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Шестеро туристов едва не погибли в Таиланде, когда прогулочная яхта пошла ко дну

Шестеро туристов едва не погибли в Таиланде, когда прогулочная яхта пошла ко дну

Автор:
10 января 2024 09:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Спасение   затонул   прогулочный катер   пхукет   таиланд   туристы   
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Одну из труб в моторном отсеке прогулочного катера Martini прорвало, и судно начало стремительно погружаться в воду.

Шестеро отдыхающих отправились на морскую прогулку в Таиланде. Близ популярного у туристов "Кораллового острова" (находится недалеко от Пхукета) в бухте Нам-бо началось твориться что-то неладное.


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Внезапно катер, на котором находились туристы и три члена экипажа, стал тонуть. Экипаж пробовал откачать стремительно прибывающую воду, но безуспешно.


К счастью, людей с яхты ( а среди них было трое детей в возрасте 4, 9 и 14 лет) удалось спасти экипажу судна Panwa, которое стояло у причала недалеко от места ЧП.


Их доставили в гостиницу, а местные власти пришли к выводу, что затонувшее судно эксплуатировалось с нарушениями. На катере не было моториста, а также владельцы судна не предоставили лицензию на использование моторного судна.


Власти Пхукета сообщили, что примут самые строгие меры в отношении хозяина катера, 31-летнего Чакри Каенхонга. Хотя таких лодочек, владельцы которых предлагают недорогие морские экскурсии, на Таиланде очень много.

Источник:

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Метки: Ynews   Спасение   затонул   прогулочный катер   пхукет   таиланд   туристы   
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1  комментарий
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Pravednik84 Час назад
...а также владельцы судна не предоставили лицензию на использование моторного судна.

Я каждый раз задаю вопрос... На этот раз сам отвечать не буду - кто и на чём конкретно заработал больше всего денег на заре авиации?
Дам подсказку - самолёты они тоже производили.
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