Чемпиона России по боксу расстреляли из-за ревности к жене

Сначала говорили, что «за его жизнь борются врачи». Теперь выяснилось кое-что другое.
Андрей Стоцкий - титулованный 28-летний тяжеловес. Мастер спорта международного класса, член сборной страны. В 2021 году выиграл бой за титул чемпиона России, а в 2022-м стал бронзовым призером всероссийской Спартакиады.
Сегодня в СМИ сообщили, что минувшей ночь спортсмен вышел на пробежку, столкнулся с неизвестными и получил около 20 выстрелов из травмата. Выстрелы в ночи - это всегда тревожно и опасно для окружающих.
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Полиция Челябинска устанавливает обстоятельства инцидента, который произошел между группой лиц в Ленинском районе. Один из участников конфликта был ранен из травматического пистолета и обратился в медучреждение, - заявили в местном МВД.
СМИ писали об огнестрельных ранениях, а на самом деле речь идет о травматическом пистолете. Пуля, которую извлекли из ноги потерпевшего, была резиновой, - добавили в ведомстве.
Но пуля, даже резиновая, всё равно остаётся пулей. Так что делом занялись серьёзно и позже всплыли кое-какие детали инцидента.
Когда Стоцкий был в гостях у пары, его друг заметил весьма недвусмысленные знаки внимания к своей жене и выгнал боксера из дома. Все в тот момент были нетрезвы, а когда в голове прояснилось, товарищ предложил спортсмену обсудить ситуацию, потому что вопросы к нему остались. Вечером они встретились, но спокойного разговора не получилось, - рассказал другой источник.
Тогда и началась беготня по двору с последующей стрельбой. Ревнивого ковбоя уже ищут оперативники. Боксёр поначалу даже не хотел писать на него заявление, но в итоге всё же сделал это и теперь стрелку светит уголовное дело.
А спортсмен восстановится и вскоре вернётся к
той жене выступлениям.
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А так то слишком крутым, накаченным и призёром по разным там единоборствам ОПАСНО быть. С таким драться и выяснять отношения себе дороже. Таких обычно сразу мочат на глушняк. Так сказать чтоб с одного раза упал и не встал