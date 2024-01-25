25 уникальных мест, где хотел бы побывать каждый путешественник

Сколько бы мы ни думали, что хорошо знакомы с этим миром, всегда найдется что-то неизведанное. На Земле множество удивительных и уникальных мест. Увидеть их все своими глазами — практически недостижимая мечта. Хорошо, что у нас есть Интернет!