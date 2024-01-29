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В Ульяновске подростки устроили массовую драку и остались незамеченными полицией

В Ульяновске подростки устроили массовую драку и остались незамеченными полицией

Автор:
29 января 2024 14:47
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   бар   массовая драка   полиция   проверка   ульяновск   
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Есть подозрения, что это очередные подражатели героев одного нашумевшего российского сериала.

В воскресенье вечером несколько десятков молодых людей устроили массовый забив на оживлённом участке улицы. Как сообщили очевидцы, потасовка произошла у бара "Руки вверх", дрались прямо у дороги — на Московском шоссе. Отмечается, что шесть человек пострадали больше остальных, оставшись лежать на снегу после драки.


Примечательно, что полиция узнала о происшествии из местных Telegram-каналов, которые опубликовали видео массовой драки. Когда они приехали на место, там, разумеется, уже никого не было.


"Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сообщений из медучреждений о поступлении граждан с телесными повреждениями не поступало", — сообщили в главке МВД по региону.


В полиции не стали называть ни число участников массовой драки, ни возраст хулиганов, отметив, что "пока это не комментируется".

Как пишет газета "Коммерсантъ", на днях в ульяновских соцсетях шло активное обсуждение фильма о молодёжных ОПГ, где комментаторы отмечали, что группировки, аналогичные тем, что были показаны в нашумевшем сериале "Слово пацана", из Ульяновска никуда не делись.

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Метки: Видео   бар   массовая драка   полиция   проверка   ульяновск   
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15  комментариев
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62k
pynh Час назад
Да, да, все из за сериала. Никогда такого не было. Ну подрались, никого не убили, никого не покалечили. Бывает. Мы в 90 и двор на двор и район на район ходили, и что? Развлечение такое было
Все живы, многие даже нормальными людьми стали.
Да и еще раньше подобное бывало и ничего.

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3k
Вячеслав 7 минут назад
Ну одно радует. Дома за пк перестали сидеть и вышли на улицу
. Хотя времена сей час не те и быстро их найдут.
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1k
Darki 45 минут назад
Как удобно то,действия дегенератов которые творили дичь и год и два назад,сейчас просто спихивать на сериал,мол это из за него они такие.
Так вот нет,это просто малолетние д.о.л.б.о.ё.бы,и сериал тут совсем ни причём.
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7k
alex 57 минут назад
Молодцы, Ульяновские полицейские, ждут когда Бастрыкин возбудится, без команды они даже слепые
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11k
Борис Карабанов Час назад
Национальность, разумеется называть нельзя. Просто стая обезьян, дерущихся за лидерство.
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5k
Харон 2 часа назад
А вам не надоело всё сваливать на сериал?
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37k
Андрей Иванов 2 часа назад
""очередные подражатели героев одного нашумевшего российского сериала."

Его название теперь запрещено, как называть горцев кавказцами?
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