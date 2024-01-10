Однажды это произошло. 7 января блогера задержали, возбудив против него уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Спеси и понтов у бравого таджика на тот момент слегка поубавилось. Он начал говорить, что видео не его и голос поддельный.