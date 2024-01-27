Участников группы "Би-2" депортируют из Таиланда за их счёт

Задержанные в четверг вечером за нарушение таиландского законодательства участники группы "Би-2" будут депортированы из страны. Вчера днём российские СМИ писали, что самый гуманный тайский суд за концерт, проведённый без оформления разрешения на работу, назначил каждому музыканту небольшой штраф в размере 3 тыс. таиландских бат (7,5 тыс. рублей).

Однако под вечер стало известно, что штрафами дело не ограничилось. Музыканты провели ночь в отделе полиции, а затем из этапировали с Пхукета в Центр временного содержания иммиграционной полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации.

Генконсул России на Пхукете Владимир Соснов сообщил, что он не знает, когда депортируют музыкантов, но выдворение произойдёт за счёт нарушителей.