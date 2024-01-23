"Выгляжу не таким, как все, но зачем бить?": в Благовещенске тиктокера отпинали на встрече фанатов

Его друга избили толпой. Вакханалию удалось остановить лишь полицейским, которые задержали участников драки. Выяснилось, что среди недовольные внешним видом тиктокера были несовершеннолетние. С ними провели беседу, а "Нюша не грусти"заявил, что даже если он неформал, это не означает того, что он слабый.





"Понимаю, что выгляжу не так, как все. Но зачем бить-то?" – сокрушается юноша в соцсетях. И хотя заявление в полицию Ручников писать не стал, как сообщают СМИ, прокурорская проверка всё-таки состоится. Прокурор Амурской области Роман Пантелеев поручил детально изучить драку между подростками и рассмотреть работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.