельной парусностью? не вижу логики
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13k
Григорий Бабкин Час назад
"Не ходите девки замуж
За Ивана Кузина.
У Ивана Кузина -
Большая кукурузина..."
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17k
Majul Час назад
А просто крепкая заколка не?
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17k
ss Час назад
Это всё массоны! Они уже тогда пытались влиять...
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88k
Taras Kozalupko Час назад
Плоские - 4G, завитые с пружинкой -5 или 6G
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57k
turyst Час назад
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10k
Алексей 2 часа назад
Боковые зеркала заднего вида
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7k
Старичок 2 часа назад
обычная связь с космосом. трава забористая и в те времена существовала.
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62k
pynh 2 часа назад
Комментарий к фото
а мужика зачем в юбку нарядили?
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Спелая кукурузинка

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