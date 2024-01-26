Чемпиона России по боксу расстреляли из-за ревности к жене

Тогда и началась беготня по двору с последующей стрельбой. Ревнивого ковбоя уже ищут оперативники. Боксёр поначалу даже не хотел писать на него заявление, но в итоге всё же сделал это и теперь стрелку светит уголовное дело.

А спортсмен восстановится и вскоре вернётся к той жене выступлениям.