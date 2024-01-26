Завораживающие снимки ледяных пещер и альпинистов от Пола Жижки

Рассказывая о том, что движет и вдохновляет его, он сказал: «Скалолазы любят видеть окончательный вариант изображения, и это такой увлекательный процесс — сотрудничать с ними, чтобы воплотить его в жизнь. Видеть такие крошечные фигурки на фоне огромных и пугающих ландшафтов — значит показать, насколько мы малы в грандиозной схеме вещей».

Пол Жижка опубликовал восемь фотокниг, а его изображения были представлены на бесчисленных обложках и в различных изданиях, включая National Geographic и Outdoor Photographer. Он говорит, что общая реакция на его снимки — это «благоговение и признательность».