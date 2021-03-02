12 знаменитостей, которые меняют мир к лучшему

За свою карьеру Киану Ривз пережил немало взлетов и падений, но фанаты всегда его обожали — и не зря! С тех пор, как Киану достиг карьерных высот благодаря «Матрице», он совершил множество похвальных поступков. Его благотворительная деятельность включает основание частного благотворительного фонда исследования рака, который помогает детским больницам. Кроме того, еще в 2001 году он передал большую часть своего гонорара команде разработчиков спецэффектов и костюмерам «Матрицы», поскольку считал, что именно им фильм обязан своим успехом.