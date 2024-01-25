18 странных предметов, настоящее предназначение которых смогли объяснить умники из сети

Если вы нашли какой-либо таинственный предмет, но не можете разобраться с тем, для чего он нужен (а узнать при этом очень хочется), не спешите расстраиваться! Возможности интернета позволяют найти источники информации, которые почти наверняка помогут решить задачку и успокоить ваше любопытство.