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Высокий рост - это иногда очень здорово, но этих моментов не так уж и много. Если вы сталкивались с ситуациями, подобными тем, которые вы увидите в этом посте, то наверняка заметили, что мир создан не для высоких людей. Взгляните!
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Именно тот момент, когда в любом случае всё внимание досталось тебе
Ну и напоследок. Все эти проблемы мне знакомы! Мой рост 180 сантиметров. Двери в маршрутке слишком низкие! У меня уже есть несколько шишек на голове. И ещё у меня есть шрам на лбу, после удара о зеркало автобуса, который стоял на остановке.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Обычный рост, ничего выдающегося. Я 180 см, и далеко не самый высокий в нашем коллективе, скорее наоборот!