15 чудных ситуаций, которые не встретишь каждых день

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Общественные места являются кладезем веселых и неожиданных ситуаций. Чудные пассажиры, забавные казусы и угарные происшествия - все эти моменты могут добавить ярких красок в монотонною повседневную жизнь. Взгляните!
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