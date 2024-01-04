Что ждёт ребёнка, рождённого в самолёте

Очевидно, но уточнить стоит: летать на самолёте на поздни сроках - опасно как для мамы, так и для её ребёнка. Ряд авиакомпаний даже запрещает пропуск на борт женщин с определённого срока. Некоторые пускают только при наличии справки от врача, ну а другие авиакомпании полностью возлагают ответственность на женщину.

Невозможно представить, что кому-то взбредёт в голову добровольно рожать на высоте тысяч метров, но преждевременные роды никто не отменял, а также не стоит забывать и о парадоксальных случаях, когда женщина вообще не знала, что находится в положении.