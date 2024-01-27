"Я ведь сам отец": грузчик из Азербайджана спас детей от потока кипятка в Новосибирске и стал народным героем

Рза Рзаев оказался на месте ЧП по дороге домой с рынка - там он работает грузчиком. Мужчина рассказывает, что в этот момент из школы как раз возвращались дети. Он услышал крики о помощи и решил действовать.

"Я сразу же вспомнил, что рядом Ленинский рынок, а на нем есть паллеты [поддоны для товаров – ред.]. Принес их и соорудил подобие моста. Детей на плечах переносил, а пожилых переводил за руку".





"Там женщины были, мужчины — 60 лет, 65 и старше, они не видят, что впереди, не знают, как идти, а я уже знаю дорогу. Даже трех девушек лет 25 перенес. Я маленький, но сила у меня есть. Я рад, что мог помочь, чтобы никто не пострадал", - говорит Рза.