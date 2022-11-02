25 фотографий, доказывающих, что мир создан не для высоких людейВысокий рост - это иногда очень здорово, но этих моментов не так уж и много. Если вы сталкивались с ситуациями, подобными тем, которые вы увидите в этом посте, то наверняка заметили, что мир...