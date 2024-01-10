Шестеро туристов едва не погибли в Таиланде, когда прогулочная яхта пошла ко дну

Желания, которые сбылись

В Таиланде катер с россиянами столкнулся с сигнальной вышкой

"Дикость какая-то": грузины вышли на митинг перед лайнером с российскими туристами

При разборе завалов в подмосковной многоэтажке на спасателей рухнула плита перекрытия

В Таиланде задержали бойца UFC Хусейна Асхабова и его брата

Парикмахер пришёл на помощь девочке, проглотившей монету