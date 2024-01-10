Раджабзода Салмона Джумабоя отпустили в зале суда. Видеоблогер, заявлявший, что скоро все "Наташки" будут "нашими", доволен.
Раджабзод Салмон Джумабой "прославился", записывая оскорбительный для россиян контент. Уроженец Таджикистана, не стесняясь, высмеивал русских женщин и демонстрировал непочтительное к ним отношение. Он высмеивал "Наташек" и заявлял, что все они легкодоступные и заинтересованные в отношениях с иностранцами особы.
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Проживающий в РФ уже длительное время таджик кривлялся на камеру и делал всё, чтобы его заметили.
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Однажды это произошло. 7 января блогера задержали, возбудив против него уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Спеси и понтов у бравого таджика на тот момент слегка поубавилось. Он начал говорить, что видео не его и голос поддельный.
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С блогером до сих пор проводят следственные действия, однако арестовывать его не стали.
"Симоновский районный суд города Москвы постановил отказать в удовлетворении ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Таджикистана Раджабзода Салмона Джумабоя и освободить из-под стражи в зале суда", - цитирует пресс-службу суда агентство ТАСС.
В соцсетях уверены, что такое решение не обошлось без вмешательства диаспоры.
Интернет-пользователи уверены, что уже сейчас бравый таджик изыскивает способ покинуть Россию, хотя, конечно, международный розыск никто не отменял.
Удивляет даже не столько решение суда, а то, что у этого товарища были подписчики. ради которых он, собственно, и старался. Впрочем, следствие еще не закончено и будет интересно услышать о приговоре экс-мигранту. Неужели и тут диаспора окажется сильнее правосудия?
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Про судей современной России я бы так же сказал.
Наказание должно соответствовать деянию.
Въе@ать до хлебалу и депортировать - более чем достаточно.
Крышуются они из посольства США и генералами ФСБ, которые поставлены от посольства США. Решение суда тут ровно поэтому такие - судебная система во многом контролируется проамериканским олигархатом. Отсюда и аналогичные решения судей по всей стране.
Это всё делается чтоб взорвать общество изнутри. Другого варианта у СШП победить нас нет. Вот чем занимаются и ряд правоохранителей (вспоминаем как бедного студентика на последней модели БМВ менты в Питере оштрафовали на 15к и отпустили. Подумаешь, устроил погоню и покатал ментов на капоте), и добрая часть судей.
Не стройте иллюзий. Не надо думать что диаспора это какая-то всесильная организация, а судьи подставляются за 3 копейки в общественно резонансном деле. Денег у них по-тихому хватает. Лишний шум им нах не нужен.
Они будут продолжать так делать, пока мы не разберёмся в истинных причинах происходящего. Общественность должна требовать пересмотра дела и лишения судьи должности.
с начала 90-х регулярно летом в Турции и ни разу не видел "люблю, отдыхаю, спасибо за путёвку" а сама с аниматором".
Или ты свою личную историю описываешь? мужа люблю, но пошел с аниматором...
Автор просто решил говнеца подкинуть на вентилятор, ну молодец, что тут скажешь. Последнее время замечаю все чаще, что в заголовках авторы пишут одно, а на деле совсем другое.
Или всё же Бастрыкин оказался не таким уж и могучим против диаспоры мигрантов?
Ему грозит до 6 лет за решёткой.