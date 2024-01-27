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"Я ведь сам отец": грузчик из Азербайджана спас детей от потока кипятка в Новосибирске и стал народным героем

"Я ведь сам отец": грузчик из Азербайджана спас детей от потока кипятка в Новосибирске и стал народным героем

Автор:
27 января 2024 08:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Новосибирск   благотворительность   грузчик Рзаев   доброта   кипяток   народный герой   прорыв трубы   
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Вечером 17 января на улице Плахотного в Новосибирске случилось страшное коммунальное ЧП: старая 61-летняя труба не выдержала сильного мороза и прорвалась. Очевидцы говорят, что фонтан кипятка доставал до 7 этажа многоэтажки. Дороги рядом мгновенно превратились в реки, перейти через которые было затруднительно.

Рза Рзаев оказался на месте ЧП по дороге домой с рынка - там он работает грузчиком. Мужчина рассказывает, что в этот момент из школы как раз возвращались дети. Он услышал крики о помощи и решил действовать.


"Я сразу же вспомнил, что рядом Ленинский рынок, а на нем есть паллеты [поддоны для товаров – ред.]. Принес их и соорудил подобие моста. Детей на плечах переносил, а пожилых переводил за руку".


"Там женщины были, мужчины — 60 лет, 65 и старше, они не видят, что впереди, не знают, как идти, а я уже знаю дорогу. Даже трех девушек лет 25 перенес. Я маленький, но сила у меня есть. Я рад, что мог помочь, чтобы никто не пострадал", - говорит Рза.


Таким образом Рзаев сумел перенести на другую сторону улицы 20 человек.


Чтобы понимать масштаб ЧП, достаточно посмотреть видео.


Буквально за сутки Рза Рзаев стал народным героем для новосибирцев, которые удивлялись добросердечию и самоотверженности мужчины.


Сам он героем себя не считает. Говорит, что представил, как в такой ситуации могли бы очутиться его дочери - их у Рзаева две. Девочки с матерью живут в Азербайджане, а Рзаев, который уже 13 лет работает на рынке в Новосибирске, очень по ним скучает и при возможности ездит к семье домой.


Новосибирцы после публикаций в соцсетях решили собрать для мужественного азербайджанца денег, чтобы он смог внепланово съездить домой и навестить семью. У Рзаева 19 января был день рождения, и сибиряки захотели, чтобы он отпраздновал его дома.


За один день для Рзаева собрали больше 71 тысячи рублей - этой суммы хватило бы на билеты в Баку и обратно. Однако грузчик поступил иначе.


"Мне было очень приятно, что совершенно незнакомые люди решили сделать мне на 45-летие такой подарок. Спасибо всем, кто послал деньги, но я помог людям не ради них. Я сам каждый раз, когда мне удается собрать нужную сумму, езжу к семье. У меня всегда было желание помочь детскому дому для детей с ограниченными возможностями, поэтому решил все эти деньги перечислить им".


Рзаев перечислил собранные деньги в МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Жемчужина"».

Источник:

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Метки: Новосибирск   благотворительность   грузчик Рзаев   доброта   кипяток   народный герой   прорыв трубы   
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6  комментариев
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16k
GROMOZEKA 40 минут назад
Здоровья тебе и твоей семье, уважаемый!
Очередное доказательство тому, что нет плохих национальностей, есть плохие люди
и хорошие
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1k
Тамара Витальевна 17 секунд назад
Вот это- Настоящий мужчина!
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72k
Пётровыч 12 минут назад
Айзеры, ловите этого мужчину и берите с него пример! Есть у кого его номер счёта?
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38k
albedo 15 минут назад
Мужик.
Побольше бы нам именно таких среди мигрантов.
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