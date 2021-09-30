Фотограф делает снимки одновременно двух миров

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Известный подводный фотограф Дэвид Дубиле, автор журнала National Geographic и профессионал с 50-летним стажем, выпустил новую книгу. Это 128-страничный альбом, в котором представлены 70 снимков из серии "Два мира: над морем и под морем". Вот несколько фотографий из этой книги, они потрясающие!
"Отец и сын", залив Кимбе, Папуа-Новая Гвинея, 2013 г.
От покрытой кораллами бухты Кимбе в Папуа-Новой Гвинее до айсбергов острова Данко в Антарктиде - "Два мира" показывают одновременно две экосистемы, по обе стороны водной поверхности. Дэвид Дубиле - пионер в области подводной фотографии, он много путешествовал по земному шару и побывал в самых разных его уголках.
Вы увидите пушистого детеныша тюленя, бездельничавшего на леднике в Канаде в 2011 году, стаю рыб на Больших Кайманах в 90-х годах и чернопёрых рифовых акул под закатным солнцем во Французской Полинезии в 2018 году.
"Я хочу создать окно в море, которое дает людям возможность увидеть, как их мир связан с другим поддерживающим жизнь миром, скрытым от их взора", - говорит фотограф.
Вы увидите пушистого детеныша тюленя, бездельничавшего на леднике в Канаде в 2011 году, стаю рыб на Больших Кайманах в 90-х годах и чернопёрых рифовых акул под закатным солнцем во Французской Полинезии в 2018 году.
"Я хочу создать окно в море, которое дает людям возможность увидеть, как их мир связан с другим поддерживающим жизнь миром, скрытым от их взора", - говорит фотограф.
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"Медуза* Львиная грива", фьорд Бонн-Бэй, национальный парк Грос-Морн, Ньюфаундленд, Канада, 2012 г.
* Медуза признана судом России иноагентом
Источник: — переведено специально для fishki.net
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