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"Выгляжу не таким, как все, но зачем бить?": в Благовещенске тиктокера отпинали на встрече фанатов

"Выгляжу не таким, как все, но зачем бить?": в Благовещенске тиктокера отпинали на встрече фанатов

Автор:
23 января 2024 10:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Амурская область   Видео   благовещенск   блогер   драка   неформал   тиктокер   
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Блогер с ником "Нюша,не грусти" и его друг получили пинков за нестандартный прикид и образ в целом, но не обижаются и заявления в полицию писать не станут.

Есть в Благовещенске блогер Даня Ручников.


23-летний тиктокер, известный в узких кругах, решил встретиться со своими подписчиками (да, есть и такие), и позвал их в ТЦ "Острова" на улице Мухина.



Блогер пришёл туда не один, а с другом в балаклаве, но даже группа поддержки не спасла неформала от неласковой встречи с хейтерами. Парню предъявили за шмот и образ, и, сдёрнув маску, слегка оттаскав его за розовые волосы и напинав по телу.


Его друга избили толпой. Вакханалию удалось остановить лишь полицейским, которые задержали участников драки. Выяснилось, что среди недовольные внешним видом тиктокера были несовершеннолетние. С ними провели беседу, а "Нюша не грусти"заявил, что даже если он неформал, это не означает того, что он слабый.


"Понимаю, что выгляжу не так, как все. Но зачем бить-то?" – сокрушается юноша в соцсетях. И хотя заявление в полицию Ручников писать не стал, как сообщают СМИ, прокурорская проверка всё-таки состоится. Прокурор Амурской области Роман Пантелеев поручил детально изучить драку между подростками и рассмотреть работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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Метки: Амурская область   Видео   благовещенск   блогер   драка   неформал   тиктокер   
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24  комментария
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58k
zloykoyot 2 часа назад
Ещё один уе.богий Даня плять.
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10k
Garpia121 16 минут назад
Говоря откровенно, это чисто примитивно животный инстинкт, нападать на индивидов отличающихся от основной массы. Гордиться тут нечем.
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12k
Б.Касторский 20 минут назад
Это стадная позиция. Люди объединяются на почве какой-то идеи, и чем глупее эта группа, тем удивительней претензии или "идеи". Конечно я не понимаю подобного внешнего вида и поведения как у "блогера". Но для меня это значит лишь то, что я сам так одеваться не буду и не буду следить за подобным человеком.
Бить же за волосы или одежду? Полиция моды?)
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6k
Alex 54 минуты назад
Отоварили шмару.
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632
IOF 58 минут назад
Вот интересно, те что пишут комменты в духе "От правильно, таких надо сразу п*здить",..как они отреагируют когда их, например, сына побьют толпой за надпись на футболке или слишком длинные волосы, или за что угодно еще, что покажется неформальным.
Ну же правильно же, выглядишь не так как все? Получи по морде.
А как именно выглядят "все"? А вот это уже будет решать тот, кто будет твоего ребенка вбивать лицом в асфальт.
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364
ruslan d IOF 47 минут назад
Ну это суть любой неформальной тусовки , не такой как все , получай звездюлей ...
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1k
lobster Час назад
Толпа абсолютно здоровых и идеальных людей побила одного неправильно одетого.
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33k
Ego sum qui sum Час назад
слово Блогер уже у всех ассоциируется с тунеядством, завышенной самооценкой, бесполезностью для общества. Впрочем избиение толпой кого бы то ни было тоже не самая лучшая сторона общества
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798
бдятел Час назад
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676
Андрей Понамарев Час назад
Какой он неформал ? Нефоры это рокеры, панки, металлюги и т.д. а это просто полупокер идиот.
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2k
РАТНИК Час назад
Поколение инстасаки - мат через каждое слово , быдловатость , хамство, высокомерие...
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5k
Харон Час назад
Что у меня со зрением???
Почему-то вместо "блогер" всё время читается "дебил"....
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5k
Феликс Дзержинский Час назад
Ссылка www.youtube.com
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17k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Египетская сила, эта жертва логопеда еще и блохер?! Мать моя в кедах, да я после удаления 18 зубов говорю внятнее чем это животное.
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6k
Александр 2 часа назад
Зачем бить? Да потому, что по-другому до вас, дебилов, не доходит...
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31k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
да да, пусть проверят на пропаганду лгбт
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