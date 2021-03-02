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Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
12 знаменитостей, которые меняют мир к лучшему

12 знаменитостей, которые меняют мир к лучшему (13 фото)

Автор:
02 марта 2021 19:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: анджелина джоли   благотворительность   доброта   звезды   знаменитости   киану ривз   леонардо дикаприо   
1410
13

Будь то забота о братьях наших меньших, помощь больным детям или спасение планеты — эти знаменитости-филантропы используют свою славу во благо и каждым своим поступком делают этот мир чуточку лучше.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: анджелина джоли   благотворительность   доброта   звезды   знаменитости   киану ривз   леонардо дикаприо   
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12  комментариев
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30k
Mamin Sibiriak 50 минут назад
Ох.уенная борьба.



Тrans rights are human rights.
Транс-права - это права человека.
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Показать 1 ответ
253
Nane First NameLast Минуту назад
10. Посол доброй воли УВКБ ООН Анджелина Джоли
-------------
Уж Бреду Питту она мир улучшила. Сделала Бреду мир веселей. Засыпав его пачкой миллионных исков в суде.
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3k
Петрович 2 минуты назад
А Роман Абрамович строит самую большую благотворительную яхту .... для себя. Горжусь россиянами
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3k
Lola 39 минут назад
От налогов уходят... но для лопухов - они очень хотят помочь недоедающим нерам в Зимбабве.
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2k
Mellivora 44 минуты назад
Мир изменяют? Не сильно сказано?
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104
Племянник Путина 49 минут назад
скоморохи оптимизируют налоги. тоже мне новость.
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313
Влад 57 минут назад
А теперь расскажите про наших меценатов. Они ведь есть у нас?
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3k
Lola Влад 36 минут назад
О, и не говорите...
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7k
Вася Час назад
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3k
Lola Вася Полчаса назад
Щенки
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1k
Лёха 2 часа назад
Наши круче. Начнём с необычного завещания:
"Н.Н. Миклухо-Маклай завещал собрание черепов (Коллекция музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН № 211), а также и свой череп Музею антропологии и этнографии в Санкт-Петербурге для приращения собрания основоположника антропологии в России (Алексеев 1969: 11) академика Карла Эрнста фон Бэра (1792–1876): «Я постараюсь принять необходимые меры для того, чтобы моя голова была сохранена и переслана господину Анкерсмиту, которого прошу направить ее в Музей антропологии Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге, каковому я ее завещаю».
А теперь "меняют мир в лучшую сторону". Просто перечень. На вскидку:
Станиславский, Кулешов, Блохин, Углов, Тарас...
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