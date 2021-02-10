Братья пять лет отращивали волосы вопреки насмешкам одноклассников, чтобы помочь больным детям

Два брата рассказали, как в течение пяти лет отращивали длинные локоны, чтобы пожертвовать их благотворительной организации, которая делает парики для детей, потерявших волосы.
11-летний Калеб Текабворк и его 9-летний брат Аарон из Филадельфии перестали стричь волосы после того, как в 2016 году посмотрели документальный фильм о девочке, которая сдала свои волосы на парик для больного раком ребенка. Братья, которым тогда было всего семь и пять соответственно, вдохновились фильмом и начали отращивать волосы, хотя их сильно дразнили за это в школе.
В начале этого месяца они обрезали свои 48-сантиметровые косы и пожертвовали их благотворительной организации Wigs for Kids, которая занимается изготовлением париков для детей, которые потеряли волосы из-за химиотерапии, лучевой терапии, алопеции, трихотилломании, ожогов и других заболеваний.
Мальчики также собрали 3 415 долларов на исследование детских онкологических заболеваний в Медицинском колледже Аддис-Абебского университета.
«Отращивать волосы четыре с половиной года было тяжело, потому что волосы постоянно запутывались, когда мы плавали, и нам приходилось часами стоять, чтобы их распутать, — рассказал Калеб. — А еще нас много дразнили и подвергали издевательствам в школе, но зато это дало нам повод рассказать, зачем мы отращиваем волосы. Я просто все время напоминал себе, зачем я отращиваю волосы. Я продолжал, потому что хотел достичь своей цели несмотря ни на что».
Мальчики стойко терпели издевательства, затяжные походы в душ и бесконечную сушку волос почти половину своей жизни, и в итоге отрастили локоны длиной 48 сантиметров. 4 февраля, во Всемирный день борьбы с раком, Аарон и Калеб впервые в жизни отправились в парикмахерскую, где им торжественно отрезали косы.
Организация Wigs for Kids разрешает донорам следить за судьбой своих волос, и Аарон сказал, что ему не терпится встретиться с тем, кому они достанутся: «Я хочу встретиться с этим человеком, потому что все, о чем я думал последние четыре с половиной года — это то, как мы встретимся, и я увижу его улыбку».
Братья планируют еще раз отрастить и пожертвовать волосы в будущем, но сначала хотят сделать перерыв, чтобы опробовать новые прически: «Я, наверное, подожду год или два, чтобы опробовать разные прически, потому что до сих пор я носил только хвостики», — сказал Калеб. «Мы теперь похожи на мальчиков!» — добавил Аарон.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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