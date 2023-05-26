Туристы делятся своими удивительными открытиями со всего мира

Заядлые путешественники всегда готовы к любым сюрпризам и неожиданностям (в хорошем смысле). Ведь это, по сути, главное — увидеть и испытать что-то новое, дать пищу глазам и душе, познакомиться с культурой другой страны и узнать о том, как в ней живётся людям. Спасибо тем, кто не ленится фотографировать и рассказывать о разных необычных и интересных вещах!