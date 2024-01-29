В Ульяновске подростки устроили массовую драку и остались незамеченными полицией

В воскресенье вечером несколько десятков молодых людей устроили массовый забив на оживлённом участке улицы. Как сообщили очевидцы, потасовка произошла у бара "Руки вверх", дрались прямо у дороги — на Московском шоссе. Отмечается, что шесть человек пострадали больше остальных, оставшись лежать на снегу после драки.

Примечательно, что полиция узнала о происшествии из местных Telegram-каналов, которые опубликовали видео массовой драки. Когда они приехали на место, там, разумеется, уже никого не было.

"Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сообщений из медучреждений о поступлении граждан с телесными повреждениями не поступало", — сообщили в главке МВД по региону.

В полиции не стали называть ни число участников массовой драки, ни возраст хулиганов, отметив, что "пока это не комментируется".