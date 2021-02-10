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Братья пять лет отращивали волосы вопреки насмешкам одноклассников, чтобы помочь больным детям

Братья пять лет отращивали волосы вопреки насмешкам одноклассников, чтобы помочь больным детям (10 фото)

Автор:
10 февраля 2021 19:50
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Филадельфия   благотворительность   дети   доброта   добрые новости   
151
10

Два брата рассказали, как в течение пяти лет отращивали длинные локоны, чтобы пожертвовать их благотворительной организации, которая делает парики для детей, потерявших волосы.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Филадельфия   благотворительность   дети   доброта   добрые новости   
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7  комментариев
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19k
Сергей Шишкин Час назад
Это точно братья?
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2k
Старожил 5 минут назад
У меня такой свитерок был 20 лет назад! Только расцветка другая. С одной стороны, красавцы, с другой - я в их возрасте поменял кучу секций и кружков, пока не нашёл то, что по душе и стало моим делом на всю жизнь. Такие проблемы нас не волновали, для этого существовало государство.
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dima423 17 минут назад
доброта и забота это конечно хорошо, но не такой ценой) ...пусть лучше старикам огороды копают и дрова колют)
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982
СДД Полчаса назад
Боже, у них девчачьи лица и туловища.
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49k
smakido Час назад
Какие замечательные мальчишки - добрые и человечный. Чувствуется правильное воспитание родителей.
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35k
dima423 smakido 17 минут назад
это сарказм?
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