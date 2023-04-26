18 забавных доказательств того, что Япония - самая диковинная страна на свете

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Культура Страны восходящего солнца богата странными вечеринками, необычной едой и очень креативной одеждой. Для наших глаз здесь многое выходит за привычные рамки. В этом посте вы увидите абсурдные изображения странного мира Японии.
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3. Замужние японки чернят свои зубы. Процедура чернения называлась "охагуро". Раньше чёрная улыбка считалась модной и указывала на верность в браке
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Бинго: считай что побывал в Японии.