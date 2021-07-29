Врач собирает цветы на свадьбах незнакомцев, чтобы подарить их пациентам

На цветы для свадьбы уходят огромные деньги, и при этом практически всегда в конце дня их просто выбрасывают. Но Элеонора Лав, бывшая студентка-медик из штата Вирджиния, нашла способ подарить этим ненужным букетам новую жизнь: она собирает их после окончания церемонии и доставляет больным.
Будучи еще студенткой, Лав основала The Simple Sunflower, объединив команду добровольцев, готовых забирать свежие цветы со свадеб и других мероприятий, собирать их в букеты и доставлять в больницы одиноким пациентам, нуждающимся в поддержке. Среди ее преданных помощников были сокурсники, сотрудники университета, флористы и другие местные, которые хотели помочь.
Для Лав возможность пообщаться с пациентами, поднять им настроение и скрасить время в больнице – один из самых важных аспектов The Simple Sunflower. И цветы действительно приносят пользу. Согласно нескольким исследованиям, цветы улучшают состояние пациентов – снижают кровяное давление, уменьшают стресс и боевые ощущения, а также способствуют скорейшему выздоровлению.
«The Simple Sunflower напоминает мне о человечности в медицине – что за каждым диагностическим тестом и планом лечения стоит человек», – рассказала Лав My Modern Met. «Мы стремимся облегчить страдания, даря чувство уюта и радость каждому пациенту, который получает наши букеты. Наша работа развивает сострадание и сочувствие, и это то, что я буду поддерживать в своей карьере врача... Креативность – важная составляющая медицины и науки, и я считаю, что, развивая свою креативность с помощью The Simple Sunflower, я становлюсь более сильным врачом. Кроме того, я ценю естественную красоту и символизм цветов, как и наши волонтеры и пациенты».
Теперь, когда Лав продвигается в своей карьере врача, ее планы на The Simple Sunflower растут вместе с ней. В настоящее время она работает над тем, чтобы официально зарегистрировать проект как некоммерческую организацию и надеется, что он заработает в других больницах и городах.
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