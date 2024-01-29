В Ульяновске подростки устроили массовую драку и остались незамеченными полицией

Есть подозрения, что это очередные подражатели героев одного нашумевшего российского сериала.
В воскресенье вечером несколько десятков молодых людей устроили массовый забив на оживлённом участке улицы. Как сообщили очевидцы, потасовка произошла у бара "Руки вверх", дрались прямо у дороги — на Московском шоссе. Отмечается, что шесть человек пострадали больше остальных, оставшись лежать на снегу после драки.
Примечательно, что полиция узнала о происшествии из местных Telegram-каналов, которые опубликовали видео массовой драки. Когда они приехали на место, там, разумеется, уже никого не было.
"Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сообщений из медучреждений о поступлении граждан с телесными повреждениями не поступало", — сообщили в главке МВД по региону.
В полиции не стали называть ни число участников массовой драки, ни возраст хулиганов, отметив, что "пока это не комментируется".
Источник:
Как пишет газета "Коммерсантъ", на днях в ульяновских соцсетях шло активное обсуждение фильма о молодёжных ОПГ, где комментаторы отмечали, что группировки, аналогичные тем, что были показаны в нашумевшем сериале "Слово пацана", из Ульяновска никуда не делись.
Источник:
- Члены ОПГ напали на сотрудника полиции в ульяновской кальянной
- В Москве рабочие стройки устроили массовую драку и были задержаны
- Во все тяжкие: треш-блогеру «Руки-Базуки» грозит до 13 лет тюрьмы за пропаганду веществ и ЛГБТ
- Владелец магазина с ножом в руках выгнал активистов, уличивших его в продаже алкоголя без лицензии
- "Я тебя зарежу!": в Новгородской области 15-летний школьник обмотался флагом Таджикистана и пообещал убить одноклассницу
Да и еще раньше подобное бывало и ничего.
Так вот нет,это просто малолетние д.о.л.б.о.ё.бы,и сериал тут совсем ни причём.
Его название теперь запрещено, как называть горцев кавказцами?
Или это фанаты этого сериала?