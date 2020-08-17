FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4102 поста • 1091 подписчик подписаться
Новое > Сообщество Истории 
Супруги помогли бездомному вернуться к семье спустя 20 лет

Супруги помогли бездомному вернуться к семье спустя 20 лет (8 фото)

Автор:
17 августа 2020 18:32
Сообщество : Истории
Метки: бездомные   благотворительность   воссоединение с семьей   доброта   история   поддержка   помощь   сочувствие   
222
8
Рэнди Эмманс-Бейлин и ее партнер Джон Суазо активно участвуют в помощи бездомным. Онисобирают для них вещи и продукты, а недавно помогли человеку, оказавшемуся на улице, воссоединиться со своей семьей, которую тот не видел 20 лет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: бездомные   благотворительность   воссоединение с семьей   доброта   история   поддержка   помощь   сочувствие   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Лучший комментарий
Скрыть
63
foreigner42 Час назад
Хотелось бы больше узнать о том, почему он эти 20 лет был потерян, и из них 8 был бездомным.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр 23 минуты назад
Чот вопросов в этой истории больше, чем ответов.... Похоже на очередной самопиар этой парочки "альтруистов".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Обходчик. 2 часа назад
Pedro был вечно бухой поэтому и дядю не помнит..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Простой в использовании видеоредактор, который не взорвет ваш мозг (5 фото) Простой в использовании видеоредактор, который не взорвет ваш мозг (5 фото) Доброты пост: сказ о том, как военные дроны спасли птенца белоголового сипа Доброты пост: сказ о том, как военные дроны спасли птенца белоголового сипа 25 доказательств того, что мир не лишился доброты в условиях пандемии 25 доказательств того, что мир не лишился доброты в условиях пандемии Американец узаконил отношения с кошкой, которая 5 лет поддерживала его, спасая от депрессии Американец узаконил отношения с кошкой, которая 5 лет поддерживала его, спасая от депрессии Девушка купила в зоомагазине самую грустную золотую рыбку Девушка купила в зоомагазине самую грустную золотую рыбку Семья из Милуоки устроила у себя во дворе благотворительный базар Семья из Милуоки устроила у себя во дворе благотворительный базар
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

191723



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Удивительная трансформация хаски, который 2 года жил на цепи
3
49
Удивительная трансформация хаски, который 2 года жил на цепи
Мощно зажгли: эпичный фейл на цыганской свадьбе в Венгрии
3
69
Мощно зажгли: эпичный фейл на цыганской свадьбе в Венгрии
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему Владимира Путина называют чекистом?
0
46
Почему Владимира Путина называют чекистом?
Кажется, у меня коронавирус. План действий
0
17
Кажется, у меня коронавирус. План действий
Простой в использовании видеоредактор, который не взорвет ваш мозг (5 фото)
Простой в использовании видеоредактор, который не взорвет ваш мозг (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#картинки#смешные#авария#белоруссия#спасение#автомобили#люди
#животные#юмор#природа#хищник#прикольные#интересное#комментарии#СССР#актеры#протесты
#интересно#факты#звери#забавно#на различный вкус#кино#лукашенко#сша#дтп#путешествия

На что жалуетесь?

Вернуться