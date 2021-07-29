Врач собирает цветы на свадьбах незнакомцев, чтобы подарить их пациентам

«The Simple Sunflower напоминает мне о человечности в медицине – что за каждым диагностическим тестом и планом лечения стоит человек», – рассказала Лав My Modern Met. «Мы стремимся облегчить страдания, даря чувство уюта и радость каждому пациенту, который получает наши букеты. Наша работа развивает сострадание и сочувствие, и это то, что я буду поддерживать в своей карьере врача... Креативность – важная составляющая медицины и науки, и я считаю, что, развивая свою креативность с помощью The Simple Sunflower, я становлюсь более сильным врачом. Кроме того, я ценю естественную красоту и символизм цветов, как и наши волонтеры и пациенты».