12 знаменитостей, которые меняют мир к лучшему

Будь то забота о братьях наших меньших, помощь больным детям или спасение планеты — эти знаменитости-филантропы используют свою славу во благо и каждым своим поступком делают этот мир чуточку лучше.
1. Киану Ривз основал частный благотворительный фонд исследования рака, который помогает детским больницам
За свою карьеру Киану Ривз пережил немало взлетов и падений, но фанаты всегда его обожали — и не зря! С тех пор, как Киану достиг карьерных высот благодаря «Матрице», он совершил множество похвальных поступков. Его благотворительная деятельность включает основание частного благотворительного фонда исследования рака, который помогает детским больницам. Кроме того, еще в 2001 году он передал большую часть своего гонорара команде разработчиков спецэффектов и костюмерам «Матрицы», поскольку считал, что именно им фильм обязан своим успехом.
Знаменитая кантри-певица основала некоммерческую организацию The Dollywood Foundation. Этот фонд включает такие программы, как, например, The Imagination Library, в рамках которой детям по всему миру отправляют книги. Ее фонд также предлагает стипендии и финансовую помощь нуждающимся.
Известный актер Эштон Катчер посвящает время и ресурсы борьбе с торговлей людьми. В 2012 году он вместе со своей бывшей женой Деми Мур основал компанию Thorn, чтобы защитить уязвимых детей от угрозы сексуального рабства. Некоммерческая организация использует ресурсы таких технологических компаний, как Google, Yahoo, Microsoft, Facebook и Tumblr, для помощи государственным органам в борьбе против детской порнографии и торговли людьми.
4. Один из создателей «Симпсонов» пожертвовал свое состояние благотворительным организациям по защите животных
Сэм Саймон был одним из создателей Симпсонов, однако он не меньше известен своей благотворительной деятельностью. Он создал фонд Sam Simon Foundation, который спонсирует дрессировку собак для глухих и слабослышащих людей. Благотворительная организация также помогает ветеранам с посттравматическим стрессовым расстройством, предоставляя им собак-компаньонов. После смерти Саймона его состояние ушло нескольким благотворительным организациям по защите животных, включая его собственный фонд.
5. Эмма Уотсон является послом доброй воли «ООН-женщины» и публично выступает по вопросу глобальных проблем
Актриса Эмма Уотсон — посол доброй воли Структуры «ООН-женщины» и посол Camfed International, и за ее плечами немало поступков, достойных похвалы. Актриса выступает за образование для девочек, справедливую торговлю и экологически чистую одежду. Она также побывала в Бангладеш, Замбии и Африке, где занималась гуманитарной деятельностью. Она также основала феминистский книжный клуб Our Shared Shelf, целью которого было вдохновить женщин и поощрить чтение.
Джордж Майкл — доказательство того, что действия говорят громче слов. Оказалось, что он долгое время поддерживал Project Angel Food, некоммерческую благотворительную организацию в Лос-Анджелесе. Его пожертвования держали в секрете, но после смерти певца его публично поблагодарили за денежные взносы и помощь тысячам людей, которую он оказывал на протяжении многих лет. Причем Майкл жертвовал не только свои деньги, но и время — он лично помогал организации в благотворительной деятельности.
Йен Сомерхолдер — актер и защитник окружающей среды, вложивший немало средств в сохранение и защиту дикой природы. Он основал фонд Ian Somerhalder Foundation, целью которого является развитие науки, содействие сохранению природных ресурсов и поддержка нуждающихся. Фонд поддерживает программы, направленные на защиту окружающей среды, и выделяет специальные гранты для помощи животным в беде.
Леонардо Ди Каприо славится не только легендарными ролями: он преданный сторонник борьбы с изменением климата. Более десяти лет назад он основал фонд Leonardo DiCaprio Foundation, организацию, посвященную защите и благополучию Земли и ее обитателей. Фонд поддерживает множество различных кампаний и инициатив, финансирует шесть программ, посвященных сохранению дикой природы, и даже выдает гранты.
Опра Уинфри по праву считается одной из самых влиятельных людей современности. Она создала благотворительный фонд Опры Уинфри, чтобы помогать нуждающимся получить образование. В рамках этой цели фонд построил в Африке Академию лидерства для девочек. Организация также занимается финансированием обучения и предоставляет стипендии нуждающимся студентам. Уинфри также выступала в защиту детей, подвергшихся насилию, что привело к появлению Национального закона о защите детей под неофициальным названием «Закон Опры» — в его рамках был создан реестр лиц, признанных виновными в жестоком обращении с детьми.
Американская актриса и режиссер Анджелина Джоли — активный борец за права человека. Она начала свою благотворительную деятельность почти двадцать лет назад, когда приехала на съемки в Камбоджу. Она заинтересовалась работой Управления Верхновного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) и стала его послом доброй волиВместе с бывшим мужем Брэдом Питтом она основала фонд Мэддокса Джоли-Питта, целью которого является снизить уровень бедности в сельских районах Камбоджи и защитить ее дикую природу. Актриса также участвует во многих других благотворительных мероприятиях.
Ники Минаж пожертвовала крупную сумму, чтобы помочь деревне в Индии построить важные сооружения и приобрести необходимые товары. Певица передала деньги через посредника и тем самым подарила деревне, помимо прочего, компьютерный центр, швейный институт, программу обучения чтению и два колодца. Помимо помощи далекой деревне, певица также помогает студентам в США покрыть расходы на обучение и оплачивает им книги и материалы (но только если они могут доказать, что являются круглыми отличниками).
Автор «Гарри Поттера» основала Lumos — международую неправительственную благотворительную организацию, целью которой является преобразование системы ухода за детьми во всем мире. По данным организации, многие дети попадают в детские дома, потому что их семьи сталкиваются с трудностями, поэтому ее деятельность направлена как на поддержку семей, так и, в других случаях, на размещение детей в подходящей среде, где о них будут должным образом заботиться и защищать.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Тrans rights are human rights.
Транс-права - это права человека.
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Уж Бреду Питту она мир улучшила. Сделала Бреду мир веселей. Засыпав его пачкой миллионных исков в суде.
"Н.Н. Миклухо-Маклай завещал собрание черепов (Коллекция музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН № 211), а также и свой череп Музею антропологии и этнографии в Санкт-Петербурге для приращения собрания основоположника антропологии в России (Алексеев 1969: 11) академика Карла Эрнста фон Бэра (1792–1876): «Я постараюсь принять необходимые меры для того, чтобы моя голова была сохранена и переслана господину Анкерсмиту, которого прошу направить ее в Музей антропологии Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге, каковому я ее завещаю».
А теперь "меняют мир в лучшую сторону". Просто перечень. На вскидку:
Станиславский, Кулешов, Блохин, Углов, Тарас...