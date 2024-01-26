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Чемпиона России по боксу расстреляли из-за ревности к жене

Чемпиона России по боксу расстреляли из-за ревности к жене

Автор:
26 января 2024 17:48
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Чемпион   боксер   ранение   спортсмен   стрельба   травмат   челябинск   
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Сначала говорили, что «за его жизнь борются врачи». Теперь выяснилось кое-что другое.

Андрей Стоцкий - титулованный 28-летний тяжеловес. Мастер спорта международного класса, член сборной страны. В 2021 году выиграл бой за титул чемпиона России, а в 2022-м стал бронзовым призером всероссийской Спартакиады.

Сегодня в СМИ сообщили, что минувшей ночь спортсмен вышел на пробежку, столкнулся с неизвестными и получил около 20 выстрелов из травмата. Выстрелы в ночи - это всегда тревожно и опасно для окружающих.

Полиция Челябинска устанавливает обстоятельства инцидента, который произошел между группой лиц в Ленинском районе. Один из участников конфликта был ранен из травматического пистолета и обратился в медучреждение, - заявили в местном МВД.

СМИ писали об огнестрельных ранениях, а на самом деле речь идет о травматическом пистолете. Пуля, которую извлекли из ноги потерпевшего, была резиновой, - добавили в ведомстве.

Но пуля, даже резиновая, всё равно остаётся пулей. Так что делом занялись серьёзно и позже всплыли кое-какие детали инцидента.

Когда Стоцкий был в гостях у пары, его друг заметил весьма недвусмысленные знаки внимания к своей жене и выгнал боксера из дома. Все в тот момент были нетрезвы, а когда в голове прояснилось, товарищ предложил спортсмену обсудить ситуацию, потому что вопросы к нему остались. Вечером они встретились, но спокойного разговора не получилось, - рассказал другой источник.

Тогда и началась беготня по двору с последующей стрельбой. Ревнивого ковбоя уже ищут оперативники. Боксёр поначалу даже не хотел писать на него заявление, но в итоге всё же сделал это и теперь стрелку светит уголовное дело.

А спортсмен восстановится и вскоре вернётся к той жене выступлениям.

Источник:

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Метки: Видео   Чемпион   боксер   ранение   спортсмен   стрельба   травмат   челябинск   
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12  комментариев
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24k
hebpat 2 часа назад
За заголовок минус, как в жёлтой прессе, "расстреляли", а нельзя было написать просто ранили
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61k
Олег 45 минут назад
детский сад...
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11k
Дядя Саша 50 минут назад
Не похож он на боксера тяжеловеса, дрыщь какой-то...
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777
MidMaster Час назад
На фото он не сильно мощный
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12k
Злобный Час назад
Пусть радуется дурачек, что резиновыми. Вон пост недавно был, когда такого же мастера спорта по всем видам спорта тупо один ревнивец грохнул из обреза.
А так то слишком крутым, накаченным и призёром по разным там единоборствам ОПАСНО быть. С таким драться и выяснять отношения себе дороже. Таких обычно сразу мочат на глушняк. Так сказать чтоб с одного раза упал и не встал
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4k
просто Дмитрий Час назад
когда у человека нет аргументов, тот пускает в ход кулаки, но на "каждый кулак найдется свой травмат"
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55k
Опиум для народа 2 часа назад
"Спорт делает всех людей разными, а полковник Кольт сделал их равными". почти (с) )
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3k
Pioner76 2 часа назад
Перед стволом все равны...
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9k
Бритва 2 часа назад
за дело, ведь, расстреляли?
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August

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