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Фотограф делает снимки одновременно двух миров

Фотограф делает снимки одновременно двух миров (8 фото)

Автор:
30 сентября 2021 13:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: ynews   два мира   подводная фотография   подводный мир   фотограф   фотографии природы   фотокнига   
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Известный подводный фотограф Дэвид Дубиле, автор журнала National Geographic и профессионал с 50-летним стажем, выпустил новую книгу. Это 128-страничный альбом, в котором представлены 70 снимков из серии "Два мира: над морем и под морем". Вот несколько фотографий из этой книги, они потрясающие!
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* Медуза признана судом России иноагентом

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   два мира   подводная фотография   подводный мир   фотограф   фотографии природы   фотокнига   
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