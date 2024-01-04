Что ждёт ребёнка, рождённого в самолёте

Роды - вопрос с одной стороны вроде бы прогнозируемый, а с другой... Решила мама полететь по важному делу куда-нибудь, а ребёнок решил, что самый момент появиться на свет раньше срока. Такие случаи, к счастью, редки, но если случаются, то малыша ждут всякие подарки, в зависимости от авиакомпании.
Очевидно, но уточнить стоит: летать на самолёте на поздни сроках - опасно как для мамы, так и для её ребёнка. Ряд авиакомпаний даже запрещает пропуск на борт женщин с определённого срока. Некоторые пускают только при наличии справки от врача, ну а другие авиакомпании полностью возлагают ответственность на женщину.
Невозможно представить, что кому-то взбредёт в голову добровольно рожать на высоте тысяч метров, но преждевременные роды никто не отменял, а также не стоит забывать и о парадоксальных случаях, когда женщина вообще не знала, что находится в положении.
В 2015 году 23-летняя девушка Ада Гуан летела со своим бойфрендом над Тихим океаном. Ада была уверена, что просто внезапно набрала вес за последние месяцы, а тест на беременность, который она сделала, показал отрицательный результат. Внезапно начавшиеся роды стали шоком не только для пассажиров и команды самолёта, но и для девушки с её бойфрендом. В Японию пара сошла на борт, держа на руках малышку Хлою.
Ребёнок, родившийся в небе, может получить один из самых ценных подарков - гражданство той страны, над которой пролетал самолёт в момент рождения. Но это происходит не всегда, только если государство предоставляет паспорт по "праву почвы" - это когда любой родившийся на территории (включая воздушное пространство) ребёнок становится гражданином страны.
Таких стран насчитывается 33.
Также малыш может получить гражданство той страны, в которой зарегистрирован самолёт. Интересно, что в самом первом документе ребёнка будет запись о том, что он родился в воздушном судне, ну или "в воздухе".
Дети, которые решили обрадовать родителей своим рождением на борту самолёта, автоматом приравниваются к "своим" в нескольких авиакомпаниях. Они получают право бесплатно летать их воздушными суднами, до конца жизни. Был такой мальчик, родившийся в 2020 году на пути из Лондона в Каир компанией EgyptAir. Теперь он стал пожизненным бесплатным пассажиром этой авиакомпании.
Видели в сериалах и кино, как стюардесса нервно кричит: "На борту есть врач?!" И вот это как раз тот редкий случай, когда ситуация не вымысел - роженице и правда пассажир-врач окажет помощь, насколько это возможно. Ну а если не повезло, и медика на борту нет, то экипаж самолёта берёт на себя задачу помочь маме и малышу. Бортпроводников специально обучают базовым навыкам оказания помощи пассажирам.
Но всё-таки, роды в воздушном пространстве - это исключение из правил. С 1929 года по 2018 год на борту самолёта появилось на свет всего 74 ребёнка.
Лишь одна женщина на 26 млн пассажиров может начать рожать в самолёте.
Источник:
- Дети, преодолевающие нелёгкий путь до школы
- Жизнь юношей острова Мангаиа: курс молодого любовника
- Методы воспитания детей в разных странах
- На что пошла Ксанка из "Неуловимых мстителей" ради спасения семьи
- Женский синдикат, царивший в Лондоне с 18 века
рожать над мальтой придётся быстро.
но они всё равно не дадут
А с развитием космического туризма этот вопрос выходит на более серьезный уровень.