FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5621 пост • 1259 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
Волонтер превратил старый фургон в душевую для бомжей

Волонтер превратил старый фургон в душевую для бомжей

Автор:
03 февраля 2023 08:30
Сообщество : Истории
Метки: бездомные   благотворительность   гигиена   доброта   душевая   истории   личные истории   помощь   
505
8
1
Житель Сент-Луиса, штат Миссури, приобрел за 5000 долларов грузовик и переоборудовал его в передвижную душевую. Теперь он выезжает на необычном транспорте на улицы города, чтобы помочь бездомным людям.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: бездомные   благотворительность   гигиена   доброта   душевая   истории   личные истории   помощь   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Vladislav Grigorenko 6 минут назад
"в тихом городе, в тёмной улочке, лягушонка в помойке нашли... чисто вымыли, сухо вытерли, и обратно в помойку снесли..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

86524



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Блогер Некоглай додумался собирать донаты на помощь ВСУ на российской площадке - и поплатился
Блогер Некоглай додумался собирать донаты на помощь ВСУ на российской площадке - и...
«Их количество сократится минимум вдвое»: Евгений Пригожин решил запретить чиновникам «жировать» и выезжать из России
«Их количество сократится минимум вдвое»: Евгений Пригожин решил запретить чиновникам...
Набирающие популярность в сообществах
20 не очень весёлых фотографий из прошлого
20 не очень весёлых фотографий из прошлого
Секретная государственная бригада из 2000 женщин для обслуживания высших офицеров Северной Кореи
Секретная государственная бригада из 2000 женщин для обслуживания высших офицеров...
«По номеру переведете?»
«По номеру переведете?»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Почти получилось

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#животные#люди#забавно#кино#знаменитости#СССР#Ynews#Девушка
#Юмор#Прикол#история#позитив#картинки#наука#новости#Фотографии#суд#фейл
#интересно#в мире#факты#подборка#Приколы#смешно#собаки#улыбнуло#Москва#полиция
«По номеру переведете?» «По номеру переведете?» Супруги помогли бездомному вернуться к семье спустя 20 лет Супруги помогли бездомному вернуться к семье спустя 20 лет Семья из Милуоки устроила у себя во дворе благотворительный базар Семья из Милуоки устроила у себя во дворе благотворительный базар 30 детей с сердцами, полными доброты 30 детей с сердцами, полными доброты Чудеса под Новый год Чудеса под Новый год 25 доказательств того, что мир не лишился доброты в условиях пандемии 25 доказательств того, что мир не лишился доброты в условиях пандемии

На что жалуетесь?

Вернуться