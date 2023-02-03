Волонтер превратил старый фургон в душевую для бомжей

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Житель Сент-Луиса, штат Миссури, приобрел за 5000 долларов грузовик и переоборудовал его в передвижную душевую. Теперь он выезжает на необычном транспорте на улицы города, чтобы помочь бездомным людям.
Это Джейк Остин из Сент-Луиса. Желая помочь бездомным поддерживать хоть какое-то подобие гигиены, он придумал для этого свой план.
Джейк купил этот грузовик за 5000 долларов и превратил его в мобильную душевую. Теперь он ездит по Сент-Луису, предлагая бесплатный душ бездомным.
В мобильной душевой также есть две раковины и зеркала. Гигиена - один из самых сложных аспектов жизни бездомных. Однако соблюдение минимальной гигиены чрезвычайно важно для них, чтобы поддерживать себя здоровым.
Бездомные особо благодарны Джейку за возможность побыть в комфортной и безопасной обстановке.
Посетители в восторге от душевой Джейка!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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