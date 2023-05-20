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15 чудных ситуаций, которые не встретишь каждых день

15 чудных ситуаций, которые не встретишь каждых день

Автор:
20 мая 2023 17:56
Сообщество : Юмор
Метки: Забавные   Не встретишь   Чудные   казусы   повседневные   ситуации   
2628
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Общественные места являются кладезем веселых и неожиданных ситуаций. Чудные пассажиры, забавные казусы и угарные происшествия - все эти моменты могут добавить ярких красок в монотонною повседневную жизнь. Взгляните!

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Метки: Забавные   Не встретишь   Чудные   казусы   повседневные   ситуации   
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9  комментариев
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1k
Rom 2 часа назад
А что с красным шариком не так? )
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 2 минуты назад
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15k
ss Полчаса назад
Комментарий к фото
Вот дебил!... Интересно, он действительно не понял, что что-то пошло не так или с рождения идиот?
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20k
Alf Час назад
Пяточёк шёл на день рождения к Винни...
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4k
Григорий Час назад
на 6 - мудак и знак!
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