Завораживающие снимки ледяных пещер и альпинистов от Пола Жижки

44-летний тревел-фотограф Пол Жижка из Банффа (Канада) специализируется на съёмках северного сияния в разных уголках своей страны. Он добавляет к этому волшебству зияющие ледяные пещеры и смельчаков-скалолазов.
На одном из его новых снимков изображен альпинист на дугообразной ледяной стене, а на фоне россыпи ярких звезд мерцает пурпурно-зеленый свет Авроры Бореалис. На другой фотографии изображены силуэты двух альпинистов, которые карабкаются вверх по большой скале в ночном небе, а их тела освещаются налобными фонариками. На еще одном снимке альпинист преодолевает ледяную скалу над водой, а сцена отражается в зеркальной поверхности.
Жижка делал эти снимки в Канадских Скалистых горах и в окрестностях Национального парка Джаспер. Для создания композиций он использовал различные камеры Canon. Расстояние до альпинистов варьировалось от метра до километра, а в некоторых случаях ему приходилось общаться с объектами по рации.
«Обстоятельства, связанные с каждым из этих снимков, были очень разными, многие из них сделаны в момент восхождения, — говорит фотограф. — А некоторые представляют собой предварительные визуализации, когда множество факторов сходится воедино».
«Например, я могу наблюдать за Авророй Бореалис, а затем пригласить моих моделей-альпинистов принять участие в съемке. Это совместная работа с альпинистами, которая требует много общения для правильного позиционирования, — объясняет он. — Мне нужно смотреть на элементы в кадре с точки зрения композиции, чтобы понять, где расположить альпиниста».
Иногда в поисках идеального кадра ему приходилось двигаться, а иногда он просил альпиниста переместиться в определенное место и находиться в нем в течение нескольких секунд, чтобы успеть запечатлеть нужную картинку.
Некоторые снимки были сложнее в исполнении, чем другие, и, по словам Жижки, особенно это касалось тех, что были сделаны ночью, когда пейзаж освещали искусственные источники света.
Конкретно эти кадры были сделаны в Канаде. Но в качестве тревел-фотографа Пол Жижка побывал на всех семи континентах, документируя матушку-природу и экстремальных искателей приключений.
Рассказывая о том, что движет и вдохновляет его, он сказал: «Скалолазы любят видеть окончательный вариант изображения, и это такой увлекательный процесс — сотрудничать с ними, чтобы воплотить его в жизнь. Видеть такие крошечные фигурки на фоне огромных и пугающих ландшафтов — значит показать, насколько мы малы в грандиозной схеме вещей».
Пол Жижка опубликовал восемь фотокниг, а его изображения были представлены на бесчисленных обложках и в различных изданиях, включая National Geographic и Outdoor Photographer. Он говорит, что общая реакция на его снимки — это «благоговение и признательность».
«Я часто слышу, как люди называют мои снимки потусторонними, как будто они из другого мира», — говорит он.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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