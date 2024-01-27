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Участников группы "Би-2" депортируют из Таиланда за их счёт

Участников группы "Би-2" депортируют из Таиланда за их счёт

Автор:
27 января 2024 18:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: БИ-2   Таиланд   депортация   пхукет   туристическая полиция   штраф   
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Пятеро из семи музыкантов прилетят в Россию.

Задержанные в четверг вечером за нарушение таиландского законодательства участники группы "Би-2" будут депортированы из страны. Вчера днём российские СМИ писали, что самый гуманный тайский суд за концерт, проведённый без оформления разрешения на работу, назначил каждому музыканту небольшой штраф в размере 3 тыс. таиландских бат (7,5 тыс. рублей).


Однако под вечер стало известно, что штрафами дело не ограничилось. Музыканты провели ночь в отделе полиции, а затем из этапировали с Пхукета в Центр временного содержания иммиграционной полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации.


Генконсул России на Пхукете Владимир Соснов сообщил, что он не знает, когда депортируют музыкантов, но выдворение произойдёт за счёт нарушителей.

При этом музыкантов депортируют в страну их гражданской принадлежности. Отмечается, что пять участников группы являются гражданами России и ещё двое въехали в Таиланд по паспортам Австралии и Израиля.


Известно, что у группы "Би-2" в Таиланде было запланировано 4 концерта, два из них артисты отыграть успели. СМИ сообщают, что инициаторами проверки музыкантов выступили российские дипломаты.

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Метки: БИ-2   Таиланд   депортация   пхукет   туристическая полиция   штраф   
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13  комментариев
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−43
vremya_vodoleya 2 часа назад
Последний абзац шедеврален. Пауки в банке во всей красе!
Гуские своих не бросают
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1k
Gigantes 4 минуты назад
Бу га га ))))))))) Так им и надо уё.бкам!
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6k
sumrаknn 23 минуты назад
А пятерых как соучастников можно отмудохать?
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2k
cascha68 46 минут назад
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391k
Алексей Час назад
а чей то только пятеро? главных п.и.д.о.р.о.в. давайте сюда
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3k
Максим Макашев Час назад
ну а как же ПРИСЕСТЬ НА ДОРОЖКУ в тайской тюряге?
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34k
Юр21 Час назад
Вот горе то како...
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56k
turyst 2 часа назад
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