Фотограф делает снимки одновременно двух миров

От покрытой кораллами бухты Кимбе в Папуа-Новой Гвинее до айсбергов острова Данко в Антарктиде - "Два мира" показывают одновременно две экосистемы, по обе стороны водной поверхности. Дэвид Дубиле - пионер в области подводной фотографии, он много путешествовал по земному шару и побывал в самых разных его уголках.



Вы увидите пушистого детеныша тюленя, бездельничавшего на леднике в Канаде в 2011 году, стаю рыб на Больших Кайманах в 90-х годах и чернопёрых рифовых акул под закатным солнцем во Французской Полинезии в 2018 году.



"Я хочу создать окно в море, которое дает людям возможность увидеть, как их мир связан с другим поддерживающим жизнь миром, скрытым от их взора", - говорит фотограф.