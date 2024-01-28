Охрана блогера Инны Тлиашиновой напала на корреспондента "Известий", выставив её на снег в носках

Главное Следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области начало доследственную проверку после нападения на съемочную группу «Известий» в Подмосковье во время подготовки специального репортажа по теме российской блогосферы. Теперь главный вопрос - вызвана ли столь "чрезмерная реакция" у охраны тем, что хозяйке мероприятия есть что скрывать?
В семействе блогеров "нон-грата", а также клиентов ФНС - прибавление после инцидента, который произошел 27 января. В этот день съемочная группа "Известий" отправилась на мероприятие «Инна Ленд», которое организовала известный блогер Инна Тлиашинова в коттедже в подмосковной деревне Юрлово, недалеко от Химок. Нападение произошло, когда корреспондент «Известий» Наталия Графчикова стала задавать вопросы и вести съемку на телефон.
Мы представились журналистами „Известий“, в руках у меня был микрофон. Мы разулись, и я начала снимать на телефон, потому что у оператора запотела камера
, — рассказала Графчикова.
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Охранники блогера стали требовать, чтобы съемочная группа покинула место. Графчикову повалили на пол и стали бить, также у нее отобрали телефон, чтобы удалить отснятый материал. Журналист сильно ударилась головой. После ее «выбросили» за дверь без обуви на мороз. Также напали и на оператора, охранники сломали его камеру и отобрали флэшку.
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Затем уже на улице на Графчикову напали охранник и два помощника коуча. Один из мужчин начал оскорблять журналистку, отбирать телефон, а затем вовсе начал ее душить. Помощникам Тлиашиновой удалось отобрать телефон у корреспондента. От удара головой ей стало плохо, она просила вызвать полицию и скорую, но команда блогера велела ждать, пока с ее телефона удалят отснятый материал.
Газета «Известия» сообщила, что врачи обнаружили у Графчиковой черепно-мозговую травму, гематому в правой лобно-височной области и ушибы мягких тканей головы, верхних и нижних конечностей.
Пострадавшая журналистка отметила, что если бы к съемочной группе отнеслись по-человечески, то этого конфликта не случилось бы.
Теперь же, после нападения на съемочную группу журналистов, "звёздного блогера" ждут большие неприятности.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн после инцидента призвал ФНС организовать свою проверку блогера.
Если Инна Тлиашинова настолько не хочет светиться перед налоговыми органами, значит её есть что скрывать
, — написал он.
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Прокуратура города Химки взяла дело под свой контроль. Уголовное дело следователи возбудили по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ).
Генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин поблагодарил МВД, СК, Прокуратуру Московской области за максимально оперативное реагирование на нападение на корреспондента Наталью Графчикову.
Наталья неоднократно работала в зоне СВО, является лауреатом премии правительства, уважаемым корреспондентом, и такая ситуация, конечно, совершенно недопустима — в первую очередь, просто по отношению к женщине. Процессуальные решения, безусловно, на стороне правоохранительных органов, но мы надеемся, что все участники этого преступления, в ближайшее время понесут наказание. И пусть это станет поучительным примером того, что недопустимо препятствовать работе журналистов, деятельность которых регламентирована законодательством. А нападения на журналистов являются таким же преступлением, как и применение насилия в отношении представителей закона
, — отметил Тюлин.
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Обманные махинации с дроблением бизнеса позволяют блогерам оставлять у себя более 18% от дохода, которые должны были идти в государственный бюджет. Об этом рассказал юрист Дмитрий Григорьев, комментируя ситуацию вокруг блогера Тлиашиновой, на семинаре которой напали на журналистку "Известий" Наталью Графчикову:
Они открывают кучу юридических лиц, между которыми они распределяют доходы, уменьшая налоговую базу
Юрист отметил, что зачастую все эти махинации проходят при участии родных и близких интернет-деятелей.
Союз журналистов России также отреагирвал на происшествие и готов оказать всю необходимую юридическую помощь по делу о нападении на корреспондента "Известий" Наталью Графчикову и ее оператора. Об этом рассказал председатель союза Владимир Соловьев.
Он отметил, что такое нападение на журналиста абсолютно недопустимо и напомнил о 144 статье УК РФ — воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.
Инна Тлиашинова – долларовая миллионерша, переквалифицировавшаяся в своё время из юриста в психолога, позиционирует себя как эксперт TV и СМИ, создатель психологической методики «Мастер Разборов» и основатель «Международной Академии Мастер Разборов». Тлиашинова замужем, у четверо маленьких детей.
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А то шальные деньги уже глаза застили. Вседозволеными себя и неприкасаемыми почуяли. А эту козу походу ничего не научили события случившимися с уже не с первыми блогерами.
Самое время сидеть и не отсвечивать если хоть чуток мозгов есть.
Нет же, всякие там блиновские это что, я вот златой [мат] колпак, что хочу творю, меня не тронут )))