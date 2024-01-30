Молотоголовый крылан: эти звери превратили своё лицо в рупор для безумных воплей

Не перевелись ещё на свете романтики, готовые жертвовать своим комфортом ради любимых. На что вы готовы ради того, чтобы ваша вторая половинка услышала самую прекрасную серенаду? Молотоголовый крылан, например, призвал на помощь саму силу эволюции, чтобы донести любовь до своей рукокрылой принцессы.
Различия во внешности у самок и самцов одного вида называется половым диморфизмом, и у молотоголовых крыланов он представлен очень ярко. Весь организм самцов построен таким образом, чтобы превратить их в маленькие крылатые рупоры. Гортань и воздушные мешки у них в 3 раза больше, чем у самок. Голосовой аппарат настолько массивный, что все остальные органы постоянно находятся в сжатом формате.
Такой модификации самцам крыланов было мало, так что голову они тоже решили перекроить. Да-да, вот эту блямбу, на месте которой у обычных животных расположена морда — молотоголовый крылан модифицировал в рупор. Внутри большого квадратного носа находится широкая пазуха, которая выполняет роль дополнительного звукового усилителя.
А вот с остальными частями тела крыланы, видимо, решили не заморачиваться. Хвоста у них вообще нет, а строение крыльев не может обеспечить длительный полёт — животины слишком тяжёлые. При том, что размах махалок у рукокрылых нехилый — 90 см! Но и отъедается крылан прилично: вес взрослого самца достигает почти полкило, тогда как самочки весят вдвое меньше!
А ведь летать крыланам ой как нужно. Их рацион состоит исключительно из фруктов. Плодовых деревьев в Центральной Африке не мало, но самцы в еде очень избирательны. Ради сочной вкуснятины они готовы отправиться в неизведанные территории и пролететь до 10 км за ночь! Самки же предпочитают пользоваться уже разведанными маршрутами, даже если это будет означать не самый вкусный ужин.
Всем своим хозяйством, наращенным за годы эволюции, самцы пользуются в сезон засухи. Молотоголовые Дон Жуаны в количестве до 100 штук стягиваются на ветвях деревьев и принимаются истошно орать. Самки, как истинные фанатки дэткора, устремляются на те деревья, откуда крик будет громче. По классике, самые успешные самцы — самые голосистые, их в команде всего 6%. И они же становятся отцами большей части новорождённых мышат — 79%, если точнее.
Встреча «влюблённых» длится жалкие 30-60 секунд, после чего пара расстаётся навсегда. Самец зовёт новую даму сердца, а самка улетает в закат и начинает готовиться к появлению потомства. Через полгода мамочка рожает 1-2 детёныша.
Точных данных о естественных врагах молотоголовых крыланов нет. Зато известно, что из-за вокальных выступлений и предпочтений в еде во многих африканских странах животина признана вредителем. Очень вкусным вредителем. Подтверждённых данных о том, что молотоголов переносит корону или эболу, нет, численности вида ничего не угрожает, так что местные лопают вместо крылышек KFC рукокрылышки ночных орунов.
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