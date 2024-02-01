Первые в истории кадры новорождённого детёныша большой белой акулы

При ближайшем рассмотрении исследователи заметили, что особь покрыта белой плёнкой, которую она сбрасывала во время плавания. Обычно у больших белых акул тело имеет контрастную окраску - серая спина и белое брюхо. Вероятно, детёныш был покрыт эмбриональным слоем или "маточным молоком", которым самка подкармливает потомство внутриутробно. Однако Гауна и Стернес не исключают, что это может быть неизвестное заболевание кожи.