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Туристы делятся своими удивительными открытиями со всего мира

Туристы делятся своими удивительными открытиями со всего мира

Автор:
26 мая 2023 15:02
Сообщество : Путешествия
Метки: С миру по нитке   достопримечательности   по всему миру   путешественнику на заметку   путешествия   страны мира   туристу на заметку   
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Заядлые путешественники всегда готовы к любым сюрпризам и неожиданностям (в хорошем смысле). Ведь это, по сути, главное — увидеть и испытать что-то новое, дать пищу глазам и душе, познакомиться с культурой другой страны и узнать о том, как в ней живётся людям. Спасибо тем, кто не ленится фотографировать и рассказывать о разных необычных и интересных вещах!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: С миру по нитке   достопримечательности   по всему миру   путешественнику на заметку   путешествия   страны мира   туристу на заметку   
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1  комментарий
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Serg2001 36 минут назад
Комментарий к фото
Это старинные викингские обычаи. Если викинга сбивали на такой сигнал, то его торжественно хоронили в лодке. А вместе с ним живьем закапывали водителя автомобиля.
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