Охрана блогера Инны Тлиашиновой напала на корреспондента "Известий", выставив её на снег в носках

Обманные махинации с дроблением бизнеса позволяют блогерам оставлять у себя более 18% от дохода, которые должны были идти в государственный бюджет. Об этом рассказал юрист Дмитрий Григорьев, комментируя ситуацию вокруг блогера Тлиашиновой, на семинаре которой напали на журналистку "Известий" Наталью Графчикову:



Они открывают кучу юридических лиц, между которыми они распределяют доходы, уменьшая налоговую базу

Юрист отметил, что зачастую все эти махинации проходят при участии родных и близких интернет-деятелей.

Союз журналистов России также отреагирвал на происшествие и готов оказать всю необходимую юридическую помощь по делу о нападении на корреспондента "Известий" Наталью Графчикову и ее оператора. Об этом рассказал председатель союза Владимир Соловьев.

Он отметил, что такое нападение на журналиста абсолютно недопустимо и напомнил о 144 статье УК РФ — воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.