Ну и напоследок. Все эти проблемы мне знакомы! Мой рост 180 сантиметров. Двери в маршрутке слишком низкие! У меня уже есть несколько шишек на голове. И ещё у меня есть шрам на лбу, после удара о зеркало автобуса, который стоял на остановке.