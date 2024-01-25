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18 странных предметов, настоящее предназначение которых смогли объяснить умники из сети

18 странных предметов, настоящее предназначение которых смогли объяснить умники из сети

Автор:
25 января 2024 09:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Предназначение   интересно   факты   фото   что это такое   
1548
19

Если вы нашли какой-либо таинственный предмет, но не можете разобраться с тем, для чего он нужен (а узнать при этом очень хочется), не спешите расстраиваться! Возможности интернета позволяют найти источники информации, которые почти наверняка помогут решить задачку и успокоить ваше любопытство.

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Ответ: Это солонки и перечницы в стиле лодочных габаритных огней. Вот такая вот интересная обманка.

Ответ: Это винтажная детская погремушка, с которой сняли колокольчики.

Ответ: Это бильбокет. Детская игра, суть которой заключается в том, чтобы шариком, привязанным к стержню, попасть в чашечку.

Ответ: Это винтажная тёрка для сыра.

Ответ: Это груз для специального спортивного обруча.

Ответ: Это украшение для ботинок. Их можно снимать и менять.

Ответ: Ложка для приёма лекарств или жидкой пищи. Она наполовину закрыта, чтобы предотвратить выливание жидкости во время её вливания в рот через отверстие на конце. 

Ответ: Это держатель для палочек, которые предназначены для еды.

Ответ: Это гигантская лампа.

Ответ: Это газовый обогреватель 1930-х годов.

Ответ: Это инструмент для кузовного ремонта.

Ответ: Это симпатичные маркеры для карточной игры, обозначающие порядковый номер игрока.

Ответ: Это чехол для шляпы.

Ответ: Это специальное приспособление для хранения ниток и иголок.

Ответ: На самом деле это не отделения, а дополнительные крышки для уже отрытых бутылок. Они необходимы, чтобы при необходимости закрыть бутылку.

Ответ: Это массажёр. Чаще всего используется для снятия напряжения в ногах.

Ответ: Это набор для игры в бочче — итальянской спортивной игры на точность. В неё играют на земле или на асфальтовых кортах.

Ответ: Индийский штамп для ткани. Он предназначен для создания узоров.

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Метки: Вещи   Предназначение   интересно   факты   фото   что это такое   
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9  комментариев
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18k
Мистер Фикс 56 минут назад
Комментарий к фото
Какие-то винтажные стринги
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1k
kirill15 2 минуты назад
Бесит слово "винтажные" )))
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891
Lexx Luscus 3 минуты назад
Странный фиолетовый предмет с присоской на дне
Ответ: Это массажёр. Чаще всего используется для снятия напряжения в ногах.
--------------------
Ну да, конечно, массажер для ног....
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973
adssaf afasffdsga 5 минут назад
Комментарий к фото
Автор даже стырить не смог. Ориг с реддита:
"I actually know this.

These are tiny mock versions of what they used to use on riversides to stop erosion. Now they're mostly just decorations or hashi holders (chopstiick holders, but they have much smaller ones - i have some in my cuppard) so your food-covered hashi doesn't touch the table. They were called Takejakago (google search: 竹蛇籠)

Src: I live in Japan and live alongside the Tone River; which has a long history of trade/travel with lots of museums" - человек говорит, что живёт на берегу реки и штука на фото это модель штуки, которую использовали для предотвращения эрозии берегов. Сейчас используется как украшение или держатель для палочек, но как держатель переводят люди не совсем умные ибо они ничего не держат, а в русском есть более точное определение - подставка для палочек, гуглится по хасиоки - хаси это палочки, Оки подставка.
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17k
Сергей 5 минут назад
Погремушка у которой сняли колокольчик - это ваще!)
А это догадайтесь что? Это машина, у которой сняли колеса!)
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8k
vasilykopkov 9 минут назад
Украшение для ботинок? Ну-ну.
Сразу напомнило: "- Внести Флюгегехаймен!!!"
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135k
parallax 51 минуту назад
"Ответ: Это гигантская лампа."

Керосиновая лампа? лампа Аладина?
Может светильник, а не лампа.
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1k
Андрей Кузнецов Час назад
В коленную чашечку ? )))
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