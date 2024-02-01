Первые в истории кадры новорождённого детёныша большой белой акулы

Новорождённая белая акула впервые была замечена в дикой природе, и это открытие способно помочь учёным разгадать тайну исчезающего вида.
Детёныша запечатлели у побережья Калифорнии 9 июля 2023 года. Режиссёр фильмов о дикой природе Карлос Гауна и биолог Калифорнийского университета в Риверсайде Филипп Стернес заметили, что полутораметровая особь была худой и имела округлые плавники - черты, присущие эмбрионам. Кроме того, она была полностью белой. Свои наблюдения они опубликовали 29 января в журнале Environmental Biology of Fishes.
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Большие белые акулы (Carcharodon carcharias) - самые крупные хищные рыбы в мире, длина взрослых особей может достигать 6,4 м. Исследователи считают, что детёнышу было всего несколько часов от роду.
Уникальное зрелище, снятое с помощью дрона, может раскрыть одну из самых больших загадок белых акул.
"Место рождения белых акул - это Святой Грааль науки об акулах. Пока никто не смог определить, где они рождаются, и никто не видел новорождённого детеныша живым, - говорится в заявлении Гауна. - Бывало, мёртвых акулят находили внутри умерших матерей".
При ближайшем рассмотрении исследователи заметили, что особь покрыта белой плёнкой, которую она сбрасывала во время плавания. Обычно у больших белых акул тело имеет контрастную окраску - серая спина и белое брюхо. Вероятно, детёныш был покрыт эмбриональным слоем или "маточным молоком", которым самка подкармливает потомство внутриутробно. Однако Гауна и Стернес не исключают, что это может быть неизвестное заболевание кожи.
Акулёнок плавал в 305 м от пляжа. Крупные, очевидно беременные, самки уже были замечены в этом месте. Вероятно, здесь и появляется потомство.
"Необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить, что эти воды действительно являются местом размножения больших белых акул. Если это так, мы хотим, чтобы власти предприняли меры по защите этой зоны, что поможет сохранить вид", - сказал Стернес.
Международный союз охраны природы присвоил этому виду статус "уязвимый".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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