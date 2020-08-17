Супруги помогли бездомному вернуться к семье спустя 20 лет

Рэнди Эмманс-Бейлин и ее партнер Джон Суазо активно участвуют в помощи бездомным. Онисобирают для них вещи и продукты, а недавно помогли человеку, оказавшемуся на улице, воссоединиться со своей семьей, которую тот не видел 20 лет.
Однажды, гуляя с собакой, Рэнди услышала, как бездомный мужчина разговаривает сам с собой. "Почему все глазеют на меня и смеются? - говорил он. - Я очень образованный человек. Пожалуйста, поздоровайтесь со мной! Не надо надо мной смеяться и кидать на меня такие взгляды". "Его слова меня очень тронули, признается Рэнди. - Тем более, я веду программу помощи бездомным, так что я просто не могла пройти мимо него".
Оказалось, что мужчину зовут Педро. Рэнди и Джон подарили му один из наборов, который собирали для бездомных, - с чистой одеждой, носками, продуктами и водой, - и расспросили его о его жизни. "Он признался, что не спал нормально уже восемь лет, - вспоминает Рэнди, - потому что спать на земле очень жестко, к тому же он все время боялся, что, пока он спит, кто-нибудь украдет его последние пожитки". Педро признался им, что больше всего на свете хочет вернуться к своей семье, которую не видел 20 лет. Рэнди и Джон стали расспрашивать его, пытаясь узнать хоть какие-то факты о его родных, и, в конце концов, Педро вспомнил адрес своей бабушки.
После долгих поисков, телефонных звонков и размещения объявлений в интернете Рэнди и Джон наконец-то нашли родных Педро. "Нам позвонил его дядя Пьер, - говорит Рэнди. - Он увидел фотографию племянника и сразу же узнал его. Он рассказал, что Педро - действительно образованный человек, что дома его ждут дядя, племянник и многочисленные тетушки. Пьер сказал, что они соберутся и как можно скорее вылетят в Лос-Анджелес, чтобы забрать Педро домой.
Рэнди и Джон объявили в интернете сбор средств для помощи Педро. За 72 часа они сумели собрать $6500. Этих денег хватило на то, чтобы поселить Педро в отеле, купить ему новую одежду, мобильный телефон и самые необходимые вещи. Кроме того, из этих денег они оплатили билеты в Лос-Анджелес дяде и племяннику Педро. "Остаток деньги мы отдали семье Педро, чтобы они помогли ему встать на ноги", - говорит Рэнди.
Когда родные Педро прилетели за ним, Рэнди и Джон поужинали с ними, чтобы лучше узнать семью своего подопечного.
"Это действительно замечательная, любящая семья, - говорит Рэнди. - Они действительно любят друг друга, и 20 лет разлуки этого ничуть не измнили. Педро действительно оказался добрым и умным человеком. После ужина они улетели к себе в Чарльстон. Мы пообещали, что непременно навестим Педро у него дома!"
"Пожалуйста, если на улице к вам обратится бездомный человек, не игнорируйте его! - призывают Рэнди и Джон. - Если он поздоровался с вами, ответьте ему! Этим вы можете изменить всю его жизнь".
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Женщина из Лос-Анджелеса помогает бездомным, делая им новые прически
- Семья из Милуоки устроила у себя во дворе благотворительный базар
- Так выглядят настоящие любовь, доброта и сострадание
- Американец узаконил отношения с кошкой, которая 5 лет поддерживала его, спасая от депрессии
- 25 доказательств того, что мир не лишился доброты в условиях пандемии
Метки: бездомные благотворительность воссоединение с семьей доброта история поддержка помощь сочувствие
0
Новости партнёров
Загрузка...