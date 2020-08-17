Супруги помогли бездомному вернуться к семье спустя 20 лет

Оказалось, что мужчину зовут Педро. Рэнди и Джон подарили му один из наборов, который собирали для бездомных, - с чистой одеждой, носками, продуктами и водой, - и расспросили его о его жизни. "Он признался, что не спал нормально уже восемь лет, - вспоминает Рэнди, - потому что спать на земле очень жестко, к тому же он все время боялся, что, пока он спит, кто-нибудь украдет его последние пожитки". Педро признался им, что больше всего на свете хочет вернуться к своей семье, которую не видел 20 лет. Рэнди и Джон стали расспрашивать его, пытаясь узнать хоть какие-то факты о его родных, и, в конце концов, Педро вспомнил адрес своей бабушки.