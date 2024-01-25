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25 уникальных мест, где хотел бы побывать каждый путешественник

25 уникальных мест, где хотел бы побывать каждый путешественник

Автор:
25 января 2024 12:20
Сообщество : Путешествия
Метки: Фотопутешествия   достопримечательности мира   красивые места   путешественнику на заметку   путешествия   увидеть мир   уникальные места   
989
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Сколько бы мы ни думали, что хорошо знакомы с этим миром, всегда найдется что-то неизведанное. На Земле множество удивительных и уникальных мест. Увидеть их все своими глазами — практически недостижимая мечта. Хорошо, что у нас есть Интернет!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотопутешествия   достопримечательности мира   красивые места   путешественнику на заметку   путешествия   увидеть мир   уникальные места   
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2  комментария
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Шурман Час назад
Бывали в многих из этих мест . А вот здесь все хорошо и красиво и цены тоже красивые .
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37k
АнтонПолднев 55 минут назад
Терминатор. И это не Шварц

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