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Врач собирает цветы на свадьбах незнакомцев, чтобы подарить их пациентам

Врач собирает цветы на свадьбах незнакомцев, чтобы подарить их пациентам (7 фото)

Автор:
29 июля 2021 08:01
Сообщество : Жизнь в США
Метки: ynews   благотворительность   доброта   добрые новости   новости   сша   цветы   
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На цветы для свадьбы уходят огромные деньги, и при этом практически всегда в конце дня их просто выбрасывают. Но Элеонора Лав, бывшая студентка-медик из штата Вирджиния, нашла способ подарить этим ненужным букетам новую жизнь: она собирает их после окончания церемонии и доставляет больным.

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Метки: ynews   благотворительность   доброта   добрые новости   новости   сша   цветы   
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