Участников группы "Би-2" депортируют из Таиланда за их счёт

Пятеро из семи музыкантов прилетят в Россию.
Задержанные в четверг вечером за нарушение таиландского законодательства участники группы "Би-2" будут депортированы из страны. Вчера днём российские СМИ писали, что самый гуманный тайский суд за концерт, проведённый без оформления разрешения на работу, назначил каждому музыканту небольшой штраф в размере 3 тыс. таиландских бат (7,5 тыс. рублей).
Однако под вечер стало известно, что штрафами дело не ограничилось. Музыканты провели ночь в отделе полиции, а затем из этапировали с Пхукета в Центр временного содержания иммиграционной полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации.
Генконсул России на Пхукете Владимир Соснов сообщил, что он не знает, когда депортируют музыкантов, но выдворение произойдёт за счёт нарушителей.
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При этом музыкантов депортируют в страну их гражданской принадлежности. Отмечается, что пять участников группы являются гражданами России и ещё двое въехали в Таиланд по паспортам Австралии и Израиля.
Известно, что у группы "Би-2" в Таиланде было запланировано 4 концерта, два из них артисты отыграть успели. СМИ сообщают, что инициаторами проверки музыкантов выступили российские дипломаты.
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Гуские своих не бросают
весело будет если депортированного в Израиль по прилёту в армию загребут.
А налоги они заплатили?