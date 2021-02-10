Братья пять лет отращивали волосы вопреки насмешкам одноклассников, чтобы помочь больным детям

«Отращивать волосы четыре с половиной года было тяжело, потому что волосы постоянно запутывались, когда мы плавали, и нам приходилось часами стоять, чтобы их распутать, — рассказал Калеб. — А еще нас много дразнили и подвергали издевательствам в школе, но зато это дало нам повод рассказать, зачем мы отращиваем волосы. Я просто все время напоминал себе, зачем я отращиваю волосы. Я продолжал, потому что хотел достичь своей цели несмотря ни на что».