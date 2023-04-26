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18 забавных доказательств того, что Япония - самая диковинная страна на свете

18 забавных доказательств того, что Япония - самая диковинная страна на свете

Автор:
26 апреля 2023 23:41
Сообщество : Путешествия
Метки: Абсурдные   Диковинная   Забавные   Япония   доказательства   страна   
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Культура Страны восходящего солнца богата странными вечеринками, необычной едой и очень креативной одеждой. Для наших глаз здесь многое выходит за привычные рамки. В этом посте вы увидите абсурдные изображения странного мира Японии.

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Метки: Абсурдные   Диковинная   Забавные   Япония   доказательства   страна   
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5k
BenderRodriguez Час назад
4e фото, японочки такие классные!
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17k
Bill 10 минут назад
голимая фуета.
- Разжуй таблетку активированного угля, открой рот и посмотри в зеркало.
- Ну можешь еще ручку двери лизнуть.
- Надень женское платье.
- Купи ящик бормотухи, вымой в ней ноги и выпей.
Бинго: считай что побывал в Японии.
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1k
pka2004 16 минут назад
Экологическое сознание! Как бы не так! Япония самый большой поставщик мусора в Мировой океан. Даже самая маленькая безделушка упакована в яркую обёртку, которая в 8 из 10 случаев окажется в море.
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31k
АнтонПолднев Полчаса назад
Я ж надеюсь это настоящее вино? Если так, то я бы поплавал...

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