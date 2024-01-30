Молотоголовый крылан: эти звери превратили своё лицо в рупор для безумных воплей

А ведь летать крыланам ой как нужно. Их рацион состоит исключительно из фруктов. Плодовых деревьев в Центральной Африке не мало, но самцы в еде очень избирательны. Ради сочной вкуснятины они готовы отправиться в неизведанные территории и пролететь до 10 км за ночь! Самки же предпочитают пользоваться уже разведанными маршрутами, даже если это будет означать не самый вкусный ужин.