Шестеро туристов едва не погибли в Таиланде, когда прогулочная яхта пошла ко дну

Одну из труб в моторном отсеке прогулочного катера Martini прорвало, и судно начало стремительно погружаться в воду.
Шестеро отдыхающих отправились на морскую прогулку в Таиланде. Близ популярного у туристов "Кораллового острова" (находится недалеко от Пхукета) в бухте Нам-бо началось твориться что-то неладное.
Внезапно катер, на котором находились туристы и три члена экипажа, стал тонуть. Экипаж пробовал откачать стремительно прибывающую воду, но безуспешно.
К счастью, людей с яхты ( а среди них было трое детей в возрасте 4, 9 и 14 лет) удалось спасти экипажу судна Panwa, которое стояло у причала недалеко от места ЧП.
Их доставили в гостиницу, а местные власти пришли к выводу, что затонувшее судно эксплуатировалось с нарушениями. На катере не было моториста, а также владельцы судна не предоставили лицензию на использование моторного судна.
Власти Пхукета сообщили, что примут самые строгие меры в отношении хозяина катера, 31-летнего Чакри Каенхонга. Хотя таких лодочек, владельцы которых предлагают недорогие морские экскурсии, на Таиланде очень много.
Источник:
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Я каждый раз задаю вопрос... На этот раз сам отвечать не буду - кто и на чём конкретно заработал больше всего денег на заре авиации?
Дам подсказку - самолёты они тоже производили.