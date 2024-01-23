"Выгляжу не таким, как все, но зачем бить?": в Благовещенске тиктокера отпинали на встрече фанатов

Блогер с ником "Нюша,не грусти" и его друг получили пинков за нестандартный прикид и образ в целом, но не обижаются и заявления в полицию писать не станут.
Есть в Благовещенске блогер Даня Ручников.
23-летний тиктокер, известный в узких кругах, решил встретиться со своими подписчиками (да, есть и такие), и позвал их в ТЦ "Острова" на улице Мухина.
Блогер пришёл туда не один, а с другом в балаклаве, но даже группа поддержки не спасла неформала от неласковой встречи с хейтерами. Парню предъявили за шмот и образ, и, сдёрнув маску, слегка оттаскав его за розовые волосы и напинав по телу.
Осторожно! Нецензурная лексика!
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Осторожно! Сцены драки и нецензурная лексика!
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Его друга избили толпой. Вакханалию удалось остановить лишь полицейским, которые задержали участников драки. Выяснилось, что среди недовольные внешним видом тиктокера были несовершеннолетние. С ними провели беседу, а "Нюша не грусти"заявил, что даже если он неформал, это не означает того, что он слабый.
"Понимаю, что выгляжу не так, как все. Но зачем бить-то?" – сокрушается юноша в соцсетях. И хотя заявление в полицию Ручников писать не стал, как сообщают СМИ, прокурорская проверка всё-таки состоится. Прокурор Амурской области Роман Пантелеев поручил детально изучить драку между подростками и рассмотреть работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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Бить же за волосы или одежду? Полиция моды?)
Ну же правильно же, выглядишь не так как все? Получи по морде.
А как именно выглядят "все"? А вот это уже будет решать тот, кто будет твоего ребенка вбивать лицом в асфальт.
А суть быдла это обижать тех кто слабее их. И не так важно за цвет волос или за то что "в чужой район зашли".
И это быдло не захаживает на тусовки реконструкторов-ролевиков, байкеров или металлистов, потому что там они огребут.
Вот и заняты поиском сходок анимешников с розовыми волосами, чтобы толпой побить пару дрищей.
Почему-то вместо "блогер" всё время читается "дебил"....