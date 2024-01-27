"Я ведь сам отец": грузчик из Азербайджана спас детей от потока кипятка в Новосибирске и стал народным героем

Вечером 17 января на улице Плахотного в Новосибирске случилось страшное коммунальное ЧП: старая 61-летняя труба не выдержала сильного мороза и прорвалась. Очевидцы говорят, что фонтан кипятка доставал до 7 этажа многоэтажки. Дороги рядом мгновенно превратились в реки, перейти через которые было затруднительно.
Рза Рзаев оказался на месте ЧП по дороге домой с рынка - там он работает грузчиком. Мужчина рассказывает, что в этот момент из школы как раз возвращались дети. Он услышал крики о помощи и решил действовать.
"Я сразу же вспомнил, что рядом Ленинский рынок, а на нем есть паллеты [поддоны для товаров – ред.]. Принес их и соорудил подобие моста. Детей на плечах переносил, а пожилых переводил за руку".
"Там женщины были, мужчины — 60 лет, 65 и старше, они не видят, что впереди, не знают, как идти, а я уже знаю дорогу. Даже трех девушек лет 25 перенес. Я маленький, но сила у меня есть. Я рад, что мог помочь, чтобы никто не пострадал", - говорит Рза.
Таким образом Рзаев сумел перенести на другую сторону улицы 20 человек.
Чтобы понимать масштаб ЧП, достаточно посмотреть видео.
Осторожно! Нецензурная лексика!
Источник:
Буквально за сутки Рза Рзаев стал народным героем для новосибирцев, которые удивлялись добросердечию и самоотверженности мужчины.
Сам он героем себя не считает. Говорит, что представил, как в такой ситуации могли бы очутиться его дочери - их у Рзаева две. Девочки с матерью живут в Азербайджане, а Рзаев, который уже 13 лет работает на рынке в Новосибирске, очень по ним скучает и при возможности ездит к семье домой.
Новосибирцы после публикаций в соцсетях решили собрать для мужественного азербайджанца денег, чтобы он смог внепланово съездить домой и навестить семью. У Рзаева 19 января был день рождения, и сибиряки захотели, чтобы он отпраздновал его дома.
За один день для Рзаева собрали больше 71 тысячи рублей - этой суммы хватило бы на билеты в Баку и обратно. Однако грузчик поступил иначе.
"Мне было очень приятно, что совершенно незнакомые люди решили сделать мне на 45-летие такой подарок. Спасибо всем, кто послал деньги, но я помог людям не ради них. Я сам каждый раз, когда мне удается собрать нужную сумму, езжу к семье. У меня всегда было желание помочь детскому дому для детей с ограниченными возможностями, поэтому решил все эти деньги перечислить им".
Рзаев перечислил собранные деньги в МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Жемчужина"».
Источник:
- Супруги помогли бездомному вернуться к семье спустя 20 лет
- Повесть о настоящем сантехнике
- 17 звёзд, которые используют свою известность, чтобы делать мир лучше
- Братья пять лет отращивали волосы вопреки насмешкам одноклассников, чтобы помочь больным детям
- Эти богачи потратили все на благотворительность, и вот результат
Очередное доказательство тому, что нет плохих национальностей, есть плохие люди
и хорошие
Побольше бы нам именно таких среди мигрантов.