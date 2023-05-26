Туристы делятся своими удивительными открытиями со всего мира

Заядлые путешественники всегда готовы к любым сюрпризам и неожиданностям (в хорошем смысле). Ведь это, по сути, главное — увидеть и испытать что-то новое, дать пищу глазам и душе, познакомиться с культурой другой страны и узнать о том, как в ней живётся людям. Спасибо тем, кто не ленится фотографировать и рассказывать о разных необычных и интересных вещах!
3. В Берлинской галерее (музей современного искусства) есть «осязаемые» версии картин — для слепых
8. Панель управления в исландской гостинице с кнопкой, которая разбудит вас, если в небе будет северное сияние
11. Карточка из китайской гостиницы. Её можно отдать таксисту и он отвезёт вас по нужному адресу без лишних слов
12. Трамвай на Штутгартской зубчатой железной дороге с прицепом для велосипедов. Штутгарт, Германия
13. В Древнем Египте кошки были священными животными. Кажется, с тех пор ничего не изменилось
16. Два варианта корзин для покупок в универмаге в Бангкоке — для тех, кому нужна помощь и тех, кто хочет побыть в одиночестве
25. «Дом пчёл» — гигантские ульи, свисающие с потолка и заключённые в стеклянный корпус с доступом снаружи. Поялес-дель-Ойо, Испания
27. Лиссабон стоит на 7 холмах. Чтобы жителям и туристам было легче перемещаться между различными районами, был установлен этот эскалатор под открытым небом
Источник: — переведено специально для fishki.net
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