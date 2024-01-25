25 уникальных мест, где хотел бы побывать каждый путешественник

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Сколько бы мы ни думали, что хорошо знакомы с этим миром, всегда найдется что-то неизведанное. На Земле множество удивительных и уникальных мест. Увидеть их все своими глазами — практически недостижимая мечта. Хорошо, что у нас есть Интернет!
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5. Золотые лучи заката осветили пещеру под нужным углом и этот участок льда стал похожим на янтарь
6. Бассейн, полный кристаллов, пещера Неттлбед, Новая Зеландия. Находится на глубине сотен метров под землёй, без доступа естественного света
19. «Черная трещина» в Национальном парке Каньонлендс, США, штат Юта. Огромная естественная расщелина
24. В норвежском городе Тромсё, окруженном горами, используют три гигантских зеркала, чтобы получить немного солнечного света в течение шести темных месяцев в году
25. Стадион античного города Магнесия-на-Меандре, находится неподалеку от города Герменджик, провинция Айдын, Турция. До и после раскопок
Источник: — переведено специально для fishki.net
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