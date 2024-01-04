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Что ждёт ребёнка, рождённого в самолёте

Что ждёт ребёнка, рождённого в самолёте

Автор:
04 января 2024 21:40
Сообщество : Путешествия
Метки: гражданство   дети   женщины   интересное   перелет   путешествия   роды   самолет   
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Роды - вопрос с одной стороны вроде бы прогнозируемый, а с другой... Решила мама полететь по важному делу куда-нибудь, а ребёнок решил, что самый момент появиться на свет раньше срока. Такие случаи, к счастью, редки, но если случаются, то малыша ждут всякие подарки, в зависимости от авиакомпании.

Очевидно, но уточнить стоит: летать на самолёте на поздни сроках - опасно как для мамы, так и для её ребёнка. Ряд авиакомпаний даже запрещает пропуск на борт женщин с определённого срока. Некоторые пускают только при наличии справки от врача, ну а другие авиакомпании полностью возлагают ответственность на женщину.

Невозможно представить, что кому-то взбредёт в голову добровольно рожать на высоте тысяч метров, но преждевременные роды никто не отменял, а также не стоит забывать и о парадоксальных случаях, когда женщина вообще не знала, что находится в положении.

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В 2015 году 23-летняя девушка Ада Гуан летела со своим бойфрендом над Тихим океаном. Ада была уверена, что просто внезапно набрала вес за последние месяцы, а тест на беременность, который она сделала, показал отрицательный результат. Внезапно начавшиеся роды стали шоком не только для пассажиров и команды самолёта, но и для девушки с её бойфрендом. В Японию пара сошла на борт, держа на руках малышку Хлою.

Ребёнок, родившийся в небе, может получить один из самых ценных подарков - гражданство той страны, над которой пролетал самолёт в момент рождения. Но это происходит не всегда, только если государство предоставляет паспорт по "праву почвы" - это когда любой родившийся на территории (включая воздушное пространство) ребёнок становится гражданином страны.

Таких стран насчитывается 33.

Также малыш может получить гражданство той страны, в которой зарегистрирован самолёт. Интересно, что в самом первом документе ребёнка будет запись о том, что он родился в воздушном судне, ну или "в воздухе".

Дети, которые решили обрадовать родителей своим рождением на борту самолёта, автоматом приравниваются к "своим" в нескольких авиакомпаниях. Они получают право бесплатно летать их воздушными суднами, до конца жизни. Был такой мальчик, родившийся в 2020 году на пути из Лондона в Каир компанией EgyptAir. Теперь он стал пожизненным бесплатным пассажиром этой авиакомпании.

Видели в сериалах и кино, как стюардесса нервно кричит: "На борту есть врач?!" И вот это как раз тот редкий случай, когда ситуация не вымысел - роженице и правда пассажир-врач окажет помощь, насколько это возможно. Ну а если не повезло, и медика на борту нет, то экипаж самолёта берёт на себя задачу помочь маме и малышу. Бортпроводников специально обучают базовым навыкам оказания помощи пассажирам.

Но всё-таки, роды в воздушном пространстве - это исключение из правил. С 1929 года по 2018 год на борту самолёта появилось на свет всего 74 ребёнка.
Лишь одна женщина на 26 млн пассажиров может начать рожать в самолёте.

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Метки: гражданство   дети   женщины   интересное   перелет   путешествия   роды   самолет   
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6  комментариев
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18k
sos1960sos Час назад
Рождённого в бизнес-классе ждёт бокал шампанского, в эконом-классе в лучшем случае сок, но за него придётся доплатить...
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10k
Бритва 3 минуты назад
>один из самых ценных подарков - гражданство той страны...

рожать над мальтой придётся быстро.
но они всё равно не дадут
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2k
Alexander Gorn 6 минут назад
Эээээ... скидка?
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20k
Bill 18 минут назад
Выгоднее всего рожать в Uber, конечно если ребенок станет пожизненным бесплатным пассажиром.
А с развитием космического туризма этот вопрос выходит на более серьезный уровень.
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